Лидеры туризма и заповедников займутся соседством людей и животных на курортах

На IV ежегодной международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в Сочи представители ФГБУ "Сочинский национальный парк", ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. К. Х. Шапошникова", горного курорта "Роза Хутор" и Холдинговой компании "Интеррос" Владимира Потанина подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории, включая научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов, формирование внедрения новых стандартов ответственности для работающих на территории бизнесов и так далее.
"Развитие туризма в нашей стране делает актуальным вопрос организации цивилизованного добрососедства между человеком и животным миром. Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание такой системы, которая бы, с одной стороны, помогала заповедникам решать их научные задачи, а с другой — позволяла бы сделать отдых на ведущих российских курортах — той же "Розе Хутор" — для туристов еще более комфортным, а для животных безопасным. Это для нас, как крупных инвесторов в туристическую отрасль, и есть ответственное инвестирование и ответственное природопользование", — отметила заместитель генерального директора холдинговой компании "Интеррос" Ольга Войтович.
Этот проект может стать первым в России, который соединит науку и бизнес, и позволит, с одной стороны, исследовать животных, а, с другой стороны, обеспечить контроль за передвижением крупных животных в курортной зоне горного кластера Сочи.
"Сегодня получаем сообщения от туристов, что они видели диких животных, проезжая на канатке. Конечно, для людей это огромные впечатления. Наша задача наладить добрососедство между человеком и животным. Надеемся, что после подписания соглашения будет проделана конкретная работа, которой мы поделимся с коллегами по всей стране", — подчеркнул генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.
В рамках проекта предполагается провести учет и ряд технических мероприятий, позволяющих отслеживать перемещение животных как на территории Кавказского заповедника, так и на участках, примыкающих к горным курортам Сочи. Соответствующее оборудование, позволяющее осуществлять такой мониторинг, предполагается установить в Сочинском национальном парке, а также в соответствующей службе горного курорта "Роза Хутор".
"У курорта "Роза Хутор" — очень большой опыт в сфере туризма, у нас огромные знания в сфере науки, охраны природы. Мы этим занимаемся практически сто лет. Необходимо провести совместные исследования по серне, сделать учет медведей. Было бы интересно вести мониторинг медведей с помощью ошейников, чтобы понимать, где они живут, куда ходят. При этом все необходимо делать совместно. Необходима также информационная программа для туристов", — рассказал руководитель Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев.
В результате горный курорт "Роза Хутор" и окрестности будут рассматриваться как экспериментальная площадка для сотрудничества специалистов из природоохранных и туристических структур в целях формирования среды добрососедства и благополучия как для людей, так и диких животных.
"Все что будет реализовано в рамках нашего меморандума будет полезно для всех участников", — подчеркнул директор Сочинского национального парка Михаил Лапин.
Стоит отметить, что для компании "Интеррос" Владимира Потанина подписанный меморандум — не первый проект взаимодействия с заповедниками и природоохранными организациями. При создании курорта "Роза Хутор" Интеррос в сотрудничестве с WWF в 2005 г. осуществлял программу реинтродукции переднеазиатского леопарда на территории Кавказского заповедника.
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