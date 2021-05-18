Аналитики Qiwi Business сообщили, что траты россиян на отпуск внутри страны выросли почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. С чем это связано: больше стали ездить по России или туроператоры, пострадавшие от коронавирусного локдауна, решили компенсировать убытки, "задрав цены"?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с вице-президентом Ассоциации туроператоров России Ильёй Уманским.
— Формально расходы россиян на отдых внутри страны действительно возросли. В первую очередь потому, что больше людей из-за закрытых границ едут на российские курорты.
И именно об этом, на мой взгляд, говорят цифры, приводимые Qiwi Business.
И ровно с этим же связан рост доходов мест размещения, организаций, предоставляющих туристам услуги.
Все очень закономерно. Учитывая также и то, что количество поездок тоже выросло.
Если, например, раньше россияне выезжали на отдых один раз, то ввиду закрытия границ они поехали в этом году два раза отдыхать.
Отсюда и цифры.
Плюс свою роль сыграло принятое правительством решение, которое в значительной степени поддержало рынок: запустилась программа туристического кэшбека.
Мы получили значительный прирост количества поездок в межсезонье.
В прошлом году и с переходом в этот год мы получили уникальные показатели по загрузке в межсезонье.
— Отсюда и рост трат?
— Цифры, которые есть у меня, отличны от озвученных вами. Может быть, они связаны с курортной спецификой. Мы все-таки фокусируемся на курортах, которые на себя забирают основной поток туристов.
Понятно, это черноморские побережья, это Краснодарский край, Крым.
А вообще в 2020 году мы имели уникальную ситуацию со значительным понижением стоимости перелета, потому как авиакомпании были вынуждены из-за отсутствия каких-то международных маршрутных программ перенаправить свои мощности на внутренние направления, то мы получили как раз снижение стоимости.
— Часто можно слышать, что уровень сервиса в России, мягко говоря, не дотягивает до заграничного.
— Не могу сказать, что это — истина.
В последние годы рынок туроператоров в значительной степени очистился, укрупнился, по сути, на нём остались игроки крепкие, благонадежные, которые сфокусированы на качество и на перспективу.
Проблемы бывают, конечно. Куда ж в сфере обслуживания без них.
Другой вопрос, что у нас часто путают понятие туроператора и турагента. Путевку мы покупаем у турагента. И ничто не мешает нам его выбирать тщательно.
Как с врачом. Мы находим того, кому мы доверяем, кто не подведет.
А дальше вопрос качества продукта на месте — это, конечно, больной вопрос. К сожалению, он обусловлен одной ключевой проблемой:
Турбизнес в России не приносит каких-то золотых гор. Он очень тяжелый. Он связан с очень долгим возвратом этих инвестиций. Поэтому гостиницы на наших курортах (я сейчас про курорты говорю) долгие годы особенно не строились.
Ситуация сейчас стала несколько меняться. Скорее, не благодаря, а вопреки. Просто другие бизнесы стали менее приоритетными, перспективными и интересными. И инвесторы сейчас потихонечку обращают внимание на рынок курортной недвижимости, на рынок отелей, курортной инфраструктуры.
Кроме того, сейчас прорабатывается, запускается программа под названием "Национальный проект по туризму".
Как раз в рамках него заложены решения для того, чтобы в корне изменить ситуацию: привлечь инвесторов и стимулировать строительство гостиничной инфраструктуры.
— Илья Геннадьевич, но ведь у нас для туристов и развлечений — чего уж греха таить — маловато.
— Что касается развлечений, откровенно говоря, здесь я не готов согласиться. Потому что для кого-то этих развлечений много, для кого-то — мало, для кого-то — недостаточно.
Наверное, причина в том, что у нас очень небогатое население, откровенно говоря. Многие туристы, к сожалению, едущие на отдых, копят на него на протяжении всего года. Поэтому люди ограничиваются какими-то минимальными услугами, которые они могут себе позволить.
А раз нет спроса, то нет и предложения.
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