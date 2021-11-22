В летнем сезоне 2021 около 850 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор"

В этом году летний сезон стартовал 1 мая и продолжался до 8 ноября. За этот период курорт посетили около 850 тысяч гостей (с июня по 15 ноября 2020 года эта цифра составляла 800 тысяч). Как отмечает генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский:

"Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока".

В этом летнем сезоне гостям была предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей.

Развитие природного туризма в горах по-прежнему является приоритетным направлением.

В этом году отдыхающие могли воспользоваться 100 км пеших троп и новыми маршрутами, организованными совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался Парк водопадов "Менделиха", где можно увидеть в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи водопад (77 метров) — "Золотой". Среди пеших маршрутов с гидами Центра Активного Отдыха наиболее востребованным был "Харгинский лес" (всего действовало 8 маршрутов). Его протяжённость составляет 14 км, что занимает около 6 часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папортников с человеческий рост и необъятных буков.

Веломаршрут, курорт "Роза Хутор"

Гости курорта могли отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по окрестностям курорта. В течение сезона работали 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.

"Роза Хутор" продолжает развивать развлекательно-познавательные программы для детей.

Детская Горная академия, где юные гости курорта в игровой форме осваивают практические навыки поведения в горах, в этом летнем сезоне впервые предложила уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Розе Хутор". На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.

Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму были доступны новые возможности для активного отдыха.

В прошедшем летнем сезоне на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в России высокогорная сап-серф станция. Она разместилась в уникальном мультиспортивном комплексе "Роза Вейк Парк", где также можно заниматься различными водными видами спорта.

Сап-поло на Роза Хутор

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" в этом сезоне предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.

Морской пляж "Роза Хутор" в Имеретинской долине за соответствие строгим стандартам качества, чистоты и безопасности в этом сезоне вновь получил Голубой флаг.

Из аттракционов курорта, наиболее востребованных у туристов, стоит отметить родельбан.

"Роза Хутор", родельбан

В этом сезоне почти 20% гостей курорта прокатились на этих "летних санях", который благодаря новой красочной подсветке, теперь доступен и в тёмное время суток.

В августе на "Розе Хутор" появился еще один захватывающий дух аттракцион — подвесной "стеклянный" мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями.

Новый мост на курорте "Роза Хутор"

Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. Таким образом, на "Роза Пик" в летний сезон можно было пройти по трём подвесным мостам.

Всё большей популярностью пользуется этнографический комплекс "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны.

На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях. В этом летнем сезоне этно-парк на "Розе Хутор" посещали более тысячи человек ежедневно.

На летний сезон 2022 года курорт уже определил для себя главное направление — это развитие природного туризма. Как сказал генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Сегодня у нас в стадии завершения дополнительная сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов будут расположены благоустроенные кемпинги. В следующем году один такой лагерь уже сможет принять первых гостей. По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах рядом с природными достопримечательностями. Это некапитальные строения для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность их круглогодичного использования. Реализация проекта потребует от трех до пяти лет. Мы планируем продвижение от лагеря к лагерю, а не одномоментное возведение всех кемпингов. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте "Роза Хутор".

Ожидается, что зимний сезон 2021/22 года стартует на "Розе Хутор" 17 декабря.