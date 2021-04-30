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Автор Игорь Буккер

Городу-призраку найдется место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Туризм » Регионы » Европа

Спустя 35 лет после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, правительство Украины задумало занести 30-километровую зону отчуждения и зону вокруг нее в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возможно советское прошлое пополнит такие культовые памятники культуры, как древний город Иордании Петра, мегалиты Стоунхенджа, "Пурпурный запретный город" в Пекине и каменные статуи (моаи) острова Пасхи.

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как сообщается на сайте Всемирного наследия ЮНЕСКО, для включения в Список всемирного наследия объект "должен обладать выдающейся универсальной ценностью" и, хотя бы одним качеством, которое соответствует критериям отбора организации.

В списке Всемирного наследия представлены уникальные образцы природы, исключительной природной красоты и эстетической важности:

  • Йосемитский и Йеллоустонский национальные парки в Соединенных Штатах;
  • бухта Халонг во Вьетнаме;
  • Большой Барьерный риф в Австралии;
  • первозданная Беловежская пуща на границе Белоруссии и Польши.

Шедевры созидательного гения человека попали в список за их редкую красоту и значимость в истории человечества:

  • Великая Китайская стена;
  • руины священного города Чичен-Ица ​​в Мексике;
  • город Венеция.

Объекты Всемирного наследия получают определенную правовую защиту и могут получать финансовую помощь от Фонда всемирного наследия, что "является дополнительной гарантией сохранности и целостности уникальных природных комплексов". Как сообщает агентство Reuters, для того, чтобы объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он должен быть сначала добавлен в список культурного и исторического наследия в стране его происхождения.

Таким образом, к единственному имеющимся на Украине объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ансамблю исторического центра Львова — может добавиться город-призрак Припять (в 1986 году здесь проживало около 49 000 человек).

Чернобыль — царство дикой природы

Вот уже более десяти лет сюда стремятся попасть любители селфи на фоне апокалиптических строений. Второе дыхание чернобыльский туризм обрел после показа в 2019 году сериала "Чернобыль". Как сообщает Agence France-Presse (AFP), в 2020 году Чернобыль посетили приблизительно 124 тысячи туристов, около сотни тысяч интуристов.

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС

Если верить исследованию, проведенному в 2015 году, в зоне отчуждения увеличилась поголовье лосей, косуль и благородных оленей, а также стада диких кабанов, популяция волков и даже появилась редкая разновидность диких лошадей — лошадь Пржевальского.

По одним данным, численность популяции диких животных в чернобыльской зоне отчуждения соответствует таким же показателям в природных заповедниках. В частности, установлено, что популяция чернобыльских волков в семь раз превышает таковую в соседних заповедниках.

"Это не значит, что радиация полезна для дикой природы, просто влияние человеческого фактора, включающего в себя охоту, сельское и лесное хозяйства — намного хуже", — утверждает координатор группы по наблюдению за экологией и профессор экологических наук Портсмутского университета Джим Смит (Jim Smith).

волки
волки

По другим данным, популяции представителей дикой фауны в Чернобыле ниже, чем в других охраняемых регионах Европы, что указывает на то, что радиация все еще оказывает свое гибельное влияние на этот район.

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Темы юнеско туризм украина чернобыльская аэс
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