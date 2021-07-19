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Автор Игорь Буккер

Эксперт по туризму: в индустрии гостеприимства соблюдают все требования Роспотребнадзора

Туризм

Сегодня, 19 июля, в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" замминистр здравоохранения Республики Крым Антон Лясовский рассказал, что жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в регионе на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в Крыму. Он уточнил, что для заселения в санаторно-курортные учреждения региона достаточно ПЦР-теста и справки об эпидокружении.

Эксперт по туризму: в индустрии гостеприимства соблюдают все требования Роспотребнадзора

О том, что происходит в Краснодарском крае в туристической отрасли, как на туризм повлияли ограничительные меры и стоит ли сейчас ехать на Кубань отдыхать, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру эксперт по туризму Георгий Михайлович Мурадов.

Превентивные меры

— Георгий Михайлович, что происходит в Краснодарском крае в туристической отрасли?

— Туристическая отрасль первоначально в июне с воодушевлением восприняла закрытие зарубежных курортов. И все отметили рост цен на размещение в гостиницах. Но последующие запретные меры охладили стоимость проживания в гостиницах. При этом подняли стоимость проживания в жилом секторе, где никто ничего спрашивать не будет. И никто никого не проконтролирует. Поэтому обстановку я бы назвал эмоциональной, а не запретительной. Власти обязаны предпринимать меры. А с учетом развития информационных технологий каждый высказывает свое мнение, зачастую полярное.

— Какая из четырех российских вакцин наибольше представлена в крае?

— Я думаю, что "Спутник V". С кем я разговариваю из жителей, 80% привились. Была возможность в начале июня выбирать. Сегодня такой возможности уже нет. Люди прививаются по наличию.

— Работники в отелях и водители общественного транспорта защищают себя масками и перчатками?

— Сотрудники индустрии гостеприимства соблюдают все требования Роспотребнадзора, потому что над ними висит дамоклов меч в виде штрафов, проверок. А граждане на отдыхе, увы, относятся с прохладцей.

У нас очень большое количество людей, которые не верят, кто-то считает, что раз я уже переболел или вакцинировался, то мне не нужны превентивные меры.

— Какие-то меры типа QR-кода есть в Краснодарском крае, на Кубани?

— Здесь власти дают работать бизнесу. Дело в том, что в Москве ресторанный бизнес может работать 12 месяцев в году, на Черноморском побережье бизнес общепита работает 3 месяца. Поэтому если сейчас ввести те драконовские меры, которые в Москве, где мы видим, что пустые залы стоят, то бизнес просто умрет.

— Ассоциация туроператоров России предположила, что из-за ограничений в июле-августе Краснодарский край потеряет 40-55 миллиардов рублей.

— Мне непонятно, откуда они такие данные берут. Потому что мы можем обзвонить несколько гостиниц просто по списку и поинтересоваться о наличии мест на ближайшее время. И всё будет понятно, всё у них загружено. Вопрос в мерах. Они испытывают, возможно, сложности:

  • с санитайзерами,
  • масками.

— Что касается мер, кто нарушает. Вплоть до выселения. Если нужно человека наказать, то будет наказан тот, который не выполняет, или владелец отеля?

— Я думаю, что при заселении это всё обсуждается на ресепшене, никто не хочет себе испортить отдых. Сдать анализ ПЦР — это минутное дело. Анализ позволяет как минимум 3 дня быть защищенным от проверки.

Бояться не надо

— Георгий Михайлович, вы бы лично посоветовали человеку все заранее сделать, не отказываться от поездки на курорты, не бояться?

— Бояться ничего не надо.

  • Альтернатив, во-первых, нет.
  • Во-вторых: край наш красивый, море теплое, фрукты в изобилии. Когда, как не сейчас, ехать?

Да, нужно принять какие-то меры, чтобы отпуск не был испорчен, и всё.

— Понятно. Если вдруг, не дай Бог, ситуация будет ухудшаться, что нужно делать? Сразу же ноги в руки и оттуда? Или отсидеться?

— Если подтвердится у кого-то, человек обязан 14 дней быть на самоизоляции. И здесь вопрос в том, что власть должна обеспечить, чтобы заболевший провел эти 14 дней в комфортных условиях.

Так как уже второй год мы с вами в режиме борьбы с вирусом, соответственно, алгоритмы решения обязаны быть.

Что если заболел? Куда? Сюда, сюда, сюда. Комфортные условия. Все всё прекрасно понимают. Поэтому, я думаю, что человек не останется один на один, и его не оставят.

— То есть схема эвакуации должна быть, если он попал в дом отдыха, расписано, что нужно делать, куда обращаться. Потому что человек находится впервые в этом месте, не знает города. Вся эта информация должна быть?

— Я уверен, на Кубани никого не бросят. Кубань всегда славилась гостеприимством. Безусловно, всегда есть перекосы, есть отдельные представители отельного бизнеса, которые могут себе позволить грубить. Но это как и в любом деле. Но в основной массе никто никого не бросит. Я точно не вижу причин для волнения в этом отношении.

— Допустим, на "банане" покататься, еще где-нибудь. Если чужие люди собираются, там о социальной дистанции речи не может быть, и маску там не наденешь.

— Встречный вопрос. В Москве есть метро. Его не закрыли и не закрывали во все времена. Для этого и призывает наша власть, чтобы мы все вакцинировались и выработали коллективный иммунитет к этому вирусу. А там воздух, морская вода вымывает всю заразу. Поэтому на "банане" не будет заразы.

— Заодно и проверим. Хорошо. Спасибо вам огромное. Может быть, нашим зрителям пожелание выскажете?

— Самое главное, чтобы люди себя берегли, в первую очередь каждый сам себя.

Если мы побережем сами себя, друг друга, то сбережем всех наших близких и окружающих.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы qr-код кубань туризм георгий мурадов краснодарский край ограничительные меры
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