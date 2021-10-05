Курорт "Роза Хутор" определил дату открытия нового зимнего сезона

Курорт "Роза Хутор" планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря. Однако, точная дата будет зависеть от погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова.
В преддверии сезона на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес". На этом участке за счет демонтажа тоннеля образуется большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным.
Курорт расширит зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая трасса среднего уровня сложности с прекрасными видовыми характеристиками. Здесь также будет установлен подъемник — ленточный конвейер с галереей, протяженностью 150 пм, производитель — компания LST (Франция-Италия). Еще один "волшебный ковер" (113 пм), появится на Роза Стадион, где в районе Финишной зоны будет открыт новый учебный склон для детей. Таким образом гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 км трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками.
В предстоящем зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Будут работать такие аттракционы как:
Уже с 1 декабря в Ледовом дворце начнет действовать семейный каток. В течение сезона отдыхающие смогут также покататься:
Совместно с индустриальным партнером курорт предлагает впечатляющие вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.
В ходе сезона на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.
Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский: "Новый горнолыжный сезон по традиции откроет праздник — День "Роза Хутор". Затем начнутся новогодние и рождественские каникулы, во время которых нашим гостям не придется скучать. Будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, планируется зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3-D шоу на главной площади курорта. Мы как всегда сделаем все возможное чтобы в текущих условиях обеспечить правильное праздничное настроение при соблюдении всех эпидемиологических мер".
Ожидается, что с 18 по 20 февраля курорт примет Международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier) — самый важный российский старт 3 *** в рамках международного рейтинга соревнований FWT (Freeride World Tour). Зимнюю фестивальную программу откроет молодежный Tinkoff Rosafest — как обычно с 28 января по 6 февраля. Затем, с 23 по 27 марта состоится самый веселый карнавал BoogelWoogel, а музыкально-спортивный Нью Стар Кэмп пройдет с 1 по 10 апреля.
Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон стартовала в конце августа, действует прозрачная политика скидок: чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена. К примеру, полная цена сезонного взрослого ски-пасса 52000 рублей, в августе его можно было купить с 25% скидкой, в сентябре с 20%, в октябре с 15%, в ноябре с 10%. Аналогично устроена система скидок на многодневные (от 3х дней), только скидки чуть меньше от 15% до 7%. Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) — в зависимости от праздничных периодов и месяца катания. Понятная система скидок помогает гостям сэкономить и лучше спланировать отдых.
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