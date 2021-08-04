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Автор Ирина Гусакова

Курорт "Роза Хутор" внедряет "Зеленый код" для туризма

Туризм

Курорт "Роза Хутор" объявил об использовании специальных стандартов экологической эффективности при развитии горно-туристкой дестинации. Еще в прошлом году курорт заявлял о планах создания сети активно-туристких маршрутов и глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода.

Курорт "Роза Хутор" внедряет "Зеленый код" для туризма

"Мы развиваем новый для страны сегмент — туризм на ООПТ, в нашем случае — в Сочинском национальном парке и заказнике, поэтому честь формировать пример лучшей практики выпала нам. Мы планируем в ближайшие годы создать в горах инфраструктуру для людей, планирующих прогулки и походы в дикие места или к природным достопримечательностям, — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Происходить это будет в соответствии с "Зеленым кодом" — специальным корпоративным стандартом, определяющим принципы экологической эффективности возводимой инфраструктуры. При внедрении зеленых стандартов курорт будет ориентироваться в том числе и на международный опыт. Президент Российского Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий считает здесь полезным опыт развития ООПТ в Норвегии и Финляндии, которые отличаются бережным подходом и легче адаптируются под реалии РФ. Но в отличие от зарубежных, в большинстве отечественных нацпарков у гостей нет гарантий увидеть зверей в дикой природе. Березуцкий считает такую возможность ключевой в привлекательности природного туризма — как дополнительный природоохранный фактор. В этом направлении работает и "Роза Хутор", организуя совместно с Сочинским национальным парком планомерную работу по поддержке диких животных — их подкармливают и наблюдают за популяциями.

Обсуждая вопросы госрегулирования при внедрении экологических стандартов, эксперты сошлись во мнении, что государство обязано участвовать в этом процессе.

Как отметила президент Благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина: "Бизнес может достичь экологической ответственности и без контроля государства, но федеральные ООПТ все равно в ведомстве Минприроды РФ, так что государство априори участник этого процесса".

Для развития природного туризма в горах Сочи будет создана сеть туристских маршрутов и шесть глэмпингов на расстоянии дневного похода. "Зеленый код", принятый курортом, позволит заказчику довести до подрядчика подробное описание ожиданий от качества проекта и его реализации. Документ оставляет исполнителю выбор степени соответствия критериям, от чего зависит оценка на этапе проектирования и строительства.

Проекты зданий для глэмпингов "Роза Хутор" учитывают особенности естественного освещения и изменения погодных условий для создания приятного и полезного микроклимата в помещениях, а также для сохранения прекрасных видовых характеристик.

"У всех объектов предусмотрена минимальная площадь пятна застройки. Это снижает и капитальные затраты, и физические ресурсы. Компактность соблюдена и в инженерных коммуникациях. Туристические маршруты сохраняют естественные перепады высот, а дорожки специально проектируют "живыми". Каждый модуль имеет полностью стеклянную стену. В модулях есть и другие окна, так что везде есть естественный свет и хорошее проветривание. Конструктив, фасад, интерьер, мебель — все из дерева и обработано экологически чистыми составами на водной основе. В соответствие с концепцией "Зеленый код" не допускается фенолсодержащие, гипсовые смеси и алкидные краски. Эксплуатация будет дешевле, инсоляция дезинфицирует помещения, а посетителю может показаться, что объект находился здесь всегда — настолько органично он будет встроен в ландшафт", — отметил главный архитектор "Васта Дискавери" Арсений Ольговский.

Зеленые технологии будут интегрированы в проект уже в начале его разработки. Само строительство и выбор технологий будет идти так, чтобы инфраструктура была бережно вписана в природный ландшафт, а ее эксплуатация и необходимый ремонт не вызывали негативного воздействия на окружающую среду.

"Чтобы сделать пример "Роза Хутор" полезным для растущего природно-туристского рынка, нужны экспертные слушания, сбор обратной связи, студенческие исследования. У нашего совета есть опыт в адаптации зарубежных зеленых стандартов, мы участвуем в создании российских национальных зеленых стандартов, куда может войти и результат инициативы по созданию "Зеленого кода", — подчеркнул президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий.

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Темы туризм экология экотуризм роза хутор дмитрий колосов
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