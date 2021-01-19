Путешествия по России и за её пределами: как влияет пандемия

На прошлой неделе появилась информация о том, что 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествие по стране. Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко назвал это хорошим показателем развития внутреннего туризма.

А как будут складываться путешествия в 2021 году? Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с экспертом по туризму, доктором экономических наук Александром Бандуриным.

— Даже сейчас, в условиях пандемии, с путешествиями по России никаких проблем нет.

Тут все зависит от того, какие условия предлагают именно те объекты, которые находятся в том месте, куда хочет отправиться человек. В каких-то городах или регионах у нас введен, например, режим повышенной готовности, в связи с этим могут быть закрыты рестораны, гостиницы. Например, сейчас кое-где пока закрыты все музеи.

То есть если человек хочет именно в этот город приехать, то в гостинице он может остановиться, покушать есть где, но музеи посмотреть не сможет.

То есть мы сталкиваемся здесь не с системной проблемой отсутствия желающих путешествовать или вообще возможностей путешествий, а с условиями в конкретных объектах показа. То есть если у нас есть определенная цель путешествия, то нужно проверять именно возможность её реализации в том месте, куда мы собираемся поехать.

Ограничений с точки зрения приезда никаких нет: самолеты летают, поезда ходят, автомобильные дороги не блокированы. Никакого режима, как в Китае, жесткой межрегиональной изоляции или локализации каких-то населенных пунктов, куда никого не впускают, нет.

Если мы говорим про зарубежные поездки, то существует ряд межгосударственных соглашений, по которым граждане стран в рамках двухсторонних соглашений могут перемещаться из страны в страну.

В частности, Занзибар, Мальдивы, другие курорты открыли доступ для российских граждан. И, соответственно, Россия открыла.

— Экзотика, когда минус 30 в Подмосковье…

— Да. И экзотика, и желание сменить обстановку.

— Александр Владимирович, тут возникает вопрос. Сообщений было много, что в основном нам привезли по осени очень много заболеваний из Турции. Никакой не Китай, даже уже не Италия, как в марте. А именно Турция.

— Тут дело вот в чем. У Турции открыто сообщение со многими странами. И пересечение туристов, граждан разных стран происходило именно там. Люди летели туда как в некий транзитный хаб: оттуда можно было полететь и в Италию, и в какие-то другие страны. То есть понятно, что если человек летит из Турции, то мы говорим, что он это все привозит из Турции. Но где он находился до этого?

Тут проблема в том, что пограничники не смотрят на другие таможенные печати. В этом смысле, конечно, источник информации неполный.

Можно сейчас зайти на сайт тех же самых турецких авиалиний или каких-то агрегаторов и взять билет — куда угодно можно полететь, если есть соответствующие документы. Главное, чтобы впускали. Если туда можно полететь, значит, и итальянцы могут прилететь в Турцию и привезти любые разновидности: хоть британскую версию, хоть европейскую.

То есть пересечение людей идет именно в конкретных условиях. Поэтому Турция является, повторюсь, просто-напросто рассадником или очагом только потому, что туда можно полететь — вот единственная причина.

Объективно не сама Турция — источник заражения.