Отпуску быть! Топ-16 бюджетных мест для россиян этим летом

Путешествовать бюджетно и без особых заморочек возможно. Мы подобрали замечательные места, куда можно отправиться как вакцинированным, так и туристам с наличием отрицательного ПЦР-теста, а главное — никакого карантина.
Все цены на билеты указаны в одном направлении из Москвы.
Отмечаем, что тест необходимо сделать за 72 часа до вылета.
1. Албания
Туризм: разрешен
Отрицательный ПЦР-тест: не нужен
Карантин: нет
Стоимость билета: от 9739 рублей
2. Абхазия
Туризм: разрешен
Отрицательный ПЦР тест: не нужен
3. Армения
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- сертификат о наличии прививки COVID-19
- отрицательный ПЦР-тест (если отсутствует справка о вакцинации)
Карантин: нет
Стоимость билета: от 8401 рублей
4. Белоруссия
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный ПЦР-тест
Карантин: нет
Стоимость билета: от 5298 рублей
5. Болгария
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- справка о вакцинации
- обязательный отрицательный ПЦР-тест (всем категориям лиц)
Карантин: нет
Стоимость билета: от 5000 рублей
6. Греция
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию)
Анкета: да
Карантин: нет
Стоимость билета: от 3951 рублей
7. Грузия
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный ПЦР-тест
Анкета: да
Стоимость билетов: от 10 521 рублей
8. Египет
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест, вне зависимости вакцинирован или нет. (сдается за 72 часа до вылета и по прибытию)
Медицинское страхование: да
Карантин: нет
Стоимость билета: от 12 800 рублей
9. Иордания
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- справка о вакцинации (дает преимущество сдать тест только до вылета)
- отрицательный тест до вылета и по прибытии
Карантин: нет
Стоимость билета: от 7 500 рублей
10. Молдавия
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- справка о вакцинации (освобождает от ПЦР-теста)
- отрицательный тест
Стоимость билетов: от 7 360 рублей
11. Объединенные Арабские Эмираты
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- наличие отрицательного теста за 72 часа до вылета
- повторный бесплатный тест по прилете
- анкеты в распечатанном виде
Анкеты: да
Медицинское страхование: да
Карантин: нет
Стоимость билетов: от 7000 рублей
12. Республика Кипр
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест (до вылета и по прилете)
- справка о вакцинации (освобождает от самоизоляции)
Анкета: да
Карантин: да
Стоимость теста по прибытии: 30 евро
Стоимость билетов: от 5298 рублей
13. Северная Македония
Туризм: разрешен
Отрицательный ПЦР-тест: не требуется
Карантин: нет
Стоимость билетов: от 9 926 рублей
14. Сербия
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест (за 48 часов до прибытия)
Карантин: нет
Стоимость билетов: от 9 266 рублей
15. Турция
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест
- справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)
- справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста)
Карантин: нет
Стоимость билетов: от 7 146 рублей
16. Хорватия
Туризм: разрешен
Необходимые документы:
- отрицательный тест
- справка о вакцинации более месяца назад (освобождает от сдачи ПЦР- теста)
- справка о наличие антител (освобождает от сдачи теста)
- подтверждение бронирования отеля
Анкета: да
Карантин: нет
Стоимость билета: от 4 587 рублей
Желаем прекрасного отдыха!
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Так же, как США злоупотребляя антибиотиками для людей и животных, сделали большинство из них бесполезными, COVID-вакцины создают супервирусные штаммы.