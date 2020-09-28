Старый Черкасск — древняя казачья станица, в прошлом историческая столица донского казачества. Станица славится многовековой историей и культурой, живописной природой и гостеприимством донских казаков. Ежегодно она привлекает огромное количество любителей русской старины и почитателей фольклорных праздников.
Старочеркасскую называют "донской Венецией". Такая ассоциация возникает весной, когда многочисленные овраги и рвы заполняются вешними водами.
Молчаливыми свидетелями давно минувших событий этой казачьей земли являются памятники архитектуры, истории и культуры. Самым удивительным из них является первый каменный храм на Дону — Войсковой Воскресенский собор с колокольней, построенный в начале XVIII века. Он поражает уникальным иконостасом и ценными росписями хоров.
Визитная карточка станицы Старочеркасской и Донского края — это единственная сохранившаяся на юге России дворянская усадьба — подворье атаманов Ефремовых с многочисленными архитектурными постройками XVIII-XIX веков. Здесь располагается историко-архитектурный музей-заповедник, который является центром донского, российского и международного туризма.
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник был основан в 1970 году по инициативе знаменитого донского писателя, лауреата нобелевской премии М. А. Шолохова.
За время своего существования музей-заповедник стал центром культурной и духовной жизни Ростовской области.
Сегодня Старочеркасский музей-заповедник — это комплекс памятников, отражающих жилую, гражданскую и культовую архитектуру донского края:
В фондах музея-заповедника хранится около 70000 музейных экспонатов, разделенных на 26 коллекций, которые отражают быт, обычаи и культуру донского казачества. Среди фондового собрания немало редких и раритетных предметов. Это позволяет в течение года создавать около десяти новых выставок, приуроченных к календарным событиям и отражающим историю донских казаков.
Сегодня в музее-заповеднике открыты для посетителей шесть постоянно действующих экспозиций:
Наряду с постоянно действующими экспозициями вниманию посетителей представлены сменные выставки.
Но незабываемой изюминкой для туристов станет знакомство с мультимедийным интерактивным макетом "Черкасск — монумент донскому казачеству". Аналогов таких макетов в музеях Ростовской области нет. В течение 30 минут туристам представится возможность: увидеть город Черкасск в миниатюре в момент его расцвета — начала XIX века, всю жилую, культовую и гражданскую архитектуру, которая была на тот момент в городе. Все это сопровождается аудио рассказом и видео показом, что производит еще большее впечатление на туристов. Дополняют центральный макет два макета поменьше, так сказать две беды города Черкасска — макет пожара в городе и наводнения.
Музей предлагает большой выбор тематических культурно-массовых и интерактивных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные категории посетителей:
В Старочеркасском музее-заповеднике из сотрудников музея организован фольклорный хор казачьей песни. Поэтому многие мероприятия сопровождаются исполнением казачьих песен и танцев. Наиболее интересными и популярными мероприятиями с участием хора музея стали: Меланьина свадьба, Донские посиделки, Мы донские казаки и концертные программы: Песни Тихого Дона.
Для детей школьного возраста в музее-заповеднике проводится интерактивный квест "В поисках атаманского клада".
Помимо выставок и культурно-массовых мероприятий в музее разработаны пешие, конные, авто и водные туристические маршруты:
Музей организует:
Адрес: Ростовская область, Аксайский район,
станица Старочеркасская, ул. Почтовая, 6.
Тел.: (86350) 2- 97-49
сulturesiamz2014@yandex.ru
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.