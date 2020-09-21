Первое ратное поле России: исторически значимое место, которое стоит посетить!

Сегодня День воинской славы России — 640 годовщина Куликовской битвы, День победы полков Дмитрия Донского над ордой Мамая. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино прошло богослужение. На аллее Памяти и Единства воины 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии исполнили церемониал в память о сложивших здесь головы предках. А накануне на Красном холме Куликова поля и на территории музейного комплекса в Моховом развернулся большой исторический праздник. Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" оживили для тысяч зрителей события шестивековой давности.

Куликовская битва, состоявшаяся 8 (21) сентября 1380 года, стала одним из определяющих событий для истории России, а Куликово поле — местом памяти ратного подвига.

В Диком поле русские воины под руководством московского князя Дмитрия Донского разгромили полчища Мамая. В народной памяти это сражение сохранилось как победа, положившая начало созданию единого русского государства с Москвой во главе.

Мемориал на Красном холме

В день празднования 470-летия Куликовского сражения, 8 сентября 1850 года на Красном холме торжественно открыли обелиск в честь великого московского князя Дмитрия Донского (архитектор А. П. Брюллов). Здесь же предполагалось создать музей, но планы в то время так и не были реализованы.

Спустя десятилетия возле обелиска возвели храм во имя преподобного Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского на сражение с ордой Мамая. Храм-памятник при поддержке тульского духовенства в 1913–1917 г. г. построили по проекту архитектора А. В. Щусева. В 1918 году храм освятили. К 600-летнему юбилею битвы на Куликовом поле здесь была представлена первая музейная экспозиция. А через 18 лет, в 1998 году, Мемориальный комплекс на Красном холме стал частью музея-заповедника.

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

Предания рассказывают, что русские войны, которые полегли на Куликовском поле, захоронены именно в Монастырщино.

Мемориального комплекс здесь начал создаваться в XIX веке, и начало ему положил храм во имя Рождества Богородицы, тогда же при нем была возведена приходская школа. В 1997 году оба эти сооружения вошли в структуру музея-заповедника. В сентябре 2000 года в помещении школы открылась экспозиция "Поле русской славы", а в июне 2005 года приняла первых посетителей выставка "Руси великое начало", которая действовала 11 лет. 3 года назад в здании бывшей школы начала действовать выставка "Дон. Вся история на берегах одной реки", которая знакомит посетителей с формированием древнерусской народности, с его жизнью на реке Дон.

В Монастырщино в 2002 году перемещён и поставлен возле храма памятник скульптора О. Комова московскому князю Дмитрию Донскому. Тогда же перед памятником разбили Аллею памяти и Единства.

В 2012 году в селе открылся Конный двор, где можно не просто познакомиться с лошадьми и уходом за ними, но и пучиться езде на них в манеже, или же совершить конные прогулки по Куликову полю.

На севере села находится легендарное место — слияние рек Непрядвы и Дона. Это единственный географический ориентир, который дают исследователям источники, повествуя о месте великого сражения. По преданию, в этом месте переправлялось русское войско накануне битвы. В честь преподобного Сергия Радонежского в год празднования его 700-летия здесь установили часовню.

Музейный комплекс "Куликово поле"

В 2016 году открылся новый Музейный комплекс "Куликово поле". Его построили на равном удалении от памятных мест на Красном холме и в селе Монастырщино.

Куликовская битва в основной экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" показана с разных ракурсов.

Вначале рассказ о битве 1380 года строится на основе исторического источника — "Сказания о Мамаевом побоище".

Затем история перед посетителями музея предстает с позиций современных ученых.

Центральным объектом основной экспозиции является интерактивный макет Куликовского поля, на котором с помощью современных мультимедийных средств можно увидеть, как располагались русские и ордынские войска, как проходило сражение. Кроме того, на макете показано изменение ландшафта Куликова поля за прошедшее со времени великого сражения.

Благодаря различным современным средствам и формам, информация легко усваивается как взрослыми, так и детьми. Для детей есть специальная экспозиция "Один в поле не воин", где они в игровой форме смогут узнать подробности о Куликовской битве, а также поближе познакомиться с древнерусской литературой и военным искусством.

Поле сражения посетители музея могут увидеть с одиннадцатиметровой высоты смотровой площадки. Поле битвы — единственный живой свидетель ратного подвига наших предков, который хранит тайны славной истории русского народа. Любители пешеходных и велопрогулок могут отправиться по историко-экологической тропе к центру поля сражения и узнать, что изменило место легендарного сражения и как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик, увидеть куликовскую степь.

Представительство музея-заповедника в поселке Епифань

Епифань — "въездные ворота" на Куликово поле, была основана в XVI веке Иваном Грозным и являлась форпостом на южной границе Дикого поля, в верховьях реки Дон. Второе рождение Епифани теперь как уездного города относится к концу XVIII века, когда он становится торговым центром округи и в него съезжались сотни купцов на ярмарку.

Сейчас в городе Епифань открыт Музей купеческого быта. Он находится в бывшей усадьбе конца XIX — начала XX века, которая принадлежала Байбаковым. В музее можно посмотреть, как жили мещане дореволюционной Руси. Воссозданы жилой дом с гостиной, спальней и кабинетом, а также торговая лавку с подвалом, хоздвор и баня.

Представительство музея-заповедника в городе Туле

Музейно-выставочный центр "Тульские древности" представляет вниманию посетителей две интерактивные экспозиции. "Секреты тульских мастеров" включает в себя три тематических раздела:

изба ремесленника,

гончарная

и кузнечная мастерские.

С помощью этих экспозиций посетители могут погрузиться в атмосферу мастеровой Тулы XVI-XVIII веков.

Выставка "Сказание о Мамаевом побоище" позволяет не просто познакомиться с историей Куликовской битвы, но и потрогать средневековое оружии и доспехи.

В рамках "Музейного квартала" Тулы Государственный музей-заповедник "Куликово поле" осенью 2020 года откроет Реставрационно-археологический центр и Интерактивное пространство "Вкус к истории".

Ольга Каширина.

Фото: Роман Солопов.

Отдел туризма и экскурсий музея-заповедника:

г. Тула, пр. Ленина, 47. Тел.: +7-4872- 36-28-34,

tourism@kulpole.tula.net

www.kulpole.ru