Решение о создании музея деревянного зодчества Вологодской области "Семенково" появилось в декабре 1979 года. Расположился он в 12 км от Вологды на территории старинного села Барское. Создавался музей для сохранения предметов старины деревянного зодчества.
Музей "Семенково" — памятник федерального значения. Для посетителей он открылся в 1992 году, предыдущие более 10 лет были посвящены проектированию, а также поисковым работам, в ходе которых подбирались объекты деревянного зодчества для перемещения их на территорию будущего музея.
Согласно проекту предусматривалось, создание "тематических" секторов Музея деревянного зодчества: сельскохозяйственный, рыбацкий, промышленный.
Первыми строениями стали дом Болотовой, амбары Чадромцева и Парыгиной из деревни Королевская Сухонского региона Вологодчины, архитектурно-этнографические особенности которого представляют наибольший интерес: это один из ранних заселённых регионов, сохранивший следы влияния новгородской культуры.
Сейчас на территории музея, на площади 12,7 га разместились строения-экспонаты второй половины XIX-начала ХХ века: усадьба, дома, амбары, ледник, баня и часовня. Почти в каждом строении воссозданы крестьянский быт, интерьер.
Основную часть музея составляют жилые дома различных слоев населения. Например, дом Копылова В. Н. с высоким первым этажом, расписным фасадом и декором. Или дом Поповой А. И., который выстроен в виде дома-двора со срубами с заулком. Оригинальный дом Слободиной Е. Д. с четырехстенной избой и пристроенным сбоку сенником.
Среди хозяйственных построек музея особенно привлекают внимание "чёрная" баня усадьбы дома Уланова, амбар Теребовой, ветряная мельница Дурова.
Христианские строения представлены Георгиевской церковью конца XIX века и часовней Ильи Пророка.
Юные посетители музея могут покататься на старинных деревянных качелях.
В музее проводится много программ, приуроченных к народным праздникам:
Программа "Один день из жизни деревни" познакомит посетителей с укладом жизни наших предков, с их повседневными делами и заботами.
Работают постоянные экспозиции:
Каждый из посетителей найдет интересные для себя мастер-классы: по выпечке пряников, росписи, берестоплетению, игре в лапту…
Материалы предоставлены ТИЦ Вологодской области
Адрес: Вологда, Советский пр-т, 18 (офис);
Вологодский район, Майское сельское поселение, в районе деревни Семенково (музей)
Тел.: (8172) 52-54-51 (музей), 21-01-90 (офис)
admin@semenkovo.ru
http://semenkovo.ru
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