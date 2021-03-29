Загадка кальдеры мыса Макрониссос

Вот мы и дождались! Кипр открывает свои границы для российских туристов с 1 апреля. Возможно, что кто-то из россиян захочет поехать отдохнуть на этот солнечный остров. Если вы окажетесь в местечке Айя-Напа, то есть смысл съездить в одно очень любопытное место, что находится в четырех километрах от ее центра по дороге в Ларнаку, практически напротив аквапарка. Это место называется мыс Макрониссос и это место полно… тайн!

Для начала посмотрите в Google на карту острова Кипр, увеличив район Айя-Напы. Там будет пляж Ланда Бич. Рядом будут Макрониссос Бич и Макрониссос Бич Вест. Как раз здесь этот мыс и находится. И если продолжать увеличивать масштаб карты, то можно увидеть следующую надпись: "Археологический заповедник Макрониссос". На спутниковой карте даже лежаки на песке видно, однако сам мыс смотрится сплошным серым массивом, окруженным белой пеной прибоя. То есть кажется, что интересного ничего там нет. Хотя на самом деле это и не так…

Зачем такие низкие входы?

Оказался в том месте я совершенно случайно. Скучно все время лежать на песчаном пляже, захотелось прогуляться вдоль берега, и вот так я и дошел до таблички с надписью: "Археологический парк". Вокруг и золотой песок, и красивые растения, яркие цветы, ряды зонтиков и куча людей, но вот в самом парке их было очень мало. Совсем, можно сказать, нет. Причем заповедник этот оказался… кладбищем! Прямо в грунте из ракушечника были вырублены гробницы совершенно необычного вида. Ступеньки вниз, а там входы в склепы, причем столь небольшие, словно сделаны они были для каких-то гномов. Даже на четвереньках было трудно забраться Хотя внутри потолок высокий, можно было встать в полный рост! В склепе две каменные скамьи и ничего больше: ни тебе росписей, ни барельефов… Посидел внутри, поудивлялся на столь странные погребальные сооружения, выбрался наружу, да и пошел уже на сам мыс.

Другая планета прямо на Земле!

Мыс: неправильной формы кальдера, окруженная каменным барьером, вокруг которого бился прибой. Дно ровное, но все в каких-то выступающих из почвы остриях, как будто бы ее поливали кислотой, какая-то часть растворилась, а другая в виде выступов и осталась. То там, то тут возвышались странные каменные "изваяния" в форме замков и фантастических зверей. От камней веяло жаром, а место казалось "диким, но симпатичным". Ходить здесь было просто ужасно. Даже в сланцах на толстой подошве. Видно поэтому других любопытствующих я там и не встретил, но все-таки добрался до стенки, которая отделяет кальдеру от моря, и обнаружил там пологое дно и огромную лужу вливавшейся через трещину в стенке морской воды. И была она совершенно прозрачной, глубиной по колено, хотя в некоторых местах на дне виднелись углубления, в которых цвет у воды был мутно-желтый. При этом с окружавшей их прозрачной водой эта желтая вода почему-то не смешивалась.

Всегда слушайте свой "внутренний голос"!

Любопытства ради сунул туда ногу и едва не вскрикнул: вода там обжигающе горяча! Градусов так 40, не меньше, если даже не больше, хотя температура морской воды в тот день была 27 градусов. Однако самым удивительным было то, что в этой "яме" температура воды повышалась с глубиной. Из школьного курса физики я помнил, что горячая вода, как и нагретый воздух, должна подниматься вверх, а здесь все было почему-то наоборот. На самой поверхности температура воды была такой же, как и везде, но вот с глубиной становилась только горячее. Сначала я подумал, что здесь со дна бьют горячие ключи. Но никакой ряби на поверхности воды не было. Походив по луже, я обнаружил еще ряд таких же углублений, причем где-то вода была более горячей, чем в других местах, а где-то прохладнее! Но время пришло возвращаться, и я пошел назад, удивляясь столь странному феномену природы.

А вот на следующий день вышло так, что, я сильно ударился большим пальцем правой ноги о поребрик на шоссе. Да так, что он стал черным и начал болеть так сильно, что впору было обращаться к врачу. И понятно, что у всякого туриста имеется медицинская страховка, да только уж больно не хочется во время отдыха еще и ходить по врачам. Особенно больно было подниматься на второй этаж, где находился наш номер. Спускаться, впрочем, тоже. Но когда я доковылял до пляжа, "внутренний голос" мне сказал: "иди в кальдеру и опусти палец в ту горячую воду. Хуже не будет!"

Что тут поделаешь? Пошел, добрался до знакомой лужи с желтой водой и опустил ногу в самую глубокую яму с самой горячей водой. А там такая температура, что нога едва-едва терпит. Вытащил, смотрю, а кожа вся красного цвета, вроде как от солнечного ожога. Вернулся из кальдеры, рассказал жене с дочерью про свой "эксперимент", а они кремом от загара ногу намазали и… пошли мы все на обед. Потом фиеста, ужин у бассейна и эстрада, одним словом, про палец-то я позабыл. А перед сном посмотрел и ахнул: черноты-то нет. Кожа ярко красная, но уже не болит! Я обрадовался и успокоенный лег спать. А уже утром смотрю: даже и следов красноты не осталось.

Второе исцеление

Очень мы столь фантастическому исцелению удивлялись и тут же про него забыли. А три дня спустя теперь уже моя дочь ударилась лодыжкой о камень. Стала хромать и… уже сама сказала: "Пошли-ка, папа, в эту кальдеру. Пришли. "Пейзаж какой-то дикий". Сунула ногу в яму с водой: "Ой, ой, как горячо! Ой, как сильно жжется!" Увы, женщина — есть женщина! Но вытерпела, вытащила ногу, а она красная до самой коленки. Передержала видимо. Либо кожа нежнее, чем у меня. Кое-как доковыляли до нашего отеля, кремом покрасневшую кожу смазали, а уже вечером и отек у нее исчез, и синева вся пропала, только лишь ссадина на коже и осталась, да и та вскоре зарубцевалась.

И начали мы думать, от чего такое бывает? Явно это не горячие ключи. Вода нагревается солнцем? Но почему снизу горячее, чем внизу? А утром пришел я в кальдеру, попробовал воду, а она во всех углублениях холодная! Как и вода вокруг! Вернулся на свой пляж, в полдень пошел опять… Теперь уже вода была горячей! А это значит, что нагревается она от солнца. Но почему тогда так выборочно, почему она не перемешивается с холодной водой, а аккумулируется лишь в отдельных ямах? Ведь прохладная вода из моря через пролом поступает туда постоянно.

Со временем научился я там даже ванны себе устраивать. Правда, вода в ямах почему-то была и более соленой, и более плотной, прямо как на Мёртвом море, и погрузиться в нее стоило труда. Но зато это было самое настоящее блаженство: сверху-то вода прохладная, но зато снизу — горячая — и контраст этот был очень приятен.

Могу только посоветовать тем, кто будет отдыхать в этих местах, сходить туда и все это лично проверить!