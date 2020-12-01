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Автор Виктор Коваленко

Покровитель кинешемской земли: Дом-музей памяти епископа Кинешемского

Туризм

Необычный музей открылся в конце февраля 2014 года в Кинешме. Посвящён он святителю Василию, епископу Кинешемскому, жизнь которого тесно связана с городом.

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Потомственный священник, даже будучи епископом вёл аскетический образ жизни, предпочитал не владеть никаким имуществом. В двадцатых годах прошлого века, когда в Поволжье пришёл голод и многие дети стали сиротами, отец Василий создал приют для девочек. На месте которого ныне и размещается дом-музей. Новое здание точно повторяет контуры сгоревшего дома, в котором Василий Кинешемский служил в годы изгнания.

Инициатором создания музея стал "Благотворительный фонд сохранения наследия святителя Василия, епископа Кинешемского", а строился он на средства кинешемского предпринимателя Игоря Голубева. Рядом с музеем воздвигли церковь "Новомучеников и Исповедников Российских".

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В экспозиции музея представлены фото и документальные материалы, повествующие о деятельности святителя Василия, предметы быта XIX-XX веков.

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Эти вещи бережно хранили люди на протяжении 70 лет после смерти святителя…

Дом-музей памяти епископа Кинешемского. 409520.jpeg

Музейными экспонатами стали рукописи, ряса, кадило, деревянные формочки для просфор, которые были у епископа Кинешемского в периоды двух ссылок с 1923 по 1945 годы.

Дом-музей памяти епископа Кинешемского. 409521.jpeg

Также епископ Василий провел в эти годы пять лет в лагере. Умер священник в августе 1945 года во время второй ссылки в Красноярском крае.

Дом-музей памяти епископа Кинешемского. 409523.jpeg

Музей осуществляет исследовательскую и духовно-просветительскую деятельность, гостям предлагается паломнический маршрут "Кинешма — родина святителя Василия".

Дом-музей памяти епископа Кинешемского. Епископ Василий, Василий Кинешемский

Для справки: Епископ Василий, Василий Кинешемский (в миру Вениамин Сергеевич Преображенский; 7 (17) января 1876, Кинешма, Костромская губерния — 13 августа 1945, село Бирилюссы, Красноярский край) — епископ Русской православной церкви, епископ Ивановский, викарий Владимирской епархии. В 1993 году причислен к лику местночтимых святых Ивановской епархии. Его мощи до 2012 года находились в Свято-Введенском женском монастыре города Иваново. В июне 2012 года его мощи были приняты из Введенского монастыря города Иваново секретарём Синодальной комиссии Московского патриархата по канонизации святых игуменом Дамаскиным (Орловским) на основании распоряжения за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла и увезены в не разглашаемое место.

Причислен к лику святых в чине святителя Русской православной церковью в августе 2000 года.

Информация предоставлена Кинешемским информационно-туристическим центром.

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Георгия Дудникова, 17.

Тел.: +7 (493) 313-83-40

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Темы музей кинешма внутренний туризм ивановская область епископ кинешемский путешествие по россии
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