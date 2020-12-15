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Автор Ирина Гусакова

"Роза Хутор" отмечает десятилетний юбилей

Туризм

За прошедшее десятилетие из горнолыжного комплекса "Роза Хутор" превратился в круглогодичный горный курорт мирового класса. Это наиболее яркий пример эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

"Идея создания горнолыжного курорта в горах Сочи появилась еще до победы города в заявке на проведение Олимпиады. В планах был небольшой курорт на шесть подъемников и несколько гостиниц. В тот момент о более масштабном проекте никто не задумывался. Однако, наши планы по строительству горнолыжного курорта сыграли важную роль в том, что именно Сочи был выбран олимпийской столицей. Для проведения зимней Олимпиады нужно много площадок. И если стадионы можно построить практически в любом месте, то для горнолыжных состязаний нужны трассы определенных, жестких параметров — с четким перепадом высот. По оценкам международных экспертов стало ясно — трассы "Роза Хутор" идеально подходят для олимпийских стартов. После получения права провести зимние Олимпийские игры, мы пересмотрели свои планы, курорт стал гораздо больше", — рассказывает генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

На трассах курорта во время Олимпийских игр было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), и 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.

Сегодня "Роза Хутор" работает круглый год. Зимой к услугам отдыхающих лучшие горнолыжные трассы, современные подъемники, полный набор услуг по обучению и развитию навыков катания. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам.

"Что касается постолимпийского периода, то здесь у нас некоторые опасения вызывал летний сезон. Если с зимой все понятно — катание на лыжах или сноуборде, то летом люди попросту не понимали, что им делать в горах. Одним из первых шагов стал пляж в Имеретинской бухте, который мы взяли в аренду и начали предлагать пакет — размещение в горах и трансфер на пляж. Решили развивать летние активности, сегодня их на курорте очень много — это и подвесные мосты, и высокогорные качели, и веревочные парки, и пешие прогулки, и пляж на горном озере и многое другое. В итоге сегодня наш летний трафик сопоставим с зимним", — отмечает Белокобыльский.

Сегодня курорт посещают до 2 миллионов гостей в год. Всего за прошедшее время здесь побывали 11 миллионов человек. 

На "Роза Хутор" самая большая зона катания в России — 102 километра. 68% трасс расположены выше 1500 метров над уровнем моря. На курорте создана крупнейшая в Европе система искусственного оснежения, которая включает два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных. При отрицательных температурах система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году — почти до майских праздников. 

В ходе юбилейного зимнего сезона 2020/21 на курорте произойдет важное событие — начнет работать 30-й подъемник "ВерОника". Он расположен на южном склоне хребта Аибга. Его протяженность составляет 2039 метров, перепад высот — 661 м, он может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с. Это первая в России канатная дорога cерии D-line, которая является результатом многолетних разработок австрийской компании Doppelmayr Seilbahnen Gmbh. При ее создании использовались 205 новшеств, 31 инновация, 14 патентов. Концепция предусматривает повышенный уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Новая модель кабины D-Line позволяет максимально увеличить комфортабельность поездки: она более просторная, оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением, антискользящим покрытием и другими опциями.

Обслуживанием канатных дорог и организацией всех процессов, необходимых для бесперебойного и безопасного функционирования курорта занимаются разные службы, высококвалифицированные специалисты. Сегодня на "Роза Хутор" работают более 2500 человек.

"Для нас избитая фраза "кадры решают все" абсолютно верна. "Роза Хутор" — это в том числе уникальные службы, которых нет больше нигде в стране. Например, противолавинная. Специалистов для нее мы искали среди метеорологов по всей России. Есть у нас и собственное профессиональное подразделение спасателей. За время первой волны пандемии, курорт был довольно долго закрыт, это случилось впервые за десять лет, но от нас никто не ушел. Мы смогли достичь таких высоких результатов только благодаря ежедневному рутинному труду всей команды", — уверен генеральный директор.

Восемь раз подряд "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии престижной международной премии World Ski Awards. В 2020 году курорт удостоился награды Travellers' Choice сервиса TripAdvisor и вошел таким образом в число лучших достопримечательностей мира. 

В дальнейших планах "Розы Хутор" — развитие природного туризма. К следующему летнему сезону планируется существенно расширить сеть пеших маршрутов в горах и создать систему глэмпингов.

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Темы сочи юбилей роза хутор александр белокобыльский
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