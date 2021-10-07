На курорте "Роза Хутор" стартовала международная конференция, посвященная экотуризму

Какие вызовы стоят перед природным туризмом и каковы перспективы нашей страны в этом вопросе обсуждают в Сочи. На курорте "Роза Хутор" стартовала ежегодная конференция. Мероприятие проходит уже четвертый год подряд и по традиции становится местом общественной дискуссии по острым вопросам устойчивого развития природной рекреации в России и мире. В ходе конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" будет дан глобальный обзор ключевых вызовов, перспектив, трендов и рисков, встающих на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете.

"Природный туризм является одним из перспективных направлений развития отрасли. Россия — красивейшая и гостеприимная страна с богатыми природными достопримечательностями. Правительство России уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, делает все, чтобы российские и иностранные граждане путешествовали, открывая для себя заповедные территории нашей страны. Для этого запущен национальный проект, в рамках которого действуют меры государственной поддержки, создаются условия для создания туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, развития природного туризма. Конференция является уникальной площадкой, где представители профессионального сообщества власти и бизнеса ведут прямой диалог, обмениваются интересными идеями", — говорится в приветствии участников конференции премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как отметила заместитель главы Сочи Инна Петухова, с начала года Сочи уже посетило 5,8 миллионов гостей, к концу года курорт планирует принять порядка семи миллионов туристов.

"За этот период горный кластер посетило два миллиона гостей. Развитие горного кластера дало большой толчок развитию туризма на территории Сочи. Пандемия оказала существенное влияние, люди стали больше отдыхать на природе, и сейчас наряду с морем пользуется отдых в горах, активно развиваются экотропы. Если смотреть официальную статистику за последние пять лет в 1,6 раз возросли доходы бюджета местного уровня и региона", — рассказала заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

Международный блок программы конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в этом году будет представлен важным событием — совместной сессией Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и вопросами реализации программы "Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)".

"Мы говорим последнее время, что экология, природа, климат и биоразнообразие — это то, что является основой дальнейшей жизни. К сожалению, до сегодняшнего дня мы относились к этому, можно сказать, по-варварски: 50 процентов живого на планете земля уже уничтожено. Это приводит к деградации в ускоренном режиме всего, что связанно с будущим наших детей и внуков. Генеральный секретарь ООН принял решение о том, что организация запускает новую десятилетнюю программу по восстановлению экосистемы. Конечно, мы должны поддержать инициативу и уже направили соответствующую обращение президенту России", — подчеркнул посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы ФС РФ Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов отметил, что российские предприятия уже готовы поддержать "зеленую" инициативу.

Вячеслав Фетисов

"Я удивился лет восемь назад, когда в "Норникеле" заявили, что, будут вложены большие деньги на модернизацию производства. Тогда это резануло слух, в то время еще никто не задумывался. Они много сейчас делают, я был в Норильске, видел историю с серным заводом, который сократит выбросы на 90 процентов, Арктика задышит по-другому. Я знаю, что многие производства переходят на экологические стандарты, понимая, что будут разработаны экологические стандарты, правила игры, понимая, что они будут уходить с рынка, а их продукция будет не востребована", — заявил Вячеслав Фетисов.

В ходе конференции эксперты обсудят внедрение "зеленых стандартов" проектирования и строительства инфраструктуры, ориентированной на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность. Впервые термин на девелоперском рынке России появился на волне Зимних Игр 2014 года. Курорт "Роза Хутор" выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и строительства инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт — "Зеленый код".

""Зеленый код" — это корпоративный стандарт, по которому мы будем оценивать качество туристской инфраструктуры. Мы развиваем сеть из лагерей, объединенных маршрутами. Мы предлагаем ключевые принципы, чтобы инфраструктура была с одной стороны качественной, а с другой интегрированной в природный ландшафт, чтобы не терялось ощущение близости природы. Этот зеленый стандарт — это не мечта, это управление качеством строительства. Тема для России достаточно молодая, поэтому ближайший год мы будем раскрывать ее в профессиональном сообществе, чтобы эксперты вместе с нами рассматривали "зеленый код" для подготовки общеотраслевого стандарта", — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

На фоне стремительного роста рынка на конференции также будут затронуты вопросы финансового сектора, который декларирует интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма и туризма на ООПТ, в том числе с применением принципов ESG-инвестирования. В отрасли с нетерпением ждут реформы законодательства об ООПТ, которая должна создать прозрачные правила реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма на ООПТ.

Одной из главных тем конференции станет задача обеспечения добрососедства и благополучия для людей и диких животных на природной территории, используемой для туризма и отдыха. В рамках дискуссионной̆ сессии участники обсудят возможности и условия для объединения усилий по укреплению научной, технической и организационной базы для обеспечения безопасности туристов и сохранения животного мира на природных территориях, используемых для рекреационной деятельности. Также будут обсуждаться вопросы безопасности: за прошедший год на фоне значительного роста потребительского рынка в отрасли, произошли подвижки в законодательстве о ее профессиональных участниках — появилась аттестация инструкторов-проводников, введены меры административной ответственности.

Международная конференция "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" на курорте "Роза Хутор" в Сочи завершится 8 октября.