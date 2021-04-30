Спустя 35 лет после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, правительство Украины задумало занести 30-километровую зону отчуждения и зону вокруг нее в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Возможно советское прошлое пополнит такие культовые памятники культуры, как древний город Иордании Петра, мегалиты Стоунхенджа, "Пурпурный запретный город" в Пекине и каменные статуи (моаи) острова Пасхи.
Как сообщается на сайте Всемирного наследия ЮНЕСКО, для включения в Список всемирного наследия объект "должен обладать выдающейся универсальной ценностью" и, хотя бы одним качеством, которое соответствует критериям отбора организации.
В списке Всемирного наследия представлены уникальные образцы природы, исключительной природной красоты и эстетической важности:
Шедевры созидательного гения человека попали в список за их редкую красоту и значимость в истории человечества:
Объекты Всемирного наследия получают определенную правовую защиту и могут получать финансовую помощь от Фонда всемирного наследия, что "является дополнительной гарантией сохранности и целостности уникальных природных комплексов". Как сообщает агентство Reuters, для того, чтобы объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он должен быть сначала добавлен в список культурного и исторического наследия в стране его происхождения.
Таким образом, к единственному имеющимся на Украине объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ансамблю исторического центра Львова — может добавиться город-призрак Припять (в 1986 году здесь проживало около 49 000 человек).
Вот уже более десяти лет сюда стремятся попасть любители селфи на фоне апокалиптических строений. Второе дыхание чернобыльский туризм обрел после показа в 2019 году сериала "Чернобыль". Как сообщает Agence France-Presse (AFP), в 2020 году Чернобыль посетили приблизительно 124 тысячи туристов, около сотни тысяч интуристов.
Если верить исследованию, проведенному в 2015 году, в зоне отчуждения увеличилась поголовье лосей, косуль и благородных оленей, а также стада диких кабанов, популяция волков и даже появилась редкая разновидность диких лошадей — лошадь Пржевальского.
По одним данным, численность популяции диких животных в чернобыльской зоне отчуждения соответствует таким же показателям в природных заповедниках. В частности, установлено, что популяция чернобыльских волков в семь раз превышает таковую в соседних заповедниках.
"Это не значит, что радиация полезна для дикой природы, просто влияние человеческого фактора, включающего в себя охоту, сельское и лесное хозяйства — намного хуже", — утверждает координатор группы по наблюдению за экологией и профессор экологических наук Портсмутского университета Джим Смит (Jim Smith).
По другим данным, популяции представителей дикой фауны в Чернобыле ниже, чем в других охраняемых регионах Европы, что указывает на то, что радиация все еще оказывает свое гибельное влияние на этот район.
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