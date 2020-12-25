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Автор Ирина Гусакова

На "Розе Хутор" введена в эксплуатацию первая в России канатная дорога системы D-line

Туризм

В зимнем сезоне 2020/21, который стартовал на "Роза Хутор" сегодня, 25 декабря, на курорте введена в эксплуатацию новая канатная дорога, получившая название "ВерОника".

На "Розе Хутор" введена в эксплуатацию первая в России канатная дорога системы D-line

Ее протяженность составляет 2039 метров, перепад высот — 661 м, она может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с. Это первая в России канатная дорога cерии D-line, которая является результатом многолетних разработок австрийской компании Doppelmayr Seilbahnen Gmbh. При ее создании использовались 205 новшеств, 31 инновация, 14 патентов. Концепция предусматривает повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Новая модель кабины D-Line позволяет максимально увеличить комфортабельность поездки: она более просторная, оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением, антискользящим покрытием и другими опциями. Имеется складное сиденье и одноуровневый доступ для перевозки маломобильных граждан и детских колясок, а также специальные держатели для лыж/сноубордов/велосипедов.

Система управления этой канатной дорогой предоставляет операторам новые возможности для повышения уровня безопасности и комфорта поездок: отслеживание состояния каждой кабины, погодные условия на каждой опоре, регулирование освещения, управление громкоговорителями. Так же эта система позволяет отслеживать всю историю эксплуатации канатной дороги и существенно облегчает сервисное обслуживание. Кроме того, канатная дорога лифт R — первая в России отцепляемая канатная дорога производства Doppelmayr с 10-ти местными кабинами.

Как отметил руководитель направления Россия и СНГ Doppelmayr Seilbahnen Gmbh Валерий Яшин: "Для фирмы Доппельмайр данный проект имеет особую значимость. В первую очередь потому, что наше долгосрочное сотрудничество с курортом "Роза Хутор" сопровождается высокой степенью взаимного доверия, что в свою очередь определяет максимальную ответственность во всех наших отношениях. Во-вторых, это первый подъёмник в России и СНГ нового модельного ряда D-Line — на сегодня самого современного оборудования в мире! Мы гордимся тем, что совместно с "Роза Хутор" нам удается из года в год реализовывать проекты мирового уровня, несмотря на такие непростые на сегодня условия. Мы надеемся, что новый подъёмник получит высокую оценку гостей курорта и оправдает все ожидания нашего клиента!".

На "Розе Хутор" введена в эксплуатацию первая в России канатная дорога системы D-line. 409649.jpeg

Новая канатная дорога расположена на Южном склоне хребта Аибга и проходит параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс". Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно по этому склону — он более открытый с широкими и пологими трассами. Появление здесь еще одной "транспортной артерии" позволит избежать очередей в период пиковой загрузки и сделает отдых гостей еще более удобным.

"Открытие "ВерОники" — для нас безусловно самое главное и ожидаемое событие сезона. Особенно приятно, что мы смогли запустить его в это сложное время и тем самым порадовать наших гостей. Уверен, что технологичность и комфорт новой канатной дороги самым позитивным образом скажутся на их настроении и общем впечатлении от отдыха на нашем курорте", — заметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции и в соответствии с требованиями РПН на курорте действует комплекс мер при работе с гостями, осуществляющими подъем на канатных дорогах. Курорт прилагает все усилия для того чтобы избежать образования очередей при посадке на подъемник. В этих местах работают волонтеры, которые информируют гостей о необходимости соблюдения соцдистанции и ношения масок. Кроме того, на всех станциях в течение дня с интервалом 30 мин производится аудиооповещение (его записал известный актер и бургомистр "Роза Хутор" Николай Фоменко) о действующих ограничениях и рекомендациях курорта.

В зонах касс производится постоянная обработка поверхностей, где установлены санитайзеры для гостей. Ежедневно производится санитарная обработка кабин, везде размещена информация для гостей о необходимости соблюдении социальной дистанции, наличия маски, приоритете оплаты бесконтактным способом. Количество входящих в здание подъемника "Олимпия" ограничивается во избежание скопления людей. При этом здесь работают волонтеры, которые производят замер температуры, просят надеть маску и в случае ее отсутствия выдают гостю одноразовую медицинскую маску. Посадка в кабинку канатной дороги рекомендована не более чем по 4 человека с рассадкой по краям. Исключение составляют гости, путешествующие вместе (семьи). На каждой станции пересадки установлены санитайзеры.

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Темы роза хутор канатная дорога горнолыжный курорт александр белокобыльский
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