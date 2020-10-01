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Автор Виктор Коваленко

Касимовский музей колоколов: Не любо — не слушай, а врать не мешай

Корона, голова, поясок, талия… Нет, это не просто набор слов, это части колокола — уникального музыкального инструмента.

А еще именно в Касимове — и это общеизвестный факт — отливали одни из самых известных поддужных колокольчиков. Рында, кампан, благовест и даже колокол из буддийского храма — со всем этим многообразием вы можете познакомиться в Касимовском музее колоколов.

В старом купеческом доме выставлены:

  • русские православные колокола,
  • ямские,
  • валдайские,
  • древнекитайские,
  • буддийские,
  • итальянские кампаны
  • и корабельные рынды.

И за каждым из них судьбы людей, культур и целых стран. Собрал коллекцию Михаил Силков, хозяин музея.

Касимовский музей колоколов: Не любо — не слушай, а звенеть не мешай. 409313.jpeg

Сам он всегда утверждал, что собирает не предметы, а истории.

"Вот этот колокол был отлит в честь императора Александра III за огромные деньги — 8 тысяч рублей. На нем изображена икона Матери Божьей. Он стоял в храме, который уже не существует, в селе, на месте которого сейчас поле, и в стране, которой тоже больше нет".

Касимовский музей колоколов: Не любо — не слушай, а звенеть не мешай. 409312.jpeg

В старом подвале дома подвешены огромные корабельные рынды. Когда Наталья решила отбить с их помощью 12 склянок, несколько посетителей поспешили по лестнице наверх, будто матросы на построение.

"Вот этот колокол Героя Советского Союза Владимира Гуманенко. Во время войны он командовал катером Балтийского флота. Аккуратно привязав язычок колокола, чтобы не выдать себя, они подходили ночью к немецким кораблям и топили их".

Касимовский музей колоколов: Не любо — не слушай, а звенеть не мешай. 409314.jpeg

Михаил Петрович говорит, что каждый колокольчик из коллекции любит как своих детей. Но касимовские поддужные — чуть сильней.

"Считается, что на Валдае первый колокольчик был отлит на два года раньше, чем у нас. Но в Касимове колокола интересней — из-за пословиц, которые мастера выбивали на их юбке. Вот, например, вечно актуальная: "Не любо — не слушай, а врать не мешай". Так колокольные мастера реагировали на самые острые вопросы современности".

Когда пошли поезда и машины, поддужные колокола стали не нужны, их просто перестали покупать. Завершилась эпоха, и один из мастеров написал на своем колокольчике: "Козел с волком тягался — без задних ног остался".

Касимовский музей колоколов: Не любо — не слушай, а звенеть не мешай. 409311.jpeg

В музее вы можете не только узнать о разных видах колоколов: поддужных и сигнальных, религиозных и музыкальных, но и сможете примерить на себя роль звонаря в музейной звоннице.

Материалы предоставлены ТИЦем Рязанской области.

Адрес: Рязанская обл., г. Касимов, ул. Советская, д. 16/2

Тел.: 8 (49131) 3-39-90

knmm@mail.ru

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