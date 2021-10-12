При раздельном отдыхе супругам стоит договориться о верности

Какой отдых стоит выбирать супругам — раздельный или совместный, а также о плюсах и минусах каждого варианта рассказала Pravda.Ru психолог Татьяна Потёмкина.

Всегда вместе

— Татьяна, есть пары, которые прекрасно проводят время вместе: ездят на рыбалку, охоту, футбол. И есть пары, которые прекрасно проводят время отдельно: один нежится на пляже, а другой выбирает экстремальные экскурсии. Чем хорош совместный отдых?

— Совместный отдых может быть результатом договорённости в паре. Если это добровольное решение, то это говорит о том, что пара находит общий язык, у них есть общие цели, они умеют договариваться, а это в супружеском союзе самое главное. Но это абсолютно не говорит о том, что между людьми есть особая близость. Потому что непременный совместный отдых может быть свидетельством:

созависимости,

контроля.

Когда супруги считают, что только вместе должны быть во всех своих выходах (в театр, отпуск, на разные мероприятия), то в этом есть элемент вынужденности. Как правило, это порождает довольно большое напряжение, но сказать о своих истинных потребностях страшновато. И это может выливаться в конфликтность. Поэтому каждый вариант совместного или раздельного отпуска может рассматриваться по-разному. Если это продукт договорённости, значит, с парой всё в порядке. Если это продукт вынужденности, значит, надо подумать, что же вообще связывает супругов.

Если человек чувствует, что у него в совместных поездках есть внутренний протест, раздражение, не учитываются его интересы, то стоит подумать: что же толкает его на решение, которое ему не подходит и не нравится?

Мы все разные, у нас разные потребности: одни любят экстремальный туризм, а другие любят валяться на песчаном пляже. Как совместить? Если пара может договориться, если они доверяют друг другу, тогда в дело вступает раздельный отдых.

Каждому своё

— А чем хорош раздельный отдых, помимо того, что это отдых по интересам? Один едет на рафтинг, а второй на пляж.

— В первую очередь каждый реализует свои представления о том, что ему хочется, но здесь важно не перегнуть палку. Если люди всё время стремятся отдалиться друг от друга, это тоже свидетельство того, что назревает что-то в отношениях, что может отдалить людей друг от друга.

Лучше, когда есть баланс, и пара договаривается. Например, я участвую какое-то время в твоём рафтинге (пусть даже не участником, а свидетелем), а ты иногда участвуешь в моём пляжном отдыхе.

— Раздельный отдых часто пугает людей, потому что закрадываются в голову мысли об измене: где-то на отдыхе партнёр без моего присмотра закрутит с кем-то роман, и наш брак будет разрушен. Насколько это имеет место быть?

— Да, это очень часто бывает, и возможны соблазны.

— А как себя успокоить, чтобы избежать таких мыслей либо развода?

— Тут пара опять-таки договаривается, как каждому будет спокойнее находиться вдали друг от друга. Если они созваниваются или посылают друг другу SMS-ки, и это успокаивает партнёра, то это один из способов снизить тревогу. Измена — это показатель того, что в браке проблемы. Если есть сомнения в верности партнёра, то стоит задуматься об этом и, может быть, обсудить это с партнёром или обратиться к специалисту.

— Но так как жизнь сама по себе предоставляет нам много соблазнов, необязательно измена может произойти в отпуске. Мы часто находимся отдельно друг от друга, и никто не может нас контролировать, да и хорошо ли само намерение контролировать партнёра?

— Нет, конечно. Стремление контролировать партнёра, как правило, обусловлено:

сложным комплексом отношений с другими людьми,

отношением к себе,

какими-то травмами,

ощущением, что отношения не очень прочные.

Почему это происходит? Каждая пара это решает сама. Измена возможна не только в отпуске. Измены — признак того, что какие-то потребности в паре не удовлетворяются, может быть, для одного партнёра.

Чем больше люди говорят об этом, чем больше обсуждают свои потребности, тем меньше у них причин для измен.

— Может ли раздельный отдых спасти от развода? Например, у партнёров конфликты, конфликты, конфликты, они понимают, что друг от друга устали, и на некоторое время разъезжаются в отпуск каждый по своим интересам. И, уже отдохнув так, как им нравится, они задумываются о ценности партнёра, начинают скучать, и у них налаживаются отношения.

— Это может быть, но нечасто. Если конфликтность очень высока, то люди входят в определённый эмоциональный цикл отношений, когда они воспринимают партнёра как угрозу, как человека, который не хочет проводить с ними время. Не всегда раздельный отдых помогает. Если они ставят перед собой цель просто эмоционально восстановиться, а потом возвратиться и прийти к решению, "что делать дальше с отношениями", — это одно. А если они просто отдыхают друг от друга, если в этом не очень много понимания того, что с ними происходит, то они могут вернуться снова к конфликтному циклу. Конфликтность — это сам по себе маркер того, что что-то происходит в паре, какая-то тревога, напряжение. И только раздельным отдыхом эту проблему вряд ли можно решить.

— Тогда о чём же договариваться, планируя отпуск?

— Зависит от того, чего хочет пара. Если они хотят отдохнуть, реализовать свои мечты в отпуске, то они об этом и договариваются.

— А эмоциональные договорённости могут быть? "Ты не смотришь на полуобнажённых девушек", "ты не обращаешь внимания на харизматичных мачо"?

— Да. Однако маловероятно, что эта договорённость будет соблюдена. Все мы люди и всё равно смотрим на приятные нашим глазам виды. Но договориться о верности, о том, что наши отношения эксклюзивны, можно.

— О верности нужно договариваться или это понятие, которое априори должно быть в голове человека?

— В нашей голове ничего не должно быть. В ней формируются ценности, которые мы усваиваем в процессе жизни в своей семье, в обществе. Есть люди, которые к верности относятся легко, но тогда супруги знают об этом. Есть понятие "открытый брак", они могут договориться об этом. А если всё-таки измена была совершена, то лучше всего проанализировать, что же произошло между супругами, что привело к измене. В этом им могут помочь специалисты.