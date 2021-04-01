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Автор Ирина Гусакова

В Сочи готовят "правила дорожного движения" для горнолыжников и сноубордистов

Туризм

Количество несчастных случаев на горных склонах Красной Поляны в этом сезоне вызывает сильное беспокойство. Именно для их предупреждения в Краснодарском крае выступили с инициативой создания специальных "правил дорожного движения" для горнолыжников и сноубордистов.

В Сочи готовят "правила дорожного движения" для горнолыжников и сноубордистов

Горные курорты Сочи на днях направили в Администрацию города свою версию нормативных актов, которые планируется внести в краевой закон "Об административных правонарушениях", установив ответственность за умышленное катание на необорудованных участках склона или в состоянии алкогольного опьянения.

"Выезжая на склоны, туристы часто забывают о том, что катание на горных лыжах и сноуборде — экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил. И, в первую очередь, за собственную безопасность и здоровье отвечают именно сами катающиеся. Поэтому на сегодняшний день самый важный вопрос — о безопасности на горнолыжных курортах. Отсутствие нормативно-правового регулирования в этой сфере приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек с травмами различной степени тяжести", — рассказал заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Кирилл Сазонов.

В специальную рабочую группу по разработке горнолыжного кодекса кроме представителей госорганов вошли и специалисты горных курортов олимпийской столицы. Несмотря на то, что в последние годы горнолыжная индустрия в нашей стране получила бурное развитие, никаких правовых документов, регулирующих эту сферу пока нет.

"Существуют правила дорожного движения, правила поведения на воде, авиационном транспорте, а правил поведения на горных курортах, на трассах и за их пределами — нет. Хотя ни для кого не секрет, что это не самый безопасный вид отдыха. Мы вынуждены руководствоваться нормативными документами, регулирующими туристическую отрасль, но они имеют очень отдаленное отношение к деятельности горнолыжных курортов", — поясняет заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по правовым вопросам Игорь Смычагин.

Создание горнолыжного кодекса позволит во многом обеспечить безопасность. На первом этапе специалисты предлагают четко определить все понятия — что значит фрирайд, внетрассовое катание, горный патруль или спасатель курорта. При этом разработчики кодекса подчеркивают — запрещать фрирайд никто не собирается.

"В первую очередь, чтобы избежать каких-то общих запретов, необходимо дать четкие определения всем понятиям. Что такое фрирайд, на каком этапе заканчивается ответственность курорта и начинается ответственность гостя, в каких случаях мы можем обеспечить безопасность гостей, а в каких нет. Катание вне оборудованных трасс на курортах опасно не только тем, что экстремал может разбиться сам, но и тем, что может причинить вред другим людям, например, спустив лавину. Мы стремимся к тому, чтобы новый свод правил давал курортам возможность самостоятельно определять наличие зон для фрирайда и правила внетрассового катания с установлением ответственности за их нарушение", — подчеркнул Игорь Смычагин.

Новый горнолыжный кодекс также позволит четко определить такие понятия как спасатель горного курорта и горнолыжный патруль. Сегодня такие специалисты существуют на каждом комплексе, но вот их обязанности и ответственность пока не ясны.

"Если говорить о наших гостях, то с принятием новых правил на уровне закона для них фактически ничего не изменится. Спасатели курорта не перестанут оказывать помощь тем, кто в ней нуждается и патрули не начнут штрафовать сидящих на склоне сноубордистов — нам важно, чтобы объем наших полномочий и границы ответственности были описаны на уровне нормативного акта в первую очередь для того, чтобы и мы, и гости понимали, что наши службы работают в нормативно определенном правовом поле, а не как частные лица, к которым впоследствии можно, например, предъявить претензии", — рассказал представитель курорта.

Подготовка горнолыжного кодекса ведется уже в течение месяца. После финального обсуждения документа Рабочей группой Администрация Сочи запустит необходимую процедуру по формированию нормативного акта. Ожидается, что правила катания на законодательном уровне могут вступить в силу уже в следующем сезоне. Также администрация города Сочи будет ходатайствовать перед ГУ МВД России по Краснодарскому краю об увеличении штата сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной поляны, а также создания отрядов горной полиции.

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Темы сочи роза хутор безопасность горнолыжный курорт краснодарский край
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