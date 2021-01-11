Музей "Семёнково": мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв

Решение о создании музея деревянного зодчества Вологодской области "Семенково" появилось в декабре 1979 года. Расположился он в 12 км от Вологды на территории старинного села Барское. Создавался музей для сохранения предметов старины деревянного зодчества.

Музей "Семенково" — памятник федерального значения. Для посетителей он открылся в 1992 году, предыдущие более 10 лет были посвящены проектированию, а также поисковым работам, в ходе которых подбирались объекты деревянного зодчества для перемещения их на территорию будущего музея.

Согласно проекту предусматривалось, создание "тематических" секторов Музея деревянного зодчества: сельскохозяйственный, рыбацкий, промышленный.

Первыми строениями стали дом Болотовой, амбары Чадромцева и Парыгиной из деревни Королевская Сухонского региона Вологодчины, архитектурно-этнографические особенности которого представляют наибольший интерес: это один из ранних заселённых регионов, сохранивший следы влияния новгородской культуры.

Сейчас на территории музея, на площади 12,7 га разместились строения-экспонаты второй половины XIX-начала ХХ века: усадьба, дома, амбары, ледник, баня и часовня. Почти в каждом строении воссозданы крестьянский быт, интерьер.

Основную часть музея составляют жилые дома различных слоев населения. Например, дом Копылова В. Н. с высоким первым этажом, расписным фасадом и декором. Или дом Поповой А. И., который выстроен в виде дома-двора со срубами с заулком. Оригинальный дом Слободиной Е. Д. с четырехстенной избой и пристроенным сбоку сенником.

Среди хозяйственных построек музея особенно привлекают внимание "чёрная" баня усадьбы дома Уланова, амбар Теребовой, ветряная мельница Дурова.

Христианские строения представлены Георгиевской церковью конца XIX века и часовней Ильи Пророка.

Юные посетители музея могут покататься на старинных деревянных качелях.

В музее проводится много программ, приуроченных к народным праздникам:

"Солнцеворот",

"Масленица",

"Троицкое гуляние",

"Святочные игрища" и другие.

Программа "Один день из жизни деревни" познакомит посетителей с укладом жизни наших предков, с их повседневными делами и заботами.

Работают постоянные экспозиции:

"Дом построим — будем жить!",

"Крестьянский быт",

"Основные занятия крестьян",

"Правильная охота",

"Музей масла",

"Быт зажиточного крестьянства",

"Древо жизни",

"Во власти старого валенка",

"Рыболовство на Русском Севере".

Каждый из посетителей найдет интересные для себя мастер-классы: по выпечке пряников, росписи, берестоплетению, игре в лапту…

Материалы предоставлены ТИЦ Вологодской области

Адрес: Вологда, Советский пр-т, 18 (офис);

Вологодский район, Майское сельское поселение, в районе деревни Семенково (музей)

Тел.: (8172) 52-54-51 (музей), 21-01-90 (офис)

admin@semenkovo.ru

http://semenkovo.ru