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Автор Виктор Коваленко

Колыбель древней культуры двух народов в Касимове

В следующем году Касимовский музей-заповедник отметит своё столетие. Это один из старейших и известных музеев Рязанщины.

Город Касимов стоит на реке Оке в самом центре Восточно-Европейской равнины, является самой восточной частью Мещерской низменности. Он был основан в 1152 г., до 1376 г. назывался Городец Мещерский, а в 1376–1471 гг. носил имя Новый Низовой Город. В 1452 году местные земли были пожалованы Василием Тёмным татарскому царевичу Касиму в благодарность за помощь в борьбе за царский престол. Так возникло Касимовское ханство. Об этом и многом другом из многовековой истории города можно узнать, посетив Касимовский историко-культурный музей-заповедник.

Как появился музей

Начинался уездный музей с хранилища древностей, куда попадали реквизированные предметы роскоши из усадеб местных дворян и старообрядческих церквей. А уже через несколько лет деятельность Касимовского музея была высоко отмечена бюро краеведения Российской академии наук.

Первые два десятилетия музей постоянно переезжал из одного купеческого особняка в другое, размещался он и в православных храмах. Но в 1939 году он обрёл постоянное место в здании бывшей Ханской мечети. Вообще облик Касимова формировали две культуры — православная и мусульманская. Здесь, на восточных рубежах Московского княжества, в середине XV века было образовано удельное татарское ханство, просуществовавшее более двух веков. В память об этом в городе осталось соседство православных храмов и мечетей.

В 1998 году краеведческий музей расширился — часть экспозиции, посвященная истории края, была выставлена в бывшем особняке купцов Алянчиковых. В 2015 году Касимовский музей получил статус историко-культурного музея-заповедника и под его "опеку" отошли Соборная площадь, кремль, усадьбы XIX века и другие исторические архитектурные ансамбли.

Сегодняшний музей Касимова — это 11 залов с более чем 41 тысячей экспонатов, которые максимально полно рассказывают об истории города и горожан в различные эпохи. Значительно место отведено под рассказ о влиянии друг на друга двух народов — русских и татар, которые издавна соседствуют на местных территориях. Своеобразным воплощением взаимного влияния друг на друга различных культур стала деревянная скульптурная композиция XVII века "Голгофа". Библейские персонажи этой скульптуры в своё облике имеют монголоидные черты.

Что интересно юным гостям

Значительную часть экспозиции Касимовского музея-заповедника отведено народным промыслам, которые издревле существовали в крае:

  • глиняная игрушка из села Вырково,
  • гармонь-касимовка,
  • касимовский колокольчик,
  • касимовская набойка (нанесение узоров на ткань).

Работающая при музее "Школа ремёсел" помогает сохранить традиционные промыслы. На уроках этой школы можно научиться лепить из глины игрушки, освоить набойку узоров на ткань или же соткать полотно на старинном станке.

Сотрудники Касимовского музея-заповедника сформировали более 20 уникальных коллекций, в том числе русской и татарской этнографии, художественных произведений, истории быта, мемориальные… Кроме собственных экспозиций в музее демонстрируются частные коллекции, а также из других музеев России.

В 2015 году на базе музея-заповедника был открыт Туристский информационный центр Касимова, ведь именно с музея начинается знакомство большинства путешественников с городом. ТИЦ помогает гостям Касимова планировать свой отдых, а музей-заповедник, оставаясь хранителем традиций и культуры, находит современные способы общения с аудиторией, не теряя своей актуальности и в XXI веке.

Адрес: Рязанская обл., г. Касимов, пл. Соборная, д.7/8.

Тел.: 8(49131) 4-38-36,

www.kasmuzey.ru,

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Темы музей касимов рязанская область внутренний туризм путешествие по россии
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