Музей-заповедник "Зарайский кремль"

В 145 километрах от Москвы, в основном на правом берегу реки Осетр, расположился город Зарайск. В летописях впервые этот город упоминается в 1146 году, то есть выходит, что он на год старше Москвы. Зарайск знаменит своим самым маленьким в России и единственным хорошо сохранившимся в Подмосковье кремлем.

История Зарайского кремля

Зарайский кремль был возведен на территории села Новогородок-на-Осётре в первой трети XVI веке во времена правления Московского князя Василия III как опорный пункт от вражеских набегов. Кремль выстроен как прямоугольник со сторонами всего 125×185 метров и предназначен для круговой обороны. За полвека после возведения, крепость не единожды пытались штурмовать войска крымского хана, но ни разу не получилось её захватить.

В годы Смуты в начале XVII века воеводой Зарайска стал Дмитрий Пожарский, который смог дать отпор сторонникам Лжедмитрия II.

За время со дня своего основания Новогородок-на-Осётре много раз переименовывался и был Заразском, Никола Заразской-на-Осётре, Зорайском… Нынешнее имя Зарайск получил только в XIX веке.

На территории Зарайского кремля находятся два православных собора — Никольский XVII века и Иоанно-Предтеченский, а также здание бывшего духовного училища, в котором и расположились экспозиции музея-заповедника.

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи возведен в начале XX века, архитектором Константином Быковским. Его прообразом стала церковь Троицы на Грязех в Москве.

В кремле, рядом с собором Иоанна Предтечи стоит памятник рязанским князьям Федору и Евпраксии, а также их сыну Иоанну, жизнь которых тесно связана с Зарайском. А в самом Иоанно-Предтеченском соборе находится духовная святыня города — чудотворная икона св. Николая Чудотворца.

Музей "Зарайский кремль"

Музей-заповедник "Зарайский кремль" создан в 1918 году, основу его экспозиции составило собрание предметов старины из усадьбы Келлеров, что в селе Сенницы, ныне входящее в городское поселение Озёры.

В последующие годы сотрудники музея пополняли коллекцию за счет предметов искусства и истории, которые находили в старинных имениях Зарайского уезда.

В частности, из усадеб Богдановых, Гончаровых, Комаровского, Кутайсовой и других переместились в музей-заповедник "Зарайский кремль" коллекции живописи, фарфора, мебели, старинных книг. В собрания музея вошли предметы искусства не только России, но и Европы, Китая и Японии.

Русскую живопись представляют работы таких известных живописцев как Ильи Репина, Ивана Шишкина и Леона Бакста. Кроме того, в музее собраны предметы декоративно-прикладного искусства, крестьянской и городской одежды Рязанской губернии XIX-начала ХХ вв.

Но самая большая и известная коллекция музея-заповедника — археологическая. Сформирована она из артефактов, которые были обнаружены при раскопках Зарайской верхнепалеолитической стоянки, открытой в 1980 году после того, как дожди размыли склон холма, на котором расположился Зарайский кремль и обнажили кремниевые орудия и кости мамонтов.

В структуру музея-заповедника "Зарайский кремль" со временем вошли усадьба Даровое, где провел детство Ф. М. Достоевский и дом-музей первой в России женщины-скульптора Анны Голубкиной, учившейся своему мастерству у Огюста Родена.

Адрес: Московская обл., г. Зарайск, ул. Музейная,

здание бывших Присутственных мест.

Тел.: 8 (496-66) 730-72,

museumzaraysk@yandex.ru