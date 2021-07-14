Курорт "Роза Хутор" поможет в подготовке кадров для индустрии туризма

Сотрудничество курорта и Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета, продолжается с 2019 года. Его основная цель — подготовка высококвалифицированных управленцев и специалистов международного уровня для индустрии спорта. В ходе обучения по программам факультета слушатели получают глубокие знания по фундаментальным вопросам спортивного менеджмента. Они также овладевают навыками управления в сфере спортивной и туристкой индустрии, в том числе на примере развития такой успешной компании как "Роза Хутор".

Соответствующий опыт студенты получают уже сейчас, помогая в качестве волонтеров различным службам курорта, как в ежедневной деятельности, так и во время проведения спортивных соревнований и других мероприятий. За время сотрудничества курорта и университета студенты Финансового университета стажировались в Департаментах маркетинга, фитнеса, эксплуатации ГЛК и продаж. Они также участвовали в подготовке соревнований Rosa Ski Dream — российского этапа Кубка мира FIS среди женщин по скоростному спуску и супергиганту, который проходил на "Роза Хутор" в феврале 2020 года.

Заместитель декана по работе с индустриальными партнерами и выпускниками Факультета "Высшая школа управления", руководитель магистерской программы "Управление спортивными проектами" Александр Аверин отметил:

"Без сомнения практика на крупнейшем горном курорте страны дает нашим студентам определенные преимущества. Они могут дополнить полученные теоретические знания серьезным прикладным опытом. Особенно это важно сейчас, в эпоху турбулентности. Мы очень ценим возможность общения с профессионалами, считаем, что знакомство с реальной управленческой "кухней" повышает качество образования и конкурентноспособность наших программ".

Взаимодействие между Финансовым университетом при Правительстве РФ и курортом "Роза Хутор" основано на Соглашении о сотрудничестве, которое было подписано в 2019 года. Директор по персоналу курорта "Роза Хутор" Елена Жаркова в этой связи отметила:

"Мы видим очень заинтересованных ребят, которые стремятся получить практический опыт. Организация бесперебойного функционирования горного курорта — это действительно очень сложный процесс. У нас есть некоторые профессии, службы, которые не встречаются больше нигде. Погружение в эту атмосферу еще в период обучения, вне всякого сомнения, даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха, спорта и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться. Рада отметить, что у нас успешно работают выпускники Финансового университета".

Практика на курорте предусмотрена магистерской программой "Управление спортивными объектами", набор на которую открыт в настоящий момент. Специалист в этой сфере должен быть не только квалифицированным спортивным менеджером, но и обладать актуальными знаниями о смежных отраслях бизнеса. В процессе обучения студенты получают комплекс знаний и навыков, необходимых успешным управленцам в спортивной индустрии. С условиями поступления и содержанием программы "Управление спортивными объектами" Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета можно ознакомиться на сайте: magistratura.fa.ru/fakultet-vysshaya-shkola-upravleniya-17/upravlenie-sportivnymi-proektami-1/