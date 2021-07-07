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Автор Марина Курако

Отпуску быть! Топ-16 бюджетных мест для россиян этим летом

Туризм

Путешествовать бюджетно и без особых заморочек возможно. Мы подобрали замечательные места, куда можно отправиться как вакцинированным, так и туристам с наличием отрицательного ПЦР-теста, а главное — никакого карантина.

Все цены на билеты указаны в одном направлении из Москвы.

Отмечаем, что тест необходимо сделать за 72 часа до вылета.

1. Албания

Албания

Туризм: разрешен

Отрицательный ПЦР-тест: не нужен

Карантин: нет

Стоимость билета: от 9739 рублей

2. Абхазия

Абхазия

Туризм: разрешен

Отрицательный ПЦР тест: не нужен

3. Армения

Армения

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • сертификат о наличии прививки COVID-19
  • отрицательный ПЦР-тест (если отсутствует справка о вакцинации)

Карантин: нет

Стоимость билета: от 8401 рублей

4. Белоруссия

Минск. Белоруссия

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный ПЦР-тест

Карантин: нет

Стоимость билета: от 5298 рублей

5. Болгария

Недвижимость в Болгарии

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • справка о вакцинации
  • обязательный отрицательный ПЦР-тест (всем категориям лиц)

Карантин: нет

Стоимость билета: от 5000 рублей

6. Греция

Греция

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию)

Анкета: да

Карантин: нет

Стоимость билета: от 3951 рублей

7. Грузия

Грузия вино

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный ПЦР-тест

Анкета: да

Стоимость билетов: от 10 521 рублей

8. Египет

Египет

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет. (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию)

Медицинское страхование: да

Карантин: нет

Стоимость билета: от 12 800 рублей

9. Иордания

Иордания

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • справка о вакцинации (дает преимущество сдать тест только до вылета)
  • отрицательный тест до вылета и по прибытии

Карантин: нет

Стоимость билета: от 7 500 рублей

10. Молдавия

Кишинёв

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • справка о вакцинации (освобождает от ПЦР-теста)
  • отрицательный тест

Стоимость билетов: от 7 360 рублей

11. Объединенные Арабские Эмираты

Абу-Даби

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • наличие отрицательного теста за 72 часа до вылета
  • повторный бесплатный тест по прилете
  • анкеты в распечатанном виде

Анкеты: да

Медицинское страхование: да

Карантин: нет

Стоимость билетов: от 7000 рублей

12. Республика Кипр

Кипр

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест (до вылета и по прилете)
  • справка о вакцинации (освобождает от самоизоляции)

Анкета: да

Карантин: да

Стоимость теста по прибытии: 30 евро

Стоимость билетов: от 5298 рублей

13. Северная Македония

Северная Македония

Туризм: разрешен

Отрицательный ПЦР-тест: не требуется

Карантин: нет

Стоимость билетов: от 9 926 рублей

14. Сербия

Сербия

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест (за 48 часов до прибытия)

Карантин: нет

Стоимость билетов: от 9 266 рублей

15. Турция

Асос. Турция

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест
  • справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)
  • справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста)

Карантин: нет

Стоимость билетов: от 7 146 рублей

16. Хорватия

Хорватия

Туризм: разрешен

Необходимые документы:

  • отрицательный тест
  • справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)
  • справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста)
  • подтверждение бронирования отеля

Анкета: да

Карантин: нет

Стоимость билета: от 4 587 рублей

 

Желаем прекрасного отдыха!

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Отдых в Турции в ИЮЛЕ 2021. Стоит ли лететь?!
Редактор: Ирина Гусакова
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