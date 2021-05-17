Сказка горного Черноморья

Главный редактор медиахолдинга "Правда.Ру" Инна Новикова побеседовала с заместителем генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергеем Хворостяным.

— Сергей Дмитриевич, на "Роза Хутор" вы отвечаете за развитие международных связей. Скажите, сейчас, в период пандемии, есть ли интерес иностранцев к курорту?

— Мне очень приятно отметить, что в прошедшем зимнем сезоне "Роза Хутор" вновь подтвердила статус лучшего горнолыжного курорта Российской Федерации по версии World Ski Awards.

Начиная с 2013 года мы никому не отдаём своё стратегическое лидерство в этой области.

Кроме того, именно в 2020 году мы также получили престижную награду Travellers' Choice от Tripadvisor - это безусловный знак качества, так как присваивается непосредственно путешественниками, гостями курорта.

За последние годы интерес к курорту со стороны зарубежных туристов постоянно рос. В 2019-м году нас посетило около 15 тысяч иностранцев. Этот результат на 12% выше итогов 2018-го и практически на 70% 2017 года.

На первом месте израильтяне, которые с удовольствием приезжали к нам кататься в зимние месяцы, в основном это молодёжь. Также достаточно много гостей было из Казахстана — у нас, кстати, тесные дружеские связи с их знаменитым курортом Шимбулак в рамках стратегического партнёрства. До коронакризиса мы проводили День казахстанского горного курорта у нас, а затем представляли "Роза Хутор" уже на их территории. Мы организовывали различные туры, работали с туроператорами, которые привозят гостей из своих стран. Скажем, в 2019 году мы приняли более 500 человек из Объединённых Арабских Эмиратов. Были прямые рейсы из Риги в Сочи, поэтому, например, представители балтийских республик также довольно часто бывали на "Роза Хутор".

К нам также приезжали туристы из

Германии,

Австрии,

США,

Великобритании,

Франции — всего из 106 стран мира.

К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, но при этом мы смогли принять в 2020 году около 9 тысяч иностранных гостей, и даже в первом квартале 2021 года курорт посетило более 1600 иностранцев, что подтверждает нашу эффективную работу над корректировкой тактических планов.

Туристические тропы курорта "Роза Хутор"

— Сейчас это люди, которые работают в России или которые специально прилетели?

— Сейчас, конечно, в большей степени это те, кто живёт и работает в России. Например, весной мы провели традиционный Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд. В качестве его организатора выступило Посольство Австрии в России, в основном, приехали дипломаты и сотрудники австрийских компаний в России. В программе были предусмотрены различные деловые и неформальные мероприятия, в том числе и увлекательное соревнование по скоростному спуску. Его основная цель — общение, обмен опытом и лучшими практиками, развитие партнёрских взаимоотношений. Поэтому мы поддерживаем программу развития международных связей курорта.

Хотелось бы отметить, что посол ЕС в России Маркус Эдерер, который также приехал на этот уикенд, высоко оценил стратегические возможности нашего курорта. Он также выразил уверенность, что после окончания пандемии индустрию туризма ждет определённый подъём и что европейские туристы вновь будут приезжать в Россию. Так что, надеюсь, количество иностранных гостей на "Роза Хутор" также продолжит расти, нам есть, что им предложить и показать.

— Хорошо, так что же вы предложите гостям в этом летнем сезоне?

Прежде всего мы стараемся сделать всё возможное, чтобы ответить на очевидный тренд — стремление людей проводить свободное время в заповедных "диких" местах, но с комфортом и в безопасности. На "Роза Хутор" летний сезон стартовал 1 мая, и у нас как раз можно найти

удивительное сочетание природных красот,

трекинговых маршрутов разной сложности и продолжительности,

развитой туристской инфраструктуры

и возможности уединения среди гор и альпийских лугов.

Развитие природного туризма в горах — наш стратегический приоритет. В прошлом году уже работали 11 маршрутов разной сложности. В этом летнем сезоне мы совместно с Сочинским национальным парком откроем ещё два маршрута — "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". Таким образом для хайкинга на курорте будут доступны уже более 100 километров пеших троп и 13 маршрутов в горах.

У нас есть сильное желание возродить когда-то очень популярную в нашей стране тему туристических походов, но уже в новом более комфортном режиме. Разветвленная сеть пеших маршрутов, которую мы создаём, позволит нашим гостям совершить увлекательное и безопасное путешествия в горы для знакомства с уникальными красотами Западного Кавказа. Для нас важно развивать культуру летнего отдыха в горах, показать, что здесь гораздо интереснее проводить время, чем на пляже.

Туристические тропы курорта "Роза Хутор"

И, я считаю, что любовь к горам, к походам, к природе нужно формировать уже в детстве. На "Роза Хутор" уже много лет работает Горная академия для детей с различными образовательными программами, направленными на получение практических навыков поведения в горах. Мы знакомим наших юных гостей и с уникальной флорой и фауной региона.

В этом году слушателям академии будет впервые предложен увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Роза Хутор". На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролётными, то есть мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.

Сотрудники центра "Активный отдых", прошедшие специальное обучение, подготовили для детей познавательную программу "Тайная жизнь птиц". В неё входят как теоретические занятия, так и экскурсии на природе, в ходе которых учащиеся Горной академии курорта знакомятся с экосистемами, важную роль в них играют птицы. Дети будут разыскивать их следы, наблюдать за пернатыми и приобретать навыки заботы о них.

Туристические тропы курорта "Роза Хутор"

Отдельно отмечу такую нашу природную достопримечательность, как Парк водопадов "Менделиха". В прошлом летнем сезоне его посетило более 400 тысяч человек — это, пожалуй, самое популярное место горного кластера Сочи. Парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяжённость маршрута для осмотра всех семи водопадов, названия которых также так или иначе связаны с историей семьи Менделя, военного фельдшера, который здесь жил, составляет 4 километра и занимает около 4,5 часа. Именно здесь находится самый высокий в окрестностях Сочи водопад "Золотой". Его высота достигает 77 метров.

Я рассказал лишь о малой части того, что можно увидеть на нашем курорте этим летом. Для иностранных гостей мы также проведём два традиционных мероприятия:

Австрийский hiking-уикенд — это будет бизнес-пешеходный уикенд для наших австрийских партнёров. И в таком же формате пройдёт уикенд для немецких и китайских коллег, проживающих в РФ.

Мне кажется, создавая такие уникальные мероприятия, мы заботимся не только об положительном имидже нашего курорта, но и всей страны. Я считаю, что это важная работа на долгосрочную перспективу и международные туристические потоки.

Туристические тропы курорта "Роза Хутор"

— Кто ваш идеальный гость?

— Наши гости все для нас идеальные, и мы, безусловно, ждём всех!

Но для меня идеальный гость, это прежде всего, человек, который верит в чудеса, который вне зависимости от возраста, социального положения, достатка и здоровья настроен на позитивную волну, открыт всему новому и интересному.

У меня возникла на эту тему такая ассоциация. "Роза Хутор", кроме создания туристской инфраструктуры, новых активностей, ещё ведёт свою издательскую программу. Недавно курорт совместно с ИД Мещерякова выпустил книгу "Сказки горного Черноморья". Это совершенно уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи. Впервые в одном издании собраны абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки, в которых отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа. Сказки в книге подобраны по алфавиту, а не по национальному принципу. Все народы мирно живут рядом, но при этом не теряют своей особости. И, конечно, в них говорится о людях, природе, горах…

Вот, мне кажется, что наш курорт, он как раз, как эта книга сказок.

Проживая на "Роза Хутор" один день, посещая разные места, ты всё время оказываешься как будто в сказке с разными впечатлениями, эмоциями. Поэтому мы ждём всех гостей, кто готов эту сказку с удовольствием прочитать.

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