Как провести отпуск-2021 и не потерять деньги

С 1 июня российское правительство продлило запрет на посещение турецких курортов. Туристические фирмы получили при этом миллионы предоплаты за несостоявшийся отдых.

Как пишет "Независимая газета", во время карантина 2020-го в российских турфирмах остались миллиарды рублей. Этот год ознаменовался предоплатой в 270 млн евро.

В итоге бизнес просит у правительства возможности продлить сроки возврата средств гражданам. Разговор идёт о том, что почти 340 тыс. россиян приобрели туры в Турцию с вылетом с 1 по 30 июня на сумму в 274 млн евро,. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

А пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина напомнила, что с 15 апреля по 1 июня Турцию планировали посетить более 500 тыс. россиян.

Обманутыми в итоге оказались около миллиона россиян.

В феврале 2021 года туроператоры сократили объём неисполненных обязательств перед туристами с 40 млрд до 16 млрд руб., но очередное закрытие Турции привело к резкому росту объёма отложенных обязательств, заявила Тюрина.

В итоге президент РСТ Андрей Игнатьев обратился в Ростуризм с обещанием вернуть средства до конца 2022 года. Отметим, что туроператоры должны или выполнить обязательства перед туристами, отправив их на отдых, или вернуть деньги до 31 декабря 2021 года.

Турция закрыта, но со 2 июня возобновилось авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня открывается авиасообщение с:

Австрией,

Венгрией,

Ливаном,

Люксембургом,

Маврикием,

Марокко,

Хорватией.

Легче жить туристам, правда, не стало, так как не хватает рейсов с Грецией и Египтом.

Возможность замены туров в Турцию (власти которой с середины мая постепенно смягчают анти-коронавирусные ограничения) на российские курорты ограничена.

Эксперты ждут резкого роста турпотока в Крым.

В 2020 году Крым принял 6,3 млн туристов, лишь на 15% меньше 2019 года, когда тут побывали рекордные для постсоветского периода 7,4 млн человек.

Так что правительство снова ставит на внутренний туризм.

Россия должна получать деньги за счёт создания собственного конкурентоспособного продукта.

Как пояснила профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь, в зарубежные курорты сегодня вкладываться рискованно. Внеся предоплату, россияне рискуют её выбивать обратно до будущего года.

Сегодня имеет смысл проводить отдых недалеко от дома, на даче или в пансионате, тем более что российские курорты на море — битком, в том числе по двойным ценам сданы и квартиры, подытожила эксперт.

Старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко отметила, что развитие ситуации с распространением коронавируса в Турции "не прогнозируемо, тут можно только гадать".

Страна является средним ценовым сегментом, так что Крым может выступить адекватной его заменой. Туристы, ориентирующиеся на средний ценовой сегмент, могут не рисковать своими деньгами, пояснила аналитик.

В паблике "Мейстер" обнародовали результаты опроса ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых.

Выяснилось, что:

52% россиян намерены отдыхать дома,

34% — на даче,

13% — в другом городе или селе России,

13% — на курортах Черноморского побережья Кавказа,

по 9% собираются съездить за границу (поровну за пределы бывшего СССР и в этих пределах, кроме Прибалтики),

8% планируют отдых в Крыму,

1% — в Прибалтике.

Среди тех, кто никуда не поедет на отдых этим летом, у 40% нет денег на поездки, у 14% отпуск в другое время, 7% путешествовать не позволяет здоровье, 4% — преклонный возраст.

Только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за коронавируса (в прошлом году — 25%).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.