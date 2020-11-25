На живописной Лиственничной аллее Тимирязевской сельскохозяйственной академии располагается музей животноводства имени академика Е. Ф. Лискуна, отметивший в этом году 70-летний юбилей.
Собрание музея насчитывает свыше 5 тысяч музейных предметов. Основу фондов составила уникальная краниологическая коллекция (коллекция черепов животных), собранная основателем русской краниологии и русской зоотехнической науки, академиком Ефимом Федотовичем Лискуном, изучавшим происхождение домашних животных.
Экспозиция музея подробно раскрывает историю отечественной зоотехнической науки и практического животноводства.
В экспозиционных залах вас ждут интересные коллекции:
Среди уникальных экспонатов особо выделяются части черепа тура — предка европейских пород домашнего скота.
В зале "История зоотехнической науки" будет интересно послушать рассказ о возникновении и развитии животноводства в России. Для младших школьников разработаны интерактивные занятия "Слепи из пластилина с/х животных и заполни ими ферму". Ребят знакомят с различными представителями домашних сельскохозяйственных животных.
В залах охотоведения представлены чучела диких животных, особенности их биологии и использования человеком. Дана информация о развитии охотоведческой науки, основоположниках, научных трудах данной отрасли. Здесь можно увидеть металлические и деревянные капканы, сделанные собственноручно охотниками-заготовителями, образцы следовых дорожек.
Помимо естественнонаучных коллекций, в музее экспонируются художественные собрания декоративно-прикладных изделий, изображающих сельскохозяйственных животных.
А в мемориальном кабинете академика Е. Ф. Лискуна можно увидеть личные вещи ученого, документы и фотографии.
Приглашаем посетить Государственный музей животноводства имени Е. Ф. Лискуна — единственный в стране музей подобного профиля.
Адрес: г. Москва, Лиственничная аллея, д. 14.
Тел.: 8 (499) 976-38-70, 8 (499) 976-29-54
liskun@rgau-msha.ru
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