Нынешнее лето — самое подходящее время, чтобы переосмыслить традиционный отдых. Пандемия нанесла серьезный ущерб международному туризму, вероятно, в ближайшем будущем туристической отрасли будет сложно восстановить ее. Вот чем, на взгляд наших зарубежных коллег, можно попытаться заменить тривиальные поездки.
Существуют альтернативные подходы к туризму, которые сосредоточены не на деньгах, а на мировоззрении, с помощью которого вырабатывается философия, помогающая в переосмыслении самого понятия туризм и предлагающая вполне реальные варианты замены.
Если понимать туризм как уход от повседневной рутины, дающий нам возможность расслабиться по принципу "перемена труда есть отдых", а также узнать нечто новое, необязательно выходить из дома
Это разновидность туризма в замкнутом пространстве. Так, обитатели небольших островов переезжают с одной стороны на другую. Это возможность отдохнуть на турбазе, расположенной недалеко от вашего дома. Даже путешествия на небольшие расстояния способны забросить вас в совершенно иное пространство.
Роща или пруд поблизости от дома могут оказаться терра инкогнита — неисследованной территорией. Вы никогда не ходили по той или иной тропинке, не посещали ту или иную часть родного или близлежащего города. Важна психологическая, а не географическая дистанция.
Можно взять отпуск, даже не выходя из стен дома. Совершить виртуальное путешествие по музеям, таким как флорентийская Галерея Уффици или развалины древнеримских Помпей. Виртуальное путешествие предоставляет доступ к эмоционально и интеллектуально стимулирующим пространствам. В частности, игра Animal Crossing Nintendo стала чрезвычайно популярной в прошлом году. Геймеры использовали подобные игры, чтобы не мучиться от вынужденной изоляции и отправиться в поход, чтобы набраться положительных эмоций. Виртуальный туризм, которым делятся с друзьями в Сети, может помочь в борьбе со стрессом, скукой и изоляцией — неизбежными спутниками локдауна.
Незнакомые места можно отыскать в повседневной жизни. Дом и район, в которых мы живем, место, где расположен наш офис, формируют наши мысли и действия. Однако именно то, что мы изо дня в день живем в этих пространствах, делает нас нечувствительными к их воздействию.
Находящаяся на стыке психологии и географии психогеография учит повторно воспринимать эту окружающую среду, просто бродя по городским улицам. Она включает в себя серию техник, разработанных в 1955 году французским философом Ги Дебором (Guy Debord), которые он назвал dérive — "дрейфованием". Эта практика (берущая свое начало от воспетого в XIX веке Шарлем Бодлером flâneur — "фланирования") помогает лучше осознать то, что нас окружает, и то, как она заставляет нас чувствовать и вести себя.
Психогеография побуждает людей взаимодействовать с физическим, а в некоторых случаях и с цифровым пространством. Она предполагает дрейф в пространстве как физически, так и ментально. Практически это означает, что вы следуете за течением ландшафта, в котором вы находитесь, без особой цели. Идея состоит в том, чтобы увидеть, что вас интересует в этот день, следовать своему инстинкту и выяснить, куда он вас приведет. Праздное шатание может привести к удивительным открытиям.
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