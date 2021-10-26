"Осень на высоте": "Роза Хутор" предлагает специальную программу отдыха в межсезонье

"Выше забот, ближе к солнцу и облакам!" — под таким девизом на "Розе Хутор" в период между летним и зимним сезонами (8 ноября-15 декабря) пройдёт спецпрограмма "Осень на высоте".

На это время главной событийной площадкой курорта впервые станет Горный парк 1600. Подняться на эту отметку из Роза Долины можно будет по канатной дороге "Стрела", одной из самых длинных канатных дорог в Европе, её протяжённость составляет более 3.8 км. Для участия в программе достаточно приобрести прогулочный билет (1450 руб. — взрослый, 900 руб. -детский).

"Поздняя осень в горах очень красива, яркие краски листвы, живописные облака, первый снег и лучи солнца сменяют друг друга. Погода приятна для неспешных прогулок и созерцания, а цены на отели сейчас самые демократичные. К тому же в этом году мы решили внести больше разнообразия в развлекательную программу отдыха в межсезонье", — отметил директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

По аналогии с тибетскими монастырями в Горном парке 1600 установлены мачты с красочными молитвенными буддийскими флагами, предназначенными для защиты от зла и благословления местности. Гости курорта смогут сделать здесь эпичные фото на фоне ярких флагов и впечатляющих горных ландшафтов, пройтись по лабиринтам из камней, ударить в гонг — для исполнения желаний и приближения снежной зимы. Здесь располагаются два туннеля, в одном из них можно увидеть 15-минутное лазерное шоу, посвященное флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника и величественным горным хребтам, а в другом — морское граффити, дополненное голосами обитателей океанских глубин.

На высоте 1600 метров над уровнем моря также будет представлена выставка образцов горной техники. Гости курорта смогут увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый "вельвет", мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику. Согреться после прогулки поможет ресторан "Балаган", который разработал для гостей Горного парка меню горячих напитков и блюд по демократичным ценам. Здесь также открыта терраса с прекрасными видами на горы.

В программе "Осени на высоте" на "Розе Хутор" участвуют:

кафе и рестораны курорта,

Музей Археологии,

этно-парк "Моя Россия".

Для знакомства со всеми спецпредложениями, интересными мастер-классами и другими увлекательными активностями рекомендуется провести на курорте несколько незабываемых дней.

Курорт "Роза Хутор" соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Проводится обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки — полная обработка кабин. Специальными средствами обрабатываются помещения, кассы, установлены санитайзеры и тп.

Кабинка подъемника

С 8 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2021/2022, будет проходить профилактика подъемников "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущих на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря). В этот период будет работать подъемник "Стрела": с 9:00 до 16:40 (время подъема последнего гостя до Роза-1600 — 16:00, последнего спуска с Роза -1600 до Роза Долины 16:40). Также во время профилактики от Роза Долины до Горной Олимпийской Деревни будут курсировать бесплатные шаттлы.

Благодаря круглогодичному циклу работы курорта сейчас можно насладиться осенними горными пейзажами и погрузиться в атмосферу релакса. Великолепие природы прекрасно дополняет разнообразие outdoor-активностей.