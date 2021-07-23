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Автор Марина Курако

Ноу-хау в туризме: отдых в космическом пространстве

Туризм

Оксана Самойлова, жена известного рэп-исполнителя Джигана, поделилась в Instagram-сторис новостью. Звезда пишет: она рассказала своей младшей дочери, что они с мужем планируют отправиться в отпуск в космос, как только будет это возможно. Девочка по имени Майя разрыдалась, что они не берут ее с собой, но мама объяснила, что вход туда будет доступен только взрослым.

Напомним, что Фонд Gateway Foundation планирует открыть первый в мире отель в космосе Voyager Station уже в 2027 году. Начало строительства первого отеля в космосе запланировано уже на 2025 год.

Будет ли этот вид туризма развиваться в России? Своим мнением поделился Эйсмонт Натан, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Астронавт

Отдых для богачей

Эксперт отмечает, что отель — это уже совсем другой уровень, по сравнению с полетами Безоса и Брэнсона в космос. А стоимость такого отдыха будет намного выше:

"Отель — это уже совсем другой уровень. Это уже действительно орбитальный полет, совсем другие деньги”.

Стоит отметить, что такой отдых не будет гарантировать 100-процентную безопасность, но желающие обязательно найдутся.

"И это уже не так безопасно. Все-таки полет на орбиту спутника! Это совсем недешевая затея. Есть ли люди, которые готовы заплатить такие деньги? Да, конечно, есть. Но это уже совсем эксклюзивный туризм” — подчеркнул эксперт.

Что будет в самом отеле?

  • Отель будет вращаться каждые 90 минут вокруг Земли.
  • Размещение на 400 человек.
  • Вид на Землю.
  • Рестораны, кинотеатры, спа-комплекс, тренажерный зал.
  • Проживание в капсуле.
  • Ощущение роскоши.
снимок из космоса

Будут ли заинтересованы в этом российские туристы и захочет ли правительство приобрести для учебного центра модули отеля, пока нельзя предсказать. По мнению эксперта, таких желающих будет не так много.

"Пока, на мой субъективный взгляд, желающих в этом деле участвовать будет не так много, если вообще найдутся. Наверное, несколько другие у нас традиции, другие личностные качества участников, то есть очень богатых людей. Но все меняется. Посмотрим. Мне кажется, что в России намного труднее будет найти участников такого рода коммерческих мероприятий или нового бизнеса. Среди пассажиров тоже не так много найдется, как в странах традиционного капитализма”, — заключил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Стоимость такого отдыха пока неизвестна. Стоит уточнить, что полет за границу космоса от компании Virgin Galactic бизнесмена Ричарда Брэнсона можно купить за 250 тысяч долларов, поэтому такой отдых может оцениваться в миллионы долларов.

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Космический отель готов к приему гостей
Редактор: Ирина Гусакова
Темы джиган натан эйсмонт ричард брэнсон оксана самойлова космический туризм
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