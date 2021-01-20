Паспорт вакцинации как элемент теории заговора

С появлением в нашей жизни паспортов вакцинации — документов, где ставится отметка о получении человеком коронавирусной вакцины — появилась целая теория заговора, сторонники которой утверждают, что таким образом у людей собирают генетический материал. Правда, не уточняют, для какой цели и кому это понадобилось.

Будут ли люди — оглядываясь на эту версию событий — меньше путешествовать?

Этот вопрос ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер обсудил с экспертом по туризму, доктором экономических наук Александром Бандуриным.

Читайте начало интервью:

Путешествия по России и за её пределами: как влияет пандемия

— Я думаю, что "теория" эта появилась не на пустом месте. В связи с тем, что у нас очень большое сейчас информационное проникновение в жизнь каждого конкретного человека, то меняется парадигма сознания.

Помните, как поп Гапон кричал, когда вышли на улицу рабочие:

"Бунтовать, бунтовать".

Сейчас это все переместилось в виртуальное пространство, стало очень много лидеров общественного мнения. И один что-то сказал — у него там свое сообщество, второй что-то сказал — у него свое сообщество.

Но это нормальная иерархия потребностей по Маслоу.

У любого человека, после того как он решил физиологические вопросы, то есть ему есть куда в туалет сходить, что покушать, возникает потребность в принадлежности к какой-то социальной группе.

И таких социальных групп сейчас очень много в Сети.

Я это к тому, что те, кто управляет мировой экономикой или мировым порядком, понимают, что им нужны какие-то инструменты, с помощью которых на эти группы оказывать влияние повсеместно.

— Пока сейчас нашли такой вариант — медицинский.

— Пять человек сказали, что надо сидеть дома, и вся Европа, такая демократичная, свободная, сидит дома. Африка, где все дикие, с копьями частично бегают: им сказали не ходить куда-то — они сидят и никуда не ходят, потому что боятся заболеть и умереть.

Представляете, на какие разные социальные группы можно воздействовать путем медицинского слуха?

Понятно, что люди умирают, понятно, что мы еще не понимаем масштабов с точки зрения медицины, с точки зрения каких-то социально-экономических последствий.

Понятно, что есть какой-то вирус, но были и такие эпидемии, как тиф, чума, оспа. Научились же с ними бороться.

А сейчас в течение полугода придумали вакцину, и мы ноем, что долго. Никто, видите ли, не мог поехать летом на море. Это же глупости на самом деле.

Помните, в свое время была такая же история со СПИДом. Где сейчас все эти крикуны?

— Вопрос в том, насколько это вмешательство в личную жизнь?



— Большой брат всегда за нами наблюдает. Видите, как информационные гиганты сейчас пытаются оказывать влияние, когда ограничивают распространение информации. Посчитали человека неугодным и просто блокировали его аккаунты.

Потому что сейчас рулят у нас те, кто обладает информацией. Потому что поисковые системы сейчас становятся источником и субъектом сбора массы персональных данных. Последние изменения политики конфиденциальности в мессенджерах, когда они напрямую заявляют, что теперь мы будем предоставлять информацию каким-то другим социальным сетям для рекламы.

Все равно есть источники влияния. Кто за ними стоит, я не хочу даже на эту тему предполагать. Но то, что все равно есть так называемый Большой брат, который пытается собирать всю информацию, чтобы воздействовать, это очевидно, тут ничего страшного нет, просто мы должны с этим смириться: вот такие мы, все равно кто-то за нами наблюдает всегда.