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Автор Виктор Коваленко

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина

Классический краеведческий музей промышленного уральского города. Место, где доступно, достоверно и с душой расскажут о Каменске, и покажут самые ценные вещи, связанные с его историей. 

Музей в 1924 году открыл уральский фольклорист Иван Стяжкин. Он всю жизнь коллекционировал растения, минералы, насекомых и, конечно, уральский фольклор. Потомкам от Стяжкина достались экспонаты и рукописи — сказки, песни, загадки, частушки и другие материалы. Собрания произведений устного народного творчества находятся в коллекции музея.

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина. Каменск-Уральский музей имени И. Я. Стяжкина, выставка

Ещё одно музейное богатство — артиллерийская коллекция. Это образцы изделий каменского чугунолитейного завода:

  • пушки,
  • мортиры,
  • ядра с 300-летней историей.

До 1867 года Каменский завод был одним из поставщиков артиллерийский орудий для армии и флота России. В петровскую эпоху каменские пушки гремели на знаменитом поле под Полтавой. В XIX веке участвовали в сражениях с наполеоновской армией. В мирных целях пушки использовали для Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Часть отлитых на каменском заводе орудий на корабль не попали и стали музейными экспонатами.

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина. Каменск-Уральский музей имени И. Я. Стяжкина, выставка

Металл с завода шёл не только на пушки. В конце XVIII века каменские литейщики отлили чугунные готические ворота для Царского села. Их лично заказала Екатерина IIдля своего парка. Ворота считаются одним из лучших образцов русского чугунного художественного монументального литья.

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина. Каменск-Уральский музей имени И. Я. Стяжкина, выставка

В Краеведческом музее хранится около двух тысяч предметов "невоенного" металла — узорчатые пепельницы, шурупы и гвозди с головками в виде цветка, львиной морды и другие.

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина. Каменск-Уральский музей имени И. Я. Стяжкина, выставка

Здание, в котором размещается Краеведческий музей, заслуживает отдельного внимания — это памятник архитектуры, выполненный в стиле классицизм. Объект индустриального наследия Урала и единственный в городе памятник архитектуры федерального значения.

Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина. Каменск-Уральский музей имени И. Я. Стяжкина, выставка

Для посетителей в музее работают постоянные выставки:

  • "Поэзия крестьянского быта",
  • "История Каменска XVII-XIX веков".

Для школьников научные сотрудники проводят занятия и народные праздники. Для молодоженов — обряд старинной уральской свадьбы "Прощание с красотой".

                                                          Материалы предоставлены ТИЦем Каменск-Уральского

Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 1,

                                                                                                                Тел.: +7 (3439) 530-018

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Темы музей внутренний туризм каменск-уральский свердловская область путешествие по россии
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