ИВЦ ПАО "Пигмент": просто о сложном и понятно — о запутанном

В центре России, городе Тамбове, находится ПАО "Пигмент" — одно из крупнейших химических предприятий страны. В мае 2019 года завод отметил 70-летие и к этой дате компания открыла Информационно-выставочный центр, который стал визитной карточкой всего региона. Этот центр стал правопреемником заводского музея Трудовой Славы, открытого в мае 1982 года.

Информационно-выставочный центр ПАО "Пигмент" занимает площадь около 1000 квадратных метров, на которых разместились залы с экспозициями, конференц-зал, кинотеатр, лаборатория для занимательных экспериментов.

С помощью современных интерактивных технологий можно "оживить" любой экспонат. Игровые терминалы, виртуальные лаборатории и стенды, воссозданы по документам, видео и фотоматериалам компании.

Гости Информационно-выставочного центра узнают, что изменилось в Тамбове с появлением в городе Анилинокрасочного завода, ставшим ныне производственным объединением "Пигмент".

Картины развития отрасли

В экспозиции особое место уделено развитию химической промышленности в стране и на Тамбовщине. Благодаря интерактивным экранам с технологией TouchScreen гостям доступны как архивные фото и видео прошлого столетия, так и современный контент. Для всех посетителей откроются секреты производства и использования первого продукта — красного пигмента, с которого началась история "Пигмента" в 1949 году.

В выставочном зале гости центра увидят аутентичный кабинет "начальника первого цеха" с подлинной мебелью, документами, приборами. Каждый стремится хоть ненадолго присесть на стул в этом "кабинете". За время работы центра уже сложилась легенда, которая гласит что стул начальника цеха исполняет желания.

В производственной зоне посетители могут совершить путешествие по территории предприятия с помощью очень детализированного макета и технологии дополненной реальности. Наведя камеру планшета на интересующий объект, можно "оживить" его на айпэдах, подгрузить более подробную информацию по каждому цеху, посмотреть его назначение, выпускаемую продукцию.

Один из самых ярких экспонатов, возле которого надолго задерживаются все гости, — это установка по производству жёлтого пигмента. Красивый стилизованный макет оборудования, выполненный почти в натуральную величину, дополнен аппаратом, на экране которого демонстрируется процесс производства пигмента. Эта зона носит не только познавательный характер, но и развлекательный: экспонат работает в режиме "Фотобудки" и фотографирует на память посетителей на фоне промышленного оборудования. Свои фотографии можно забрать в ежедневно пополняемых альбомах в социальных сетях Информационно-выставочного центра.

Особый функционал у интерактивных стендов, на которых собрана технология производства смол, оптического отбеливателя, сульфаминовой кислоты, формалина и акриловых эмульсий. Они работают и как макеты обучения, где рабочие предприятия сдают экзамены. Но даже во время обычной экскурсии эта информация интересна самым маленьким гостям.

Ещё одна зона, надолго привлекающая внимание гостей Информационно-выставочного центра, — это стенд, наглядно и понятно рассказывающий о продукции, которую выпускает ПАО "Пигмент". Как показывают экскурсии, даже жители Тамбова не всегда знают, что же выпускает самое крупное химическое предприятие региона, а это ни много ни мало 350 видов продукции.

С помощью электронного видеоскопа можно познакомиться с современной выставкой образцов продукции и увидеть область их применения. Многие с удивлением узнают, что "Пигмент" имеет отношение к очень многим вещам, которые нас окружают в повседневной жизни — от строительных материалов и одежды до игрушек и товаров для творчества, и даже денег.

В заводском музее можно познакомиться с производственными профессиями "Пигмента", узнать об основных обязанностях работника, его ключевых навыках, возможностях карьерного роста и социальной защиты, обязательной спецодежде и правилах техники безопасности. Гости могут примерить спецодежду и средства индивидуальной защиты, использовать их как элемент создания селфи и "луков" для наполнения личных аккаунтов в социальных сетях.

Химия — область чудес

Всегда многолюдно и весело вокруг многофункционального стола-экспериментариума. Здесь можно в игровой форме снарядить Тамбовского волка средствами индивидуальной защиты и отправить на работу на "Пигмент", виртуально изготовить сульфаминовую кислоту, акриловые эмульсии либо смолу. Посетители узнают, почему лаборатория считается одним из самых важных подразделений компании. Здесь же проводятся и небольшие демонстрационные эксперименты по определению качества продукции, которую производит предприятие.

Такие небольшие эксперименты во время экскурсии по экспозиционному залу манят наших гостей перейти в зону "Экспериментариума". Там проводятся программы для взрослых и детей, в них опыты и эксперименты, викторины и квесты, построенные на азах дисциплин естественно-научного цикла.

Например, участники интерактивного занятия "Зажигательная химия" пытаются приручить самую опасную и завораживающую стихию, выполняют потрясающие и загадочные опыты с огнём. Опытный химик показывает:

как получить угольную пену из сахарной пудры и огонь, который не сжигает;

учит, как "наколдовать" фиолетовый дым;

рассказывает, как создать свой вулкан и получить чернила, прожигающие бумагу.

Программа Экспериментариума, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, познакомит с вкладом в эту победу учёных-химиков, работавших над новыми видами оружия и средствами защиты. На занятии "Химические элементы на защите Родины" можно узнать, как и из чего делали в годы войны зажигательные бомбы, "коктейль Молотова", прожекторы, саморазогревающиеся консервы.

А участники интерактивного занятия "Что делают химики в обед" знакомятся с удивительным персонажем Анилиной Сульфаминовной Формалиновой, которая раскрывает тайны некоторых химических превращений и рассказывает, можно ли добыть огонь без спичек и разогреть еду без плиты и даже костра.

Визит в Центр практически никогда не обходится без посещения кинозала, где демонстрируются познавательные мультфильмы и научно-популярные фильмы.

Eщё одно направление, о котором нельзя не рассказать, — это работа с категориями лиц с ограниченными возможностями и ветеранами. Для них проводятся специальные программы, экскурсии, встречи к праздникам. Музей ПАО "Пигмент" приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья, безвозмездно принимает детей и взрослых с различными системными заболеваниями, что тоже имеет немаловажное значение для социализации инвалидов, проживающих в Тамбове и области.

Информационно-выставочный центр работает недавно, но уже успел заявить о себе, как о ярком объекте в туристической сфере России.

Адрес: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1.

Тел.: 8 (4752) 79-54-87, +7(962) 230-77-37.

E-mail: chip_ivc@krata.ru