EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

"Осень на высоте": "Роза Хутор" предлагает специальную программу отдыха в межсезонье

Туризм

"Выше забот, ближе к солнцу и облакам!" — под таким девизом на "Розе Хутор" в период между летним и зимним сезонами (8 ноября-15 декабря) пройдёт спецпрограмма "Осень на высоте".

"Осень на высоте": "Роза Хутор" предлагает специальную программу отдыха в межсезонье

На это время главной событийной площадкой курорта впервые станет Горный парк 1600. Подняться на эту отметку из Роза Долины можно будет по канатной дороге "Стрела", одной из самых длинных канатных дорог в Европе, её протяжённость составляет более 3.8 км. Для участия в программе достаточно приобрести прогулочный билет (1450 руб. — взрослый, 900 руб. -детский).

"Поздняя осень в горах очень красива, яркие краски листвы, живописные облака, первый снег и лучи солнца сменяют друг друга. Погода приятна для неспешных прогулок и созерцания, а цены на отели сейчас самые демократичные. К тому же в этом году мы решили внести больше разнообразия в развлекательную программу отдыха в межсезонье", — отметил директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

По аналогии с тибетскими монастырями в Горном парке 1600 установлены мачты с красочными молитвенными буддийскими флагами, предназначенными для защиты от зла и благословления местности. Гости курорта смогут сделать здесь эпичные фото на фоне ярких флагов и впечатляющих горных ландшафтов, пройтись по лабиринтам из камней, ударить в гонг — для исполнения желаний и приближения снежной зимы. Здесь располагаются два туннеля, в одном из них можно увидеть 15-минутное лазерное шоу, посвященное флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника и величественным горным хребтам, а в другом — морское граффити, дополненное голосами обитателей океанских глубин.

На высоте 1600 метров над уровнем моря также будет представлена выставка образцов горной техники. Гости курорта смогут увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый "вельвет", мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику. Согреться после прогулки поможет ресторан "Балаган", который разработал для гостей Горного парка меню горячих напитков и блюд по демократичным ценам. Здесь также открыта терраса с прекрасными видами на горы.

Курорт "Роза Хутор"
 

В программе "Осени на высоте" на "Розе Хутор" участвуют:

  • кафе и рестораны курорта,
  • Музей Археологии,
  • этно-парк "Моя Россия".

Для знакомства со всеми спецпредложениями, интересными мастер-классами и другими увлекательными активностями рекомендуется провести на курорте несколько незабываемых дней.

Курорт "Роза Хутор" соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Проводится обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки — полная обработка кабин. Специальными средствами обрабатываются помещения, кассы, установлены санитайзеры и тп.

Кабинка подъемника
Кабинка подъемника

С 8 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2021/2022, будет проходить профилактика подъемников "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущих на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря). В этот период будет работать подъемник "Стрела": с 9:00 до 16:40 (время подъема последнего гостя до Роза-1600 — 16:00, последнего спуска с Роза -1600 до Роза Долины 16:40). Также во время профилактики от Роза Долины до Горной Олимпийской Деревни будут курсировать бесплатные шаттлы.

Благодаря круглогодичному циклу работы курорта сейчас можно насладиться осенними горными пейзажами и погрузиться в атмосферу релакса. Великолепие природы прекрасно дополняет разнообразие outdoor-активностей.

Темы роза хутор
Новости
Эксперты: тыкву надо выбирать так же, как арбуз
Аксёнов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным
Мясников: Курильщики могут потерять ноги
Помощница Эдиты Пьехи рассказала, чем занимается певица на самоизоляции
Мосгорсуд подтвердил приговор участнице Pussy Riot Марии Алёхиной
Нашлась пропажа: Светлана Светличная жива,здорова и даже работает
Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы и дал ему совет
Песков: слово "локдаун" неверно характеризует ограничения в Москве
Иркутский врач: мои слова пациентам "помирайте дома" вырваны из контекста
Золото скифов признали собственностью Украины
Последние материалы
Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы и дал ему совет
Песков: слово "локдаун" неверно характеризует ограничения в Москве
Иркутский врач: мои слова пациентам "помирайте дома" вырваны из контекста
Золото скифов признали собственностью Украины
Работу предприятий приостановят на неделю из-за COVID-19 в Тюменской области
Психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в период локдауна
Ассоциация российских дипломатов: Украина сейчас главная опасность
Светлану Светличную ищут волонтёры "Лиза алерт"
В Хабаровске обрушился строительный кран, есть пострадавшие
"Дом" Е.Гришковца в Школе современной пьесы
Популярное
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.

Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Любовь Степушова Португалия с 85%-ной вакцинацией возвращается в пандемию Любовь Степушова Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Шоу-бизнес
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников