Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина

Классический краеведческий музей промышленного уральского города. Место, где доступно, достоверно и с душой расскажут о Каменске, и покажут самые ценные вещи, связанные с его историей.

Музей в 1924 году открыл уральский фольклорист Иван Стяжкин. Он всю жизнь коллекционировал растения, минералы, насекомых и, конечно, уральский фольклор. Потомкам от Стяжкина достались экспонаты и рукописи — сказки, песни, загадки, частушки и другие материалы. Собрания произведений устного народного творчества находятся в коллекции музея.

Ещё одно музейное богатство — артиллерийская коллекция. Это образцы изделий каменского чугунолитейного завода:

пушки,

мортиры,

ядра с 300-летней историей.

До 1867 года Каменский завод был одним из поставщиков артиллерийский орудий для армии и флота России. В петровскую эпоху каменские пушки гремели на знаменитом поле под Полтавой. В XIX веке участвовали в сражениях с наполеоновской армией. В мирных целях пушки использовали для Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Часть отлитых на каменском заводе орудий на корабль не попали и стали музейными экспонатами.

Металл с завода шёл не только на пушки. В конце XVIII века каменские литейщики отлили чугунные готические ворота для Царского села. Их лично заказала Екатерина IIдля своего парка. Ворота считаются одним из лучших образцов русского чугунного художественного монументального литья.

В Краеведческом музее хранится около двух тысяч предметов "невоенного" металла — узорчатые пепельницы, шурупы и гвозди с головками в виде цветка, львиной морды и другие.

Здание, в котором размещается Краеведческий музей, заслуживает отдельного внимания — это памятник архитектуры, выполненный в стиле классицизм. Объект индустриального наследия Урала и единственный в городе памятник архитектуры федерального значения.

Для посетителей в музее работают постоянные выставки:

"Поэзия крестьянского быта",

"История Каменска XVII-XIX веков".

Для школьников научные сотрудники проводят занятия и народные праздники. Для молодоженов — обряд старинной уральской свадьбы "Прощание с красотой".

Материалы предоставлены ТИЦем Каменск-Уральского

Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 1,

Тел.: +7 (3439) 530-018