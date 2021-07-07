Отпуску быть! Топ-16 бюджетных мест для россиян этим летом

Путешествовать бюджетно и без особых заморочек возможно. Мы подобрали замечательные места, куда можно отправиться как вакцинированным, так и туристам с наличием отрицательного ПЦР-теста, а главное — никакого карантина.

Все цены на билеты указаны в одном направлении из Москвы.

Отмечаем, что тест необходимо сделать за 72 часа до вылета.

1. Албания

Туризм: разрешен Отрицательный ПЦР-тест: не нужен Карантин: нет Стоимость билета: от 9739 рублей

2. Абхазия

Туризм: разрешен Отрицательный ПЦР тест: не нужен

3. Армения

Туризм: разрешен Необходимые документы: сертификат о наличии прививки COVID-19

отрицательный ПЦР-тест (если отсутствует справка о вакцинации) Карантин: нет Стоимость билета: от 8401 рублей

4. Белоруссия

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный ПЦР-тест Карантин: нет Стоимость билета: от 5298 рублей

5. Болгария

Туризм: разрешен Необходимые документы: справка о вакцинации

обязательный отрицательный ПЦР-тест (всем категориям лиц) Карантин: нет Стоимость билета: от 5000 рублей

6. Греция

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию) Анкета: да Карантин: нет Стоимость билета: от 3951 рублей

7. Грузия

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный ПЦР-тест Анкета: да Стоимость билетов: от 10 521 рублей

8. Египет

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет. (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию) Медицинское страхование: да Карантин: нет Стоимость билета: от 12 800 рублей

9. Иордания

Туризм: разрешен Необходимые документы: справка о вакцинации (дает преимущество сдать тест только до вылета)

отрицательный тест до вылета и по прибытии Карантин: нет Стоимость билета: от 7 500 рублей

10. Молдавия

Туризм: разрешен Необходимые документы: справка о вакцинации (освобождает от ПЦР-теста)

отрицательный тест Стоимость билетов: от 7 360 рублей

11. Объединенные Арабские Эмираты

Туризм: разрешен Необходимые документы: наличие отрицательного теста за 72 часа до вылета

повторный бесплатный тест по прилете

анкеты в распечатанном виде Анкеты: да Медицинское страхование: да Карантин: нет Стоимость билетов: от 7000 рублей

12. Республика Кипр

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест (до вылета и по прилете)

справка о вакцинации (освобождает от самоизоляции) Анкета: да Карантин: да Стоимость теста по прибытии: 30 евро Стоимость билетов: от 5298 рублей

13. Северная Македония

Туризм: разрешен Отрицательный ПЦР-тест: не требуется Карантин: нет Стоимость билетов: от 9 926 рублей

14. Сербия

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест (за 48 часов до прибытия) Карантин: нет Стоимость билетов: от 9 266 рублей

15. Турция

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест

справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)

справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста) Карантин: нет Стоимость билетов: от 7 146 рублей

16. Хорватия

Туризм: разрешен Необходимые документы: отрицательный тест

справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)

справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста)

подтверждение бронирования отеля Анкета: да Карантин: нет Стоимость билета: от 4 587 рублей

Желаем прекрасного отдыха!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.