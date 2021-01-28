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Автор Виктор Коваленко

Владычная (Грановитая) палата: драгоценное наследие Великого Новгорода

Туризм

Владычная палата в Новгородском Кремле — единственное в России здание в стиле немецкой кирпичной готики гражданского назначения. Памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно летописи, постройка возведена в 1433 году немецкими и новгородскими мастерами по заказу архиепископа Евфимия II. Ее многочисленные помещения предназначались в древности для разных целей:

  • приемов Владыки,
  • вручения даров, наград,
  • проведения заседаний и празднований.

Являясь свидетелем важнейших исторических событий, Владычная палата и сегодня остается одним из самых сложных и загадочных памятников в новгородской архитектуре. Здесь Иван III провозгласил образование России. Здесь же внук его Иван Грозный учинил в столовых палатах "кровавый пир", вошедший в историю Новгорода как один из самых драматических ее сюжетов.

Помещения Владычной палаты неоднократно перестраивались, предназначение менялось. В XIX веке здесь был храм архиепископа Иоанна. В XX веке церковь закрыли, здание использовали как фондохранилище, а затем передали музею.

библия

В 2012 году в результате семилетних масштабных исследовательских и ремонтно-восстановительных работ памятнику удалось вернуть вид, предельно приближенный к первоначальному. Были удалены многочисленные наслоения штукатурки, восстановлены древние оконные проемы и ниши, отреставрированы фрагменты монументальной живописи и внутрестенные лестницы, подчеркнуты архитектурные особенности и сложная структура постройки.

Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. 409740.jpeg

Сегодня экспозиция Грановитой палаты — одна из самых привлекательных для туристов, посещающих Великий Новгород. В ее залах разместилась богатейшая ювелирная коллекция V-XIX веков.

Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. 409741.jpeg

Основу коллекции составляют предметы соборных и монастырских ризниц:

  • образцы храмовой утвари,
  • уникальные сосуды для причастия,
  • всемирно известные Большой и Малый сионы,
  • кратиры из Софийского собора,
  • нагрудные иконы и кресты.
Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. 409743.jpeg

Важнейший объект показа — примыкающая к парадному залу с запада Келья Иоанна, украшенная фресками XV века и росписью начала XIX века.

Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. Фрески

Это келья владыки XV в., но связывают ее с чудесным явлением новгородского архиерея Иоанна, первого новгородского архиепископа, жившего в XII веке. Именно Иоанн, согласно преданию, возглавил шествие с чудотворной иконой "Знамение", спасшей город в битве новгородцев с суздальцами.

Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. Фрески

Другая известная легенда рассказывает о чудесном путешествии владыки Иоанна на бесе в Иерусалим. Сцены из жития архиепископа изображены на стенах и сводах кельи. Рассмотреть их удалось только после реставрации.

Владычная (Грановитая) палата в Великом Новгороде. Фрески

Исследования этого уникального памятника дали немало открытий. Он и сегодня полон загадок. Легенды и достоверные факты переплелись здесь, но тем интереснее зайти под его готические своды.

Материалы предоставлены пресс-секретарём Новгородского музея-заповедника

Адрес: г. Великий Новгород, Кремль, 11

Тел.: +7(8162) 77-36-08

https://novgorodmuseum.ru/

adm.novgorodmuseum@gmail.com

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Темы музей история великий новгород внутренний туризм новгородская область путешествие по россии
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