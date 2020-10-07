Мемориальный музей-квартира К.А. Тимирязева

В самом сердце Москвы, по адресу: Романов переулок, дом 4, владение 2, располагается Мемориальный музей-квартира великого русского учёного-естествоиспытателя, талантливого педагога и пропагандиста науки Климента Аркадьевича Тимирязева, имя которого с 10 декабря 1923 года носит Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия.

В квартире под № 29 Климент Аркадьевич проживал со своей семьёй — женой Александрой Алексеевной и сыном Аркадием последние годы своей жизни (1899-1920).

Мемориальный музей-квартира К. А. Тимирязева существует с 26 мая 1942 года, а 27 апреля 1946 года он был подчинён Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, а в 1960 году был включён в список памятников культуры общесоюзного значения, как выдающийся памятник истории и науки, и находится под охраной государства. С 2008 года музей включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Обстановка квартиры полностью сохранена с 1920 года и передает дух того времени, когда здесь жил и работал великий учёный. Экспозиция музея состоит из кабинета К. А. Тимирязева, гостиной, кабинета сына К. А. Тимирязева А. К. Тимирязева, спальни Климента Аркадьевича и его жены Александры Алексеевны, коридора и прихожей.

Кабинет

Кабинет и сегодня, спустя 100 лет, сохраняет творческую атмосферу великого учёного. В центре комнаты стоит большой письменный стол, на нём лежит рукопись книги К. А. Тимирязева "Солнце, жизнь и хлорофилл", предисловие к которой автор не успел завершить. На столе стоят фотографии самых дорогих и любимых людей К. А. Тимирязева — его жены и сына; а также подарки друзей и близких.

Основа кабинета — книги. В библиотеке Климента Аркадьевича сохранилось более 4,5 тысячи томов, среди них очень редкие и ценные книги, начиная с XVII века, например, посмертные издания Ван-Гельмонта (1648 год), прижизненные издания Сенебье (1782 год) и Ингенгауза (1787 год).

О европейской известности учёного говорят дипломы, помещённые на стенах кабинета, среди которых дипломы:

Женевского университета (1909 год),

Английского королевского общества (1911 год)

и Русского Вольного Экономического общества (1898 год).

Обращает на себя внимание обилие портретов, наиболее почитаемых Климентом Аркадьевичем учёных, например, Дарвина, Ньютона, Сенебье, Гельмгольтца, Кирхгофа, Бунзена, Буссенго и Бертло.

Кабинет отражает и еще одну черту личности учёного — его отношение к литературе. У входа в кабинет слева на этажерке произведения самых любимых западных авторов естествоиспытателя — сочинения Байрона, Гейне, Гете, Руссо. Из русских писателей К. А. Тимирязев более всего любил И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. М. Горького и В. Г. Короленко.

Гостиная

Гостиная одновременно служила и столовой, где гостеприимные хозяева принимали коллег, преподавателей и студентов, а также писателей и художников. На стене висят фотографии с видами Петровской земледельческой и лесной академии, где К. А. Тимирязев проработал более 20 лет и познакомился с будущей женой Александрой Алексеевной.

Привлекает внимание фотография этюда В. Д. Поленова "Христос", написанная для картины "Христос и грешница", где художнику позировал И. И. Левитан, хороший знакомый К. А. Тимирязева. Из русских художников К. А. Тимирязев любил И. И. Левитана, В. Д. Поленова, И. И. Шишкина, а А. М. Васнецов и И. И. Левитан часто бывали в этой квартире.

Тимирязевы любили путешествовать, часто бывали за границей, посещали знаменитые картинные галереи Западной Европы, а привезённые репродукции картин поместили в гостиной.

В глубине комнаты находится беккеровский рояль, на котором супруги Тимирязевы часто играли в четыре руки. В гостиной часто звучала музыка Бетховена, Шопена, Чайковского, Мейербера, Моцарта и Глинки.

Между окнами находится стол, за которым работала Александра Алексеевна Тимирязева. Жена Климента Аркадьевича была женщиной образованной, знала языки, занималась переводами и, кроме того, помогая мужу, она записывала тексты его лекций. На столе стоят фотографии Климента Аркадьевича разных лет и книги, подаренные Александре Алексеевне мужем.

Кабинет сына

К.А. Тимирязев считал, что физике принадлежит великое будущее, и хотел, чтобы его сын стал физиком. Аркадий Климентьевич Тимирязев осуществил желание отца, он закончил физико-математический факультет Императорского Московского университета и долгие годы руководил кафедрой истории физики родного вуза. В кабинете А. К. Тимирязева находятся портреты выдающихся физиков, в частности его учителя профессора Московского университета П. Н. Лебедева.

В шкафу хранится мантия К. А. Тимирязева, полученная в 1909 году, когда учёный был удостоен звания почётного доктора естественных наук Кембриджского университета.

В кабинете действует постоянная выставка, посвященная К. А. Тимирязеву и Дарвину, где представлены документы о праздновании 100-летнего юбилея со дня рождения Дарвина (1909) в России и Англии.

Спальня Аркадия Климентовича Тимирязева

Спальня сына одновременно служила и фотолабораторией семьи Тимирязевых. Здесь, помимо бытовых вещей, которыми пользовался хозяин спальни, находится и архив фотографий, отснятых Климентом Аркадьевичем вместе с сыном. Они достигли значительных результатов, например, диапозитивная рама, стоящая на окне, в 1896 году получила серебряную медаль на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

К.А. Тимирязев придавал большое значение фотографии, считая её самым демократическим искусством. Одну из фотографий учёного И. И. Левитан особенно любил, впоследствии её даже стали называть "Левитановское море" — это Финский залив на закате солнца. Фотография висит перед входом в следующую комнату, слева.

Спальня К. А. Тимирязева и А. А. Тимирязевой

В этой комнате 28 апреля 1920 года остановилось сердце всемирно знаменитого ученого К. А. Тимирязева. Как и во всей квартире, в спальне нет лишних вещей и предметов: два шкафчика-этажерки, шкаф-тумба из ореха, туалетный столик, аптечка абрамцевской работы и дорожный сундук с вещами.

Из спальни посетители попадают в коридор.

Здесь размещена выставка "К.А. Тимирязев сегодня". На стендах расположены материалы об учёном, вышедшие в свет после его смерти, а также афиши спектакля "Беспокойная старость" и кинофильма "Депутат Балтики", прототипом главного героя которых послужил К. А. Тимирязев.

Всего в Мемориальном музее-квартире К. А. Тимирязева числится более 29 тысяч единиц хранения. Это:

книги,

мебель,

картины А. М. Васнецова, В. Д. Поленова и других художников,

фотографии,

журналы с репродукциями картин художников,

переписка с друзьями, учеными, писателями, художниками, композиторами и учениками.

Материалы предоставлены сотрудниками музея.

Адрес: г. Москва, Романов переулок, д.4, ст. 2, кв.29.

Тел.: 8 (495) 695-80-64

timmuseum@yandex.ru