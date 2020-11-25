Для любителей животных и сельского хозяйства: музей животноводства

На живописной Лиственничной аллее Тимирязевской сельскохозяйственной академии располагается музей животноводства имени академика Е. Ф. Лискуна, отметивший в этом году 70-летний юбилей.

Собрание музея насчитывает свыше 5 тысяч музейных предметов. Основу фондов составила уникальная краниологическая коллекция (коллекция черепов животных), собранная основателем русской краниологии и русской зоотехнической науки, академиком Ефимом Федотовичем Лискуном, изучавшим происхождение домашних животных.

Экспозиция музея подробно раскрывает историю отечественной зоотехнической науки и практического животноводства.

В экспозиционных залах вас ждут интересные коллекции:

чучела сельскохозяйственных животных, их диких сородичей, пушных зверей;

образцы шерсти тонкорунных, полутонкорунных и грубошерстных пород овец;

собрание яиц домашней птицы;

шкуры животных;

краниологическая коллекция (более 600 экземпляров);

исторический и современный зоотехнический инвентарь.

Среди уникальных экспонатов особо выделяются части черепа тура — предка европейских пород домашнего скота.

В зале "История зоотехнической науки" будет интересно послушать рассказ о возникновении и развитии животноводства в России. Для младших школьников разработаны интерактивные занятия "Слепи из пластилина с/х животных и заполни ими ферму". Ребят знакомят с различными представителями домашних сельскохозяйственных животных.

В залах охотоведения представлены чучела диких животных, особенности их биологии и использования человеком. Дана информация о развитии охотоведческой науки, основоположниках, научных трудах данной отрасли. Здесь можно увидеть металлические и деревянные капканы, сделанные собственноручно охотниками-заготовителями, образцы следовых дорожек.

Помимо естественнонаучных коллекций, в музее экспонируются художественные собрания декоративно-прикладных изделий, изображающих сельскохозяйственных животных.

А в мемориальном кабинете академика Е. Ф. Лискуна можно увидеть личные вещи ученого, документы и фотографии.

Приглашаем посетить Государственный музей животноводства имени Е. Ф. Лискуна — единственный в стране музей подобного профиля.

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д. 14.

Тел.: 8 (499) 976-38-70, 8 (499) 976-29-54

liskun@rgau-msha.ru