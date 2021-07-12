Пандемия заменяет туризм психогеографией

Нынешнее лето — самое подходящее время, чтобы переосмыслить традиционный отдых. Пандемия нанесла серьезный ущерб международному туризму, вероятно, в ближайшем будущем туристической отрасли будет сложно восстановить ее. Вот чем, на взгляд наших зарубежных коллег, можно попытаться заменить тривиальные поездки.

Существуют альтернативные подходы к туризму, которые сосредоточены не на деньгах, а на мировоззрении, с помощью которого вырабатывается философия, помогающая в переосмыслении самого понятия туризм и предлагающая вполне реальные варианты замены.

Если понимать туризм как уход от повседневной рутины, дающий нам возможность расслабиться по принципу "перемена труда есть отдых", а также узнать нечто новое, необязательно выходить из дома

Внутренний туризм - микровариант

Это разновидность туризма в замкнутом пространстве. Так, обитатели небольших островов переезжают с одной стороны на другую. Это возможность отдохнуть на турбазе, расположенной недалеко от вашего дома. Даже путешествия на небольшие расстояния способны забросить вас в совершенно иное пространство.

Роща или пруд поблизости от дома могут оказаться терра инкогнита — неисследованной территорией. Вы никогда не ходили по той или иной тропинке, не посещали ту или иную часть родного или близлежащего города. Важна психологическая, а не географическая дистанция.

Виртуальные путешествия

Можно взять отпуск, даже не выходя из стен дома. Совершить виртуальное путешествие по музеям, таким как флорентийская Галерея Уффици или развалины древнеримских Помпей. Виртуальное путешествие предоставляет доступ к эмоционально и интеллектуально стимулирующим пространствам. В частности, игра Animal Crossing Nintendo стала чрезвычайно популярной в прошлом году. Геймеры использовали подобные игры, чтобы не мучиться от вынужденной изоляции и отправиться в поход, чтобы набраться положительных эмоций. Виртуальный туризм, которым делятся с друзьями в Сети, может помочь в борьбе со стрессом, скукой и изоляцией — неизбежными спутниками локдауна.

Психогеография

Незнакомые места можно отыскать в повседневной жизни. Дом и район, в которых мы живем, место, где расположен наш офис, формируют наши мысли и действия. Однако именно то, что мы изо дня в день живем в этих пространствах, делает нас нечувствительными к их воздействию.

Находящаяся на стыке психологии и географии психогеография учит повторно воспринимать эту окружающую среду, просто бродя по городским улицам. Она включает в себя серию техник, разработанных в 1955 году французским философом Ги Дебором (Guy Debord), которые он назвал dérive — "дрейфованием". Эта практика (берущая свое начало от воспетого в XIX веке Шарлем Бодлером flâneur — "фланирования") помогает лучше осознать то, что нас окружает, и то, как она заставляет нас чувствовать и вести себя.

Психогеография побуждает людей взаимодействовать с физическим, а в некоторых случаях и с цифровым пространством. Она предполагает дрейф в пространстве как физически, так и ментально. Практически это означает, что вы следуете за течением ландшафта, в котором вы находитесь, без особой цели. Идея состоит в том, чтобы увидеть, что вас интересует в этот день, следовать своему инстинкту и выяснить, куда он вас приведет. Праздное шатание может привести к удивительным открытиям.

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