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Автор Виктор Коваленко

Для любителей животных и сельского хозяйства: музей животноводства

Туризм

На живописной Лиственничной аллее Тимирязевской сельскохозяйственной академии располагается музей животноводства имени академика Е. Ф. Лискуна, отметивший в этом году 70-летний юбилей.

Собрание музея насчитывает свыше 5 тысяч музейных предметов. Основу фондов составила уникальная краниологическая коллекция (коллекция черепов животных), собранная основателем русской краниологии и русской зоотехнической науки, академиком Ефимом Федотовичем Лискуном, изучавшим происхождение домашних животных.

Музей животноводства. Черепа

Экспозиция музея подробно раскрывает историю отечественной зоотехнической науки и практического животноводства.

Музей животноводства. Чучело

В экспозиционных залах вас ждут интересные коллекции:

  • чучела сельскохозяйственных животных, их диких сородичей, пушных зверей;
  • образцы шерсти тонкорунных, полутонкорунных и грубошерстных пород овец;
  • собрание яиц домашней птицы;
  • шкуры животных;
  • краниологическая коллекция (более 600 экземпляров);
  • исторический и современный зоотехнический инвентарь.

Среди уникальных экспонатов особо выделяются части черепа тура — предка европейских пород домашнего скота.

Музей животноводства. Ягнята

В зале "История зоотехнической науки" будет интересно послушать рассказ о возникновении и развитии животноводства в России. Для младших школьников разработаны интерактивные занятия "Слепи из пластилина с/х животных и заполни ими ферму". Ребят знакомят с различными представителями домашних сельскохозяйственных животных.

Музей животноводства. Дети

В залах охотоведения представлены чучела диких животных, особенности их биологии и использования человеком. Дана информация о развитии охотоведческой науки, основоположниках, научных трудах данной отрасли. Здесь можно увидеть металлические и деревянные капканы, сделанные собственноручно охотниками-заготовителями, образцы следовых дорожек.

Помимо естественнонаучных коллекций, в музее экспонируются художественные собрания декоративно-прикладных изделий, изображающих сельскохозяйственных животных.

А в мемориальном кабинете академика Е. Ф. Лискуна можно увидеть личные вещи ученого, документы и фотографии.

Приглашаем посетить Государственный музей животноводства имени Е. Ф. Лискуна — единственный в стране музей подобного профиля.

Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д. 14.

Тел.: 8 (499) 976-38-70, 8 (499) 976-29-54

liskun@rgau-msha.ru

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Темы музей москва животноводство внутренний туризм путешествие по россии
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