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Автор Игорь Буккер

"Паспорт вакцинации": кому он нужен

Туризм

Сейчас для пересечения границ ряда стран требуются так называемые паспорта о вакцинации. Что это такое и станут ли они для путешественников таким же необходимым документом, как и виза?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с экспертом по туризму, доктором экономических наук Александром Бандуриным.

Читайте начало интервью:

Путешествия по России и за её пределами: как влияет пандемия

Паспорт вакцинации как элемент теории заговора

— Паспорт — это, как обычно, очень хорошая декларация. Вопрос упирается в две вещи.

Первая — это дипломатическая проблема, потому что должны быть соглашения между странами или на уровне ООН, или на уровне межгосударственных соглашений, или на уровне каких-то межгосударственных объединений — ЕврАзЭС или Евросоюз. Они должны установить стандарт этого паспорта, набор сведений: когда была прививка, какая прививка или вакцина.

Пока такого механизма не будет у нас на уровне хотя бы какого-то количества стран приемлемого, мы не сможем понять, какая информация туда должна заноситься и каким образом она может быть проверена. Потому что должны быть стандарты, какие-то форматы. Это больше техническая проблема.

Вторая часть этого же вопроса — это признание вакцин.

Не секрет, что ВОЗ по разным причинам — политическим, экономическим, коммерческим — какие-то вакцины якобы признает, хотя их безопасность ещё не подтверждена. А какие-то не признает.

И вот вопрос: если человек вакцинировался конкретной непризнанной вакциной, которая более эффективна, или, наоборот, признанной, но которая менее эффективная, как это проверить? Скорее всего, я думаю, что если будет поставлена задача именно по пути увеличения туристского потока, то, скорее всего, это будет механизм экспресс-тестирования на наличие антител. По итогу человек либо пропускается, либо в карантинную зону отправляется, либо возвращается в страну, из которой он прибыл.

Я думаю, что паспорта — это долгосрочный механизм вообще контроля, а не возможности перемещения. Потому что это персональные данные, мало ли какие там сведения могут быть.

— Получается, основная проблема в отношениях между государствами, чтобы этот процесс урегулировать?

— В количестве информации, которая в этом паспорте должна быть.

Смысл в том, что даже в не биометрическом паспорте находится, например, виза, которая содержит какую-то информацию, которая признается тем государством, которое его выдало.

Например, шенгенская виза. В ней же содержится уже набор сведений, который необходим именно тем, кто дает разрешение на прибытие.

Вот вопрос теперь: что должно содержаться в этом медицинском паспорте, какие сведения и в каком формате?

Самое главное, что должно содержаться — когда была сделана прививка или количество антител, группа крови? Вот что?

В других странах почему такое количество заболевших? Нет индустрии. У них страхование:

застраховался — тебя будут лечить, не застраховался — не будут.

И поэтому у них персонализированная система медицинской помощи как раз в такие моменты эпидемий, массовых заболеваний дает сбой. Потому что она ориентирована на высококачественную помощь конкретному отдельному больному.

У нас была создана система именно для массового лечения людей, то есть санатории, большое количество палат, инфекционные отделения. И она позволяла справляться с наплывом большого количества стандартных больных.

В общем, пока для полного возобновления внешнего туризма предстоит решить массу организационно-правовых вопросов.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы паспорт вакцинации александр бандурин
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