EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

В летнем сезоне 2021 около 850 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор"

Туризм

В этом году летний сезон стартовал 1 мая и продолжался до 8 ноября. За этот период курорт посетили около 850 тысяч гостей (с июня по 15 ноября 2020 года эта цифра составляла 800 тысяч). Как отмечает генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский:

"Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока".

В этом летнем сезоне гостям была предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей.

  • Развитие природного туризма в горах по-прежнему является приоритетным направлением.

В этом году отдыхающие могли воспользоваться 100 км пеших троп и новыми маршрутами, организованными совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался Парк водопадов "Менделиха", где можно увидеть в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи водопад (77 метров) — "Золотой". Среди пеших маршрутов с гидами Центра Активного Отдыха наиболее востребованным был "Харгинский лес" (всего действовало 8 маршрутов). Его протяжённость составляет 14 км, что занимает около 6 часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папортников с человеческий рост и необъятных буков.

Веломаршрут, курорт
Веломаршрут, курорт "Роза Хутор"

Гости курорта могли отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по окрестностям курорта. В течение сезона работали 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.

  • "Роза Хутор" продолжает развивать развлекательно-познавательные программы для детей.

Детская Горная академия, где юные гости курорта в игровой форме осваивают практические навыки поведения в горах, в этом летнем сезоне впервые предложила уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Розе Хутор". На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.

  • Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму были доступны новые возможности для активного отдыха.

В прошедшем летнем сезоне на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в России высокогорная сап-серф станция. Она разместилась в уникальном мультиспортивном комплексе "Роза Вейк Парк", где также можно заниматься различными водными видами спорта.

Сап-поло на Роза Хутор
Сап-поло на Роза Хутор
  • Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" в этом сезоне предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.

Морской пляж "Роза Хутор" в Имеретинской долине за соответствие строгим стандартам качества, чистоты и безопасности в этом сезоне вновь получил Голубой флаг.

  • Из аттракционов курорта, наиболее востребованных у туристов, стоит отметить родельбан.
"Роза Хутор", родельбан

В этом сезоне почти 20% гостей курорта прокатились на этих "летних санях", который благодаря новой красочной подсветке, теперь доступен и в тёмное время суток.

  • В августе на "Розе Хутор" появился еще один захватывающий дух аттракцион — подвесной "стеклянный" мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями.
Новый мост на курорте
Новый мост на курорте "Роза Хутор"

Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. Таким образом, на "Роза Пик" в летний сезон можно было пройти по трём подвесным мостам.

  • Всё большей популярностью пользуется этнографический комплекс "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны.

На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях. В этом летнем сезоне этно-парк на "Розе Хутор" посещали более тысячи человек ежедневно.

На летний сезон 2022 года курорт уже определил для себя главное направление — это развитие природного туризма. Как сказал генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Сегодня у нас в стадии завершения дополнительная сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов будут расположены благоустроенные кемпинги. В следующем году один такой лагерь уже сможет принять первых гостей. По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах рядом с природными достопримечательностями. Это некапитальные строения для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность их круглогодичного использования. Реализация проекта потребует от трех до пяти лет. Мы планируем продвижение от лагеря к лагерю, а не одномоментное возведение всех кемпингов. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте "Роза Хутор".

Ожидается, что зимний сезон 2021/22 года стартует на "Розе Хутор" 17 декабря.

Темы роза хутор
Новости
Вирусолог объяснила появление ошибочных результатов ПЦР-тестов на коронавирус
Врачи спасают зрение пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
Вице-мэр назвал число кредитов по семейной ипотеке, выданных семьям с первенцом
В Казани сообщили о драках между кондукторами и пассажирами из-за QR-кодов
Лавров прокомментировал применение Украиной комплексов Javelin в Донбассе
Прилучный объяснил, что стало с его лицом: "Перенёс две сложные операции"
Генпрокуратура добивается запрета определённых действий для депутата Рашкина
Песков рассказал, когда Путин сможет опробовать назальную вакцину
У Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем из-за эмоциональности
Канадцы выступили против планов Украины втянуть Канаду в войну против РФ
Последние материалы
Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам
Вирусолог объяснила появление ошибочных результатов ПЦР-тестов на коронавирус
Врачи спасают зрение пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
В летнем сезоне 2021 около 850 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор"
Вице-мэр назвал число кредитов по семейной ипотеке, выданных семьям с первенцом
В Казани сообщили о драках между кондукторами и пассажирами из-за QR-кодов
Лавров прокомментировал применение Украиной комплексов Javelin в Донбассе
Прилучный объяснил, что стало с его лицом: "Перенёс две сложные операции"
Генпрокуратура добивается запрета определённых действий для депутата Рашкина
Песков рассказал, когда Путин сможет опробовать назальную вакцину
Популярное
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае

Представитель Кремля напомнил президенту Турции, где находится центр тюркского мира.

В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Дмитрий Соколов Как балалайка стала секретным оружием России Дмитрий Соколов Любовь Степушова Россия пожинает плоды верной тактики в переговорах с Молдавией Любовь Степушова Андрей Мартынюк Считалочка британцев для Офиса Зеленского: шпион, выйди вон! Андрей Мартынюк
Эврика! - Наука
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников