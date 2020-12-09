Волгоградский музей мер и весов

Историко-технический музей мер и весов отсчитывает свое рождение с 1991 года, с коллекции, что образовалась при Волгоградском заводе весоизмерительной техники.

Музей мер и весов Волгоградского Завода Весоизмерительной Техники

За почти двадцать лет существования музей прошёл путь от заводской коллекции до самого крупного собрания мер и весов в России. Экспонаты, представленные здесь, посвящены многовековой истории весоизмерения в России и за рубежом.

Заводчанами, которые несли в музей домашние раритеты и экземпляры, привозимые из командировок по миру, удалось собрать коллекцию весов за период XVI-XX века. Какая-то часть музейных предметов попала с бывшего завода "Эталон", на котором до его закрытия в 90-е годы ремонтировалась весоизмерительная техника.

В самом конце 2009 года руководством Волгоградского завода весоизмерительной техники выпустило приказ об официальном учреждении музея мер и весов. В этот же период коллекция переехала в новое помещение, а затем экспозиция открылась для сторонних посетителей.

К 2012 году в фондах музея уже насчитывалось более 2 тысяч предметов хранения, в том числе не только технические экспонаты, но и архивные документы, фотографические материалы, рассказывающие историю весов и мер.

Собрание старинных весов разнообразных конструкций, гирь различных форм, печатная продукция и фото, архивные документы — все то, что даёт возможность посетителям музея совершить незабываемое путешествие в прошлое, самому научиться пользоваться древними весами, которые уже давно вышли из обращения в быту.

В музее представлено около 400 экземпляров весов, это:

аптечные,

лабораторные,

кухонные,

ювелирные,

складские,

торговые и т. д…

Среди экспонатов музея есть уникальные экземпляры, например, весы с помощью которых в старину проверяли подлинность золотых и серебряных монет, или же весы для яиц, бывшие в ходу, когда яйца продавали на вес. Необычно смотрятся гири в форме различных животных, попавшие в музей из Азии.

Кроме постоянной экспозиции, сотрудники музея проводят и временные выставки, представляя коллекции раритетов из других музеев города.

Адрес: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 11а

Тел.: +7 (8442) 25-50-50 (доб. 705)

www.museum.vzvt.ru