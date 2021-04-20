Куда туристов пустят этим летом

Россия может стать одной из самых посещаемых стран. Но для этого надо работать. В чем наши плюсы и минусы? Какова сейчас ситуация с туризмом? Куда можно поехать в ближайшее время? На все эти и многие другие вопросы ответил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, председатель попечительского совета федерального проекта "Гостеприимная Россия" Олег Алексеев.

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Сезон туризма переносится в Россию, но только частично

Олег Алексеев: Россия может войти в пятерку популярных туристических направлений

— Олег Валерьевич, вы сказали, что Россия вполне может выйти в число лидеров мирового туризма, тем более, если российским направлениям получится удержать турпоток, когда откроют границы. Но позволит ли это сделать уровень сервиса?

— Я абсолютно не разделяю мнение, что у нас все плохо. Я очень много путешествую, в том числе и по России. Конечно, у нас есть проблемы с сервисом, но проблемы есть везде.

Люди, кто неоднократно бывали в Турции, в Египте, хорошо помнят, как менялся сервис в той же Турции, когда туда увеличился поток, там только одних россиян приезжало 7 миллионов, не говоря уже об Украине, Белоруссии и других странах.

Мы хорошо знаем, как менялся сервис в том же Египте. Всем известны средиземноморские курорты Испании и Италии, там тоже есть отели разного уровня, разного качества. Это — нормально, поэтому не надо говорить, что у нас все плохо, а там все хорошо. Оно везде, наверное, примерно одинаково.

Проблемы авто-туризма

Другое дело, что у нас есть некоторые задачи, которые не решены. Я очень люблю путешествовать на машине. И сейчас у нас растет количество людей, также путешествующих самостоятельно на своем автотранспорте.

К сожалению, дороги далеко не везде соответствуют требованиям, не говоря уже о придорожной инфраструктуре. Можно проехать десятки километров и не найти места, где остановиться, чтобы пообедать или что-то купить перекусить.

Проблема есть и в формировании комфортной среды, а это важно не только для приезжающих туристов, но и для самих жителей этой территории. Наверное, проще элементарно убирать мусор и ремонтировать внешний вид и облик территорий, которые принимают больше туристов.

Но и здесь есть обратная сторона, когда с увеличением турпотока местное население начинает негативно реагировать. Это проблема — мировая. Например, а Праге поток туристов был настолько огромен, что территория с ним не справлялась и возникала протестная ответная реакция. В России тоже это присутствует, особенно в небольших городах.

— А что бы вы могли отметить из хорошего?

— Например Санкт-Петербург был очень популярен в прошлом году и сейчас. Конечно, это — замечательный город, особенно в период с белыми ночами. Гостиницы прошлым летом все были забиты. Естественно, Москва. Но сейчас уже есть много других мест с хорошей инфраструктурой и сервисом.

— В Питере такие замечательные "Алые паруса"!

— Да-да. Пока нет информации о том, будут ли проводиться "Алые паруса" в этом году так широко, как это было раньше. Но в любом случае это — одно из самых масштабных и зрелищных мероприятий.

Санкт-Петербург

— И международно-признанное.

— Да, это — очень хорошее мероприятие, которое город и всю страну продвигает. Вот. И в Санкт-Петербурге, конечно, огромное количество средств размещения. Может быть поэтому, там пока не поднимают цены, как на юге.

Но, может быть, просто ментальность южных собственников такова, что есть желание за короткий период времени получить наибольший доход, потому что потом придется ждать следующего сезона. Конечно, бизнес есть бизнес.

Все очень зависит от спроса и предложения. В Турции на Анталийском побережье от Мармариса до Аланьи — порядка 500 5-звездочных отелей. А на нашем Черноморском побережье Кавказа отелей такого уровня с большим натягом до двадцати можно набрать.

В целом там — огромное количество номерного фонда, но в основном это — мини-отели, большинство из которых не выходит из серого, теневого бизнеса, качество обслуживания не всегда надлежащее.

— В прошлом году в Калининградской области тоже были заполнены почти на 100 процентов. Погода, правда, удачная была.

— Я очень люблю Калининградскую область. Я думаю, в этом году интерес туристов к ней продолжится, потому что там много делается.

Черное море

— Каков ваш прогноз по развитию туристической ситуации?

— Ждем открытия Греции и Кипра. Есть информация такая, что они откроются в конце весны — начале лета. Будем надеяться, что там не будет новых вспышек коронавируса.

Многое зависит от того, как договорятся соответствующие представители двух стран, а потом уже как турбизнес организует перелеты и заключит договоры с принимающей стороной, с отелями. Еще некоторый период времени должен пройти, хотя они уже на низком старте.

Говорят о возможном открытии Италии для россиян, хотя мне не очень понятно, как это все будет организовано, потому что там и во многих других европейских странах — все очень грустно по сравнению с Россией. Сейчас трудно прогнозировать развитие ситуации. Но все надеются на то, что возможности скоро появятся.

— Будем ждать и надеяться.

— И путешествовать по России.