Старочеркасский музей-заповедник: знакомство с историей и бытом казачества

Старый Черкасск — древняя казачья станица, в прошлом историческая столица донского казачества. Станица славится многовековой историей и культурой, живописной природой и гостеприимством донских казаков. Ежегодно она привлекает огромное количество любителей русской старины и почитателей фольклорных праздников.

Старочеркасскую называют "донской Венецией". Такая ассоциация возникает весной, когда многочисленные овраги и рвы заполняются вешними водами.

Молчаливыми свидетелями давно минувших событий этой казачьей земли являются памятники архитектуры, истории и культуры. Самым удивительным из них является первый каменный храм на Дону — Войсковой Воскресенский собор с колокольней, построенный в начале XVIII века. Он поражает уникальным иконостасом и ценными росписями хоров.

Визитная карточка станицы Старочеркасской и Донского края — это единственная сохранившаяся на юге России дворянская усадьба — подворье атаманов Ефремовых с многочисленными архитектурными постройками XVIII-XIX веков. Здесь располагается историко-архитектурный музей-заповедник, который является центром донского, российского и международного туризма.

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник был основан в 1970 году по инициативе знаменитого донского писателя, лауреата нобелевской премии М. А. Шолохова.

За время своего существования музей-заповедник стал центром культурной и духовной жизни Ростовской области.

Сегодня Старочеркасский музей-заповедник — это комплекс памятников, отражающих жилую, гражданскую и культовую архитектуру донского края:

Подворье знаменитых донских атаманов Ефремовых, куда вошли атаманский дворец (сер.XVIII в), кухня (2-я пол. XVIII в), монастырская гостиница (кон. XIX в), церковь во имя Иконы Донской Божией Матери (сер. XVIII в);

Храмовый комплекс — Войсковой Воскресенский собор, самый древний каменный храм на Дону (1706-1719 гг.), соборная колокольня, единственная, сохранившаяся на юге России колокольня, выполненная в шатровом стиле (1725-1730 гг.);

Преображенская церковь (сер. XVIII в) — в ней служили молебны перед отправлением в боевой поход, вот почему ее второе название — Ратная. Вокруг церкви расположен самый древний погост на донской земле, где похоронены многие знаменитые донские казаки;

Крепость Св. Анны (1730 г) — единственное, полностью сохранившееся оборонительное сооружение на донской земле.

В фондах музея-заповедника хранится около 70000 музейных экспонатов, разделенных на 26 коллекций, которые отражают быт, обычаи и культуру донского казачества. Среди фондового собрания немало редких и раритетных предметов. Это позволяет в течение года создавать около десяти новых выставок, приуроченных к календарным событиям и отражающим историю донских казаков.

Сегодня в музее-заповеднике открыты для посетителей шесть постоянно действующих экспозиций:

"История донского казачества XVI-начала XX веков"

"Казачий род Ефремовых"

"За веру, Дон и Отечество"

"Традиции казачьей кухни"

Наряду с постоянно действующими экспозициями вниманию посетителей представлены сменные выставки.

Но незабываемой изюминкой для туристов станет знакомство с мультимедийным интерактивным макетом "Черкасск — монумент донскому казачеству". Аналогов таких макетов в музеях Ростовской области нет. В течение 30 минут туристам представится возможность: увидеть город Черкасск в миниатюре в момент его расцвета — начала XIX века, всю жилую, культовую и гражданскую архитектуру, которая была на тот момент в городе. Все это сопровождается аудио рассказом и видео показом, что производит еще большее впечатление на туристов. Дополняют центральный макет два макета поменьше, так сказать две беды города Черкасска — макет пожара в городе и наводнения.

Музей предлагает большой выбор тематических культурно-массовых и интерактивных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные категории посетителей:

Морские походы донских казаков

Детская забава — казачья затрава

Казаки и разбойники

Мир сказок Тихого Дона

Традиции донского чаепития и многие другие

В Старочеркасском музее-заповеднике из сотрудников музея организован фольклорный хор казачьей песни. Поэтому многие мероприятия сопровождаются исполнением казачьих песен и танцев. Наиболее интересными и популярными мероприятиями с участием хора музея стали: Меланьина свадьба, Донские посиделки, Мы донские казаки и концертные программы: Песни Тихого Дона.

Для детей школьного возраста в музее-заповеднике проводится интерактивный квест "В поисках атаманского клада".

Помимо выставок и культурно-массовых мероприятий в музее разработаны пешие, конные, авто и водные туристические маршруты:

Пеший маршрут "Памятники и памятные места ст. Старочеркасской" — от Ивановского бастиона, где начинался город Черкасск, до Даниловского, где он заканчивался. Туристы увидят дом, где был убит К. Булавин, церковь Петра и Павла, где крестили М. Платова, пройдут по бывшей торговой площади, где сохранилась торговая лавка XVIII в., зайдут на атаманское подворье, посетят майдан.

Конный маршрут "От дикого поля до Старого Черкасска" — от Каплицы, где стоял Монастырский городок (вторая столица Войска донского), мимо церкви Преображения, до Войскового Воскресенского собора.

Авто-маршрут "Крепость Святой Анны" — от атаманского подворья, мимо Войскового Воскресенского собора, до крепости Святой Анны.

Музей организует:

Семейный тур выходного дня "Один день с донскими казаками" позволит туристам окунуться в жизнь донских казаков: узнать историю возникновения донского казачества, посетить казачий круг, приготовить и отведать донской кухни, попеть казачьи песни, поучаствовать в донских забавах.

Паломнический тур "Святыни города Черкасска" включает в себя рассказ и посещение Войскового Воскресенского собора, соборной колокольни, церкви Петра и Павла, церкви Преображения и церкви во имя Донской Иконы Божией Матери.

Адрес: Ростовская область, Аксайский район,

станица Старочеркасская, ул. Почтовая, 6.

Тел.: (86350) 2- 97-49

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