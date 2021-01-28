Владычная (Грановитая) палата: драгоценное наследие Великого Новгорода

Владычная палата в Новгородском Кремле — единственное в России здание в стиле немецкой кирпичной готики гражданского назначения. Памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно летописи, постройка возведена в 1433 году немецкими и новгородскими мастерами по заказу архиепископа Евфимия II. Ее многочисленные помещения предназначались в древности для разных целей:

приемов Владыки,

вручения даров, наград,

проведения заседаний и празднований.

Являясь свидетелем важнейших исторических событий, Владычная палата и сегодня остается одним из самых сложных и загадочных памятников в новгородской архитектуре. Здесь Иван III провозгласил образование России. Здесь же внук его Иван Грозный учинил в столовых палатах "кровавый пир", вошедший в историю Новгорода как один из самых драматических ее сюжетов.

Помещения Владычной палаты неоднократно перестраивались, предназначение менялось. В XIX веке здесь был храм архиепископа Иоанна. В XX веке церковь закрыли, здание использовали как фондохранилище, а затем передали музею.

В 2012 году в результате семилетних масштабных исследовательских и ремонтно-восстановительных работ памятнику удалось вернуть вид, предельно приближенный к первоначальному. Были удалены многочисленные наслоения штукатурки, восстановлены древние оконные проемы и ниши, отреставрированы фрагменты монументальной живописи и внутрестенные лестницы, подчеркнуты архитектурные особенности и сложная структура постройки.

Сегодня экспозиция Грановитой палаты — одна из самых привлекательных для туристов, посещающих Великий Новгород. В ее залах разместилась богатейшая ювелирная коллекция V-XIX веков.

Основу коллекции составляют предметы соборных и монастырских ризниц:

образцы храмовой утвари,

уникальные сосуды для причастия,

всемирно известные Большой и Малый сионы,

кратиры из Софийского собора,

нагрудные иконы и кресты.

Важнейший объект показа — примыкающая к парадному залу с запада Келья Иоанна, украшенная фресками XV века и росписью начала XIX века.

Это келья владыки XV в., но связывают ее с чудесным явлением новгородского архиерея Иоанна, первого новгородского архиепископа, жившего в XII веке. Именно Иоанн, согласно преданию, возглавил шествие с чудотворной иконой "Знамение", спасшей город в битве новгородцев с суздальцами.

Другая известная легенда рассказывает о чудесном путешествии владыки Иоанна на бесе в Иерусалим. Сцены из жития архиепископа изображены на стенах и сводах кельи. Рассмотреть их удалось только после реставрации.

Исследования этого уникального памятника дали немало открытий. Он и сегодня полон загадок. Легенды и достоверные факты переплелись здесь, но тем интереснее зайти под его готические своды.

Материалы предоставлены пресс-секретарём Новгородского музея-заповедника

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