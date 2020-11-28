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Автор Виктор Коваленко

Мир Достоевского в Старой Руссе

Туризм

В 2021 году Россия отметит 200-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского. Еще один юбилей, более скромный, но также связанный с именем писателя, почитатели его таланта отметили в этом году: роману "Братья Карамазовы" исполнилось 140 лет.

В мире существует девять литературно-мемориальных музеев Достоевского, шесть из которых находятся в России, и два из них — в небольшом древнем городке Старая Русса в сотне километрах от Великого Новгорода. Дом-музей Ф. М. Достоевского и уникальный музей романа "Братья Карамазовы" — оба в составе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника

Мемориальный музей Достоевского — деревянный двухэтажный дом на берегу реки Перерытицы, где писатель со своей женой Анной Григорьевной и детьми Любой и Федей провели восемь летних периодов — с 1872 по 1880 годы. Этот дом был единственной собственной недвижимостью писателя, скитавшегося всю жизнь по съемным квартирам. Достоевский называл его "своим гнездом", здесь он отдыхал душой и много работал.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Дом Достоевского

В Старой Руссе были написаны романы:

  • "Бесы",
  • "Подросток",
  • "Братья Карамазовы",
  • Пушкинская речь,
  • статьи для "Дневника писателя".

Как правило по ночам, после того как дети ложились спать, Федор Михайлович уединялся в своем кабинете и много работал. Анна Григорьевна неизменно помогала мужу: вела бухгалтерию, переписку с издателями, стенографировала и расшифровывала надиктованный мужем текст. В шести комнатах подробно воссоздана обстановка, в которой жила семья Достоевских.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Дом Достоевского

Музей сохранил подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье: печатную машинку, книги, документы, газеты, портфель Анны Григорьевны, шляпу и лайковую перчатку самого Федорова Михайловича.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Дом Достоевского

Работники музея — энтузиасты своего дела — подробно расскажут о старорусском периоде жизни семьи Достоевских. Последний визит Достоевского в Старую Руссу состоялся летом 1880 года, а уже в следующем году его не стало.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Дом Достоевского

Анна Григорьевна, овдовевшая в 35 лет, продолжала регулярно посещать Старую Руссу, сохраняя дом и поддерживая в нем память мужа. В последний раз она была здесь в 1914 году, за 4 года до смерти.

Музей романа

В 10 минутах ходьбы от мемориального музея расположен Музей последнего романа писателя "Братья Карамазовы" — новый музей, открытый в 2018 году.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы

Старая Русса являлась прообразом городка Скотопригоньевска, где разворачивается действие романа. Музей расположен в особняке XIX века, некогда принадлежавшем старорусскому купцу Н. Т. Беклемишевскому.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы
Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы

Экспозиция посвящена замыслу, содержанию и персонажам романа, а в целом — общественно-культурной жизни провинциального городка второй половины XIX в.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы

Окунуться в историю и атмосферу романа помогают фотоснимки Старой Руссы именно тех лет, когда здесь бывал Достоевский.

Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы
Мир Достоевского в Старой Руссе. Музей романа Братья Карамазовы

Настоящей жемчужиной экспозиции является портретный ряд героев в иллюстрациях народного художника РФ Бориса Непомнящего, выполненных в сложной и редкой сегодня технике офорт. Иллюстрации Борис Львович создавал специально для оформления экспозиции Музея романа "Братья Карамазовы".

Экранизация романа "Братья Карамазовы"

На протяжении многих лет художники, режиссеры, философы, литературоведы и искусствоведы пытаются найти новые смыслы в произведении Достоевского. Лучшей экранизацией романа, по мнению Бориса Непомнящего, является кинокартина Ивана Пырьева 1968 года. И в некотором смысле офорты художника наследовали в разработке образов черты характера персонажей из советского фильма. Но особенными работы мастера делает именно авторское видение романа, спровоцированное глубоко личными переживаниями. Глубокое знание и понимание материала и персонажей, богатство штриха и тонкость рисунка характерны для иллюстрационных серий Непомнящего. Благодаря этому зрители не просто узнают в его работах сцены и главных героев произведения, — они имеют возможность будто познакомиться с ними заново.

Экспозиции литературных музеев в Старой Руссе будут интересны не только ученым-достоевсковедам, но и каждому поклоннику творчества писателя. Узнать Старую Руссу Достоевского помогут экскурсоводы музея, проведя гостей города по местам, связанным с пребыванием здесь Федора Михайловича, и "по следам" его великого романа.

Материалы предоставлены пресс-секретарём Новгородского музея-заповедника

Адрес: Новгородская обл., г. Старая Русса, наб. Достоевского, 42/2

Тел.: (81652) 5-14-77.

Е-mail: dostoevskymuseumst@yandex.ru

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