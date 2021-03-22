Весь мир еще недавно делал очень большую ставку на развитие туризма. Пандемия коронавируса уничтожила весь глобализм, в том числе серьезно ударила по туристической отрасли. Недавно Президент России Владимир Путин специально сообщил, что теперь наши люди могут поехать куда угодно, но вопрос — как их там примут. Однако таких у нас и раньше было мало.
Нам бы при наших-то возможностях надо развивать внутренний туризм. Об этом много говорилось, только вот мало продвинулось… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин.
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— Дмитрий Борисович, Владимир Владимирович недавно заверил, что россиянам не будут мешать отдыхать за границей, но при этом сказал, что там сейчас еще сложнее, чем у нас, поэтому надо развивать внутренний туризм. Насколько это заявление актуально?
— Земной поклон Владимиру Владимировичу, что он не будет нам мешать отдыхать за границей, хотя те, у кого есть деньги для отдыха за границей, не очень-то оглядываются на Владимира Владимировича. Слава Богу, у нас нет никаких выездных виз. Ты просто оформляешь зарубежный паспорт и едешь туда, где тебя готовы принять.
Другое дело, что сейчас из-за COVID не все страны принимают туристов, а большинство европейских не принимают, несмотря на то, что Россия-матушка не будет мешать своим состоятельным гражданам ездить куда-то там отдыхать.
Мне кажется, что любая другая страна об этом говорить и не стала бы. Любой американец может поехать в любое место, куда он хочет, и государство к этому не имеет никакого отношения, это — его частный выбор. То же самое касается любого англичанина и француза, немца, израильтянина и кого угодно еще. Так что это заявление, мне кажется, какое-то лишнее и непонятное…
— Советники не то насоветовали.
— По-видимому, да. Другой вопрос, что сейчас, конечно, стало труднее ездить за границу, потому что надо какие-то справки предоставлять…
— Ведь во многих странах — карантин.
— Да, придется сидеть на изоляции и так далее. Но эти ограничения уже никаким образом не касаются передвижений внутри Российской Федерации.
А ведь у нас с вами в стране всего 20 процентов населения имеют международные паспорта, соответственно, они имеют какие-то ресурсы или по делам ездят за границу, а 80 процентов об этом даже особенно не думают.
У них нет даже загранпаспортов, они не переживают из-за того, что не ездят за границу и тем более, что сейчас где-то там ввели какие-то ограничения. Эта тема для них — как-то мимо денег, что называется. Затрудняют выезд за границу, не затрудняют, это их совершенно не интересует.
Действительно очень правильно и важно развивать внутренний туризм в России. У нас — огромное количество замечательных мест, я как профессиональный географ могу об этом абсолютно ответственно доложить.
Другой вопрос, что, во-первых, плоховато с инфраструктурой, прежде всего — транспортной, особенно, если поехать куда-то туда на Восток, то так — и дороги похуже, и с билетами не так хорошо.
— С гостиницами и ресторанами плоховато будет.
— Да, тоже не очень хорошо, конечно. И очень мало средств вкладывается в реконструкцию замечательных памятников истории и архитектуры. Допустим, Суздаль восстановили и туда всегда можно съездить, это будет хорошо и приятно.
Но у нас есть еще огромное количество ничем не уступающих, ну или немного уступающих точек, которые тоже надо было бы восстановить. Конечно, во все это надо инвестировать, а для этого надо просчитать, сколько народу туда приедет, с какими деньгами приедут и сколько потратят, получит ли регион в результате прибыль. Ведь это — тоже риски.
Конечно, внутренний туризм — это приоритет номер один для любой страны.
Скажем, в Соединенных Штатах внутренний туризм чрезвычайно развит. Когда я был в Лас-Вегасе, меня потрясло, что туда едут старички и старушки со всей Америки.
Ехать в Европу или куда-то еще им дорого и далеко, а в Лас-Вегасе они увидят практически ту же самую Европу, правда, из гипсокартона. Там есть модель Эйфелевой башни, пирамиды Хеопса и все, что угодно, только в уменьшенном варианте.
Там — очень хорошая инфраструктура, поэтому легко и приятно отдыхать. Они играют на этих самых аппаратах в казино (благо у них — неплохая пенсия), что-то надеются выиграть. И это — в середине пустыни, черт знает где организовали город, который является сердцем внутреннего туризма.
— Конечно, без государственной поддержки туризм не развить. Хотя у нас действительно есть очень много уникальных мест, о них знают немногие и туда просто невозможно добраться. Но хотя власти об этом много говорили, до сих пор нет четкого плана развития и продвижения, бывают только какие-то отдельные проекты.
— Мне кажется, что нам с вами было бы очень удобно, если бы все это делалось за счет частных инвестиций. Если человек хочет рискнуть и хочет заработать большие деньги, он садится и считает: вот я должен вложить столько-то, ожидаю я туристов столько-то, заработаю я в результате столько-то.
А вот если государство начинает вкладывать, часто все кончается хуже. Можно вспомнить, например, проект создания туристического кластера в Чечне. Государство оформило какую-то программу, выделили Чеченской Республике большие средства.
Что там сейчас с туризмом? Можно узнать, сколько туристов там побывало?… А деньги куда-то ушли. И это касается не личных денег какого-то бизнесмена, а федеральных — наших денег, пенсионных и других социальных выплат.
Пока у нас очень хорошо продвинулись частные проекты горнолыжного туризма. Неплохо на Байкале развивали туризм, во многих других местах. Но за последний год эпидемия нанесла по всем этим проектам серьезный удар.
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