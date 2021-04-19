Олег Алексеев: Россия может войти в пятерку популярных туристических направлений

Коронавирус мощно управляет всем человечеством, кардинально ограничивает и изменяет в том числе насыщенность турпотоков и географию поездок. Внутрироссийские направления, с одной стороны, тоже понесли потери, но с другой — сразу же получили и мощный стимул. Как сделать так, чтобы и после пандемии, когда снова откроются возможности для поездок в разные страны, Россия сохранила туристические потоки?

Как туристам и турбизнесу помогает государство? Как вернуть часть средств за путешествия? На все эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, председатель попечительского совета федерального проекта "Гостеприимная Россия" Олег Алексеев.

Читайте начало интервью: Сезон туризма переносится в Россию, но только частично

— Олег Валерьевич, другая сторона закрытия многих стран для путешествий — подорожание российских гостиниц. Сейчас, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, все остальные популярные направления уже значительно подорожали. Почему?

— Это было и в прошлом году, и в этом году. Естественно, что бизнес реагирует. Ведь любые объекты размещения имеют ограниченные возможности принимать гостей, у каждого есть конечное число мест и номеров. Естественно, при увеличении спроса, они поднимают цену. На нашем юге сейчас такое везде — от небольших до крупных отелей.

Ситуация с коронавирусом в России — непростая во многих регионах. Например, Крым заявил о том, что количество заболевших увеличилось в два раза. К сожалению, мировая проблема с пандемией пока что никуда не делась, она все еще с нами, и ничего хорошего в этом нет.

Туризм

— Все жаловались, что государство, приостановив всю деятельность, недостаточно помогало малому бизнесу в сложных коронавирусных обстоятельствах. Но все-таки какие-то меры поддержки принимались. В прошлом году давали какие-то преференции, оплачивали туристам часть стоимости путешествий по России. Это помогло, сработало, дало положительный эффект для туриндустрии и туристов?

— Да, был такой государственный кэшбэк. Другими способами, помогали, завлекали. Сейчас запущена вторая программа кэшбэка.

Я считаю, что — да, это помогает. Потому что, конечно, это — некий мотиватор. Когда часть денег возвращается, приятно любому человеку, путешествующему в том числе. Эта программа в целом — очень правильная и полезная. Она должна быть и должна повторяться время от времени.

По России с интересом и выгодой

Большое количество объектов и направлений входит в эту программу. Результаты по ее реализации в прошлом году были озвучены Ростуризмом в начале года, они в общем-то — довольно серьезные.

В этом году программа уже стартовала. У меня есть очень много знакомых, которые охотно ей пользуются. Хорошо и правильно, что есть такая поддержка от государства.

Это не только помогает выжить в трудных условиях профильному бизнесу, но и стимулирует интерес к путешествиям по России. Ведь на самом деле Россия в большой части — белое пятно не только для зарубежных туристов, но и для самих россиян.

У нас, конечно, есть просто огромное количество очень интересных мест и направлений, очень интересных возможностей для рекреации и активного туризма. Я, как руководитель туристической компании, делал такие мужские экспедиции и в Сибирь, и на Камчатку. Это замечательно.

Я считаю, что по туризму мы вполне можем войти в пятерку самых популярных мировых направлений. Другое дело, что далеко не все знают технологию продвижения российского туризма. А эту работу нужно усиливать.

И очень большое значение имеет, конечно, возвратность туриста, которая связана, прежде всего, с инфраструктурой и качеством сервиса. Тут нам еще очень много-много чего нужно сделать.

Отель в Крыму

— Это несомненно. Обязательно над этим надо работать. А какие направления были более востребованные в последнее время, что сейчас выходит на первый план? Например, активней развивается семейный туризм, экстрим или познавательный? Популярней большие города или какие-то редкие экзотические места?

— Конечно же, в первую очередь, это — семейный туризм. Продолжают оставаться на пике путешествия на наши курорты. В прошлом году Крым и Кавказское побережье были загружены и в низкий сезон, а не только летом.

И уже сейчас — в начале нынешнего — понятно, что и этот год будет для них очень успешным.

Многие люди оказались на удаленке и имеют возможность дистанционно работать, уезжают в привлекательные для них места, например, Сочи. У меня дочка прожила некоторое время в Имеретинке, работая оттуда.

Ну так это же здорово! Я сам очень люблю Сочи в весеннее время, когда в Москве еще лежит снег и промозгло, а там — уже солнечно и все цветет.

Северное сияние, Териберка

Поедем мы на Севера

Также запущены новые интересные маршруты по средней полосе России, в Приволжье и на Севере. В Мурманской области Териберка стала очень популярна, заинтересовала большое количество туристов.

Несомненно, турпоток по российской территории увеличился, количество бронирований билетов и мест размещения уже давно выросло.

Вопрос только в том, что будет, когда все-таки закончится пандемия. Насколько российским направлениям получится удержать весь этот поток, когда откроют границы? Это — очень важный вопрос.

А удержать это можно только, обеспечив устойчивый турпоток и возвратность — многократное посещение. Эмоции и впечатления, которые получают туристы должны быть такими, чтобы люди сказали: вот это да! Хочу туда опять. Это — очень важно.