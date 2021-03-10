Выставка "Медицинский туризм" пройдет в рамках бизнес-площадки "Женщина третьего тысячелетия"

Главный Форум прекрасной половины России "Женщина третьего тысячелетия” состоится 15-17 октября на ВДНХ. В его рамках пройдет выставка "Медицинский туризм". О чем, для чего и для кого эта площадка? Как надо заботиться о здоровье? Как и где лучше лечиться? Как это сделать и почём? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответила президент Группы компаний "Атлас Здоровья", соорганизатор выставки "Медицинский туризм" Анна Василец.

Читайте начало интервью:

"Женщина третьего тысячелетия": главный женский форум 2021 года

Форум "Женщина третьего тысячелетия" — ещё и фестиваль

— Есть такая ветвь медицинского туризма, когда москвичи едут в регионы, потому что там дешевле. При этом нередко бывает так, что качество совсем не хуже московского.

— Да.

— В целом, конечно, возможности провинции сильно отстают от столицы. В Москве есть прекраснейшие медицинские центры мирового уровня, например — самый современный Московский международный онкологический центр. Там принимают людей со всей России даже без специального направления — просто по полису. Но мало кто об этом знает.

— Это действительно так, и таких центров — довольно много. Мы как раз организуем эту площадку для того, чтобы люди получили эту информацию, узнали о возможностях современной российской медицины.

Беречь здоровье, а не дожидаться болезни

Люди порой почему-то даже не хотят заботиться о своем здоровье. У нас заложено, что мы должны приобрести квартиру, машину, но зачастую только в последнее время мы говорим, что надо было подлечиться, может быть, какие-то болезни я бы предупредил.

В русский менталитет нужно ввести понимание, что здоровье — это самое главное, что есть. Конечно, нужно будет потратить деньги на перелет, на проживание, но зато человек получит качественные медицинские услуги.

Сейчас в России есть оригинальные медицинские кластеры, где люди могут получить самые разные высокотехнологичные медицинские услуги. На наших площадках все могут узнать, где, как и что можно сделать.

Там же на круглых столах встречаются специалисты, обмениваются своими знаниями. Мы такое уже делали на площадке "Деловой России". Партнером нашего мероприятия был Интернациональный союз женщин.

Мы привозили итальянских коллег из знаменитого римского университета La Sapienza. Они делились своим опытом со 150 российскими специалистами из 85 регионов.

— Как конкретно вы помогаете пациентам получить высокотехнологичную медицинскую помощь за рубежом?

— На самом деле все не так уж сложно, важно только понимать, куда надо человека отправлять. Пациент предоставляет весь анамнез и динамику развития заболевания, медицинские заключения, которые были сделаны в России.

После того, как информация предоставлена, наш медицинский директор готовит досье для зарубежных клиник. Я лично была во многих клиниках более 50 стран, общалась со специалистами. Мы хорошо знаем, какие клиники и какие специалисты могут заняться данным случаем.

— Насколько ваша помощь посильна, доступна финансово?

— В среднем обработка заявки стоит от 20 тысяч рублей до 50, хотя ситуации бывают, конечно, очень разные. Когда к нам обращаются со сложными диагнозами, у детей и некоторых других категорий, мы не берем никаких денег за свои услуги и зачастую даже бывает, что помогаем и сами собираем деньги на лечение.

Часто пациенты обращаются к нам с просьбой уточнить диагноз. Тогда мы предоставляем услугу "второе мнение". Ведь действительно очень важно — правильно поставить диагноз.

Бывают такие ситуации, когда у пациента неправильно поставлен диагноз, а случается, что при верном диагнозе совершенно неправильно назначено лечение. Тогда мы это ему корректируем. Потом мы сопровождаем пациента и видим в динамике, как проходит борьба с болезнью.

Когда были открыты границы, у нас были хорошо отлажены потоки в Германию, Швейцарию, другие европейские страны, Израиль и Южную Корею. Думаю, как только откроют границы, народ снова вернется к прежней жизни, видимо даже больше будет заботится о своем здоровье.

— Как вы оцениваете, медицинский туризм в России? Какую нишу он занимает, как выглядит на фоне других стран с развитой медициной?

— Я считаю, что это — перспективное направление. Очень важно понимать, как Россия выглядит на международной площадке, какие направления сильны, почему наши жители порой выбирают лечение за рубежом и для чего к нам едут иностранцы.

В принципе медицинский туризм — это не только отправка и лечение, это также — трансфер технологий, обучение специалистов и многие другие направления. То есть — это большой кластер медицины, наверное, процентов двадцать пять.

Но все равно даже сейчас — при закрытых границах — мы очень мало путешествуем по России. А ведь у нас есть прекрасная возможность лучше узнать свою страну. У нас природа — замечательная и целебная.