1 мая на "Розе Хутор" официально стартует новый летний сезон

Курорт "Роза Хутор" — один из немногих в стране, кому удалось победить сезонность и превратиться летом в центр активного отдыха. В летнем сезоне 2021 курорт предложит своим гостям разнообразную программу полноценного летнего отдыха. Широкий набор активностей для взрослых и детей поможет совместить спорт, оздоровление, пляж и горы.

Как отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский: "Все летние объекты и активности курорта будут открываться постепенно в зависимости от их готовности и погодных условий. Однако, уверен, что каждый наш гость всегда найдет себе занятие по душе и проникнется уникальной атмосферой гор, оценит преимущества и почувствует оздоровительный эффект летнего отдыха среди горных вершин".

Учитывая растущий спрос на пешие горные походы, "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне откроет еще два маршрута к уже существующим. Только сейчас к услугам гостей представлены более 80 километров и 11 пеших троп. Помимо горных походов, гости курорта могут посетить уникальный парк водопадов "Менделиха", где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи, а также совершить велосипедные и конные прогулки.

Любителям познавательного отдыха интересно будет посетить этно-хутор "Шишин двор", который расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на склоне горы Аибга. Здесь гости смогут на свежем воздухе отведать вкуснейший горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие деликатесы. Недалеко находятся популярные у туристов Хаски-хутор и Оленья ферма. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс "Моя Россия", где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны.

"Роза Хутор", водопады

Станет больше и количество активностей в горах для всей семьи. На "Розе Хутор" будут работать семейный "Йети Парк" с высокогорным веревочным парком, детская Горная Академия, где маленькие гости курорта смогут пройти "Курс юного туриста", освоить массу ценных практических навыков для выживания в лесу и, окунуться в настоящую романтику гор. В этом летнем сезоне юным слушателям академии будет впервые предложен увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Розе Хутор".

В новом летнем сезоне любителям спортивных развлечений курорт предложит новые возможности для активного отдыха. На "Розе Хутор" организован сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта. Протяженность маршрута составит два километра, преодолеть его можно будет за 15-30 минут. На высоте более 1000 метров над уровнем моря, на берегу горного озера продолжит свою работу "Роза Вейк Парк" — уникальный мультиспортивный комплекс, где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта как вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис.

"Роза Хутор", родельбан

Лето без отдыха у воды не лето! "Роза Хутор" может предложить не только провести время на Rosa Beach с озером, лежаками и зонтиками, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.

А благодаря уникальному географическому расположению, "Роза Хутор" в летний период предлагает поездки на свой собственный благоустроенный пляж на побережье Черного моря в Имеретинской низменности. Пляж "Роза Хутор" уже несколько лет подряд удостаивается Голубого флага, как один из самых безопасных, чистых и экологичных, с чистейшей морской водой.

"Роза Хутор", подвесной мост

В предстоящем сезоне также продолжат работать популярные аттракционы — подвесной мост, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне.

Зимний сезон на "Роза Хутор" завершится 18 апреля.