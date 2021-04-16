Сезон туризма переносится в Россию, но только частично

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Турция снова закрыта. В последние дни спрос на туры упал. Поэтому туроператорам надо не только разруливать ситуацию с отмененными вояжами, но и невозможно прогнозировать будущее.

Как могут выглядеть туристические потоки после отмены ограничений? В какие страны туристы отправятся раньше? Что востребовано больше — родное Отечество или ближнее и дальнее зарубежье? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму, отдыху и путешествиям "Живая карта", председатель попечительского совета федерального проекта "Гостеприимная Россия" Олег Алексеев.

— Олег Валерьевич, какая ситуация складывается в туризме в связи с пандемией и ограничениями? Что происходит сейчас, когда многие страны закрыты совсем? Недавно закрыли еще и Турцию. Может ли внутренний туризм компенсировать это направление?

— Действительно, ситуация сейчас — непростая. Она была очень сложной в прошлом году для туристического рынка всего мира. В связи с пандемией коронавируса было закрыто большое количество направлений.

Потом, казалось бы, началось движение в сторону открытия, Турция открылась и некоторые другие страны. Но все быстро поменялось. Сегодня для россиян открыто всего порядка 24 стран, но не со всеми есть возможность свободного въезда в эти страны.

Решение о временном ограничении полетов в Турцию и об окончательном прекращении полетов в Танзанию, конечно, большой удар по туриндустрии. Почти полмиллиона человек планировали поехать в эти дни в Турцию, теперь у них не будет такой возможности.

В результате зависло около 35 миллиардов рублей, которые планировалось истратить на это. Соответственно, турбизнес, который планировал активно этот год работать с одним из самых популярных направлений россиян понесет большие потери.

Россия открыта

Российские курорты открыты для россиян, ограничений с конца лета нет практически никаких, но надо понимать, что те люди, которые выезжали в Турцию, очень требовательны. Это — несколько другая целевая группа.

Кроме того, ни Кавказское побережье, ни Крым не смогут принять дополнительно такого большого количества туристов. Поэтому питать иллюзии, что все эти люди приедут на наши курорты, не стоит.

Туризм

— А какие-то другие зарубежные страны могут принять хотя бы часть?

— Надеемся на продолжение истории с возможным открытием чартеров в Египет. Турбизнес очень ждет, конечно, этого. Но тут тоже надо понимать, что за пару дней чартер не поднимается, для этого нужна предварительная работа, некий промежуток времени должен пройти.

Очень ждут туристы, конечно, Грецию и Кипр. Но это все — опять же завтра и послезавтра, и неизвестно, когда произойдет. У турбизнеса нет точной стопроцентной информации по ситуации, и соответственно, уверенности, что надо готовиться и отправлять туристов на днях.

Проблема не только в том, что туристы сейчас не поехали, какое-то количество отменило свои поездки и не поедет завтра. Туркомпании оказались в ситуации, что им надо как-то разруливать ситуацию с не поехавшими туристами. А кроме того, туроператоры сейчас не могут ничего планировать. Ведь очень сильно падает количество броней на последующие периоды.

Все те, кто планировал совершить поездку, допустим, этим летом уже либо отказываются, либо задумываются, а стоит ли ехать, поскольку практически везде такая абсолютно неопределенная ситуация. Это опять-таки бьет по турбизнесу, потому что доходы следующих периодов начинают складываться или теряться, исходя из нынешней ситуации.

— Наши власти заявляют, что политической составляющей нет. И высокопоставленный сотрудник МИД турецкого сказал, что все дело именно в этой пресловутой пандемии. Или все-таки есть и какие-то другие причины, как вы считаете?

— Я был в Турции прошлым летом и слежу за происходящим там сейчас. Конечно, Турция очень обеспокоилась, как и многие страны, безопасностью туристов.

Асос. Турция

Ковид и политика в туризме

Они даже запустили специальную программу, направленную на обеспечение мер безопасности. В городах у них уже долгое время действуют ограничения. Сейчас они их усилили вплоть до комендантского часа в выходные дни.

Но в отеле было все спокойно, персонал в масках в отличие от многих наши отелей. Когда я сейчас путешествую по России, то часто вижу, как многие опускают маску на подбородок. Это абсолютно недопустимо, я считаю.

Поэтому, на мой взгляд, политическая составляющая все-таки тоже присутствует, все эти моменты тоже учитываются. Мы хорошо помним по истории, как вдруг портилось вино и "Боржоми", а потом опять становилось хорошим продуктом.

К сожалению, сегодня туризм становится мощным инструментом в геополитической борьбе. Это грустно. Туризм должен работать на то, чтобы народы сближались, границы стирались. Лучше путешествовать, дружить и общаться, чем изолироваться…