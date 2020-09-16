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Автор Виктор Коваленко

История и быт Семеновского уезда

Знать прошлое — значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее. Поистине, как говорили древние римляне "история — это учитель жизни". И это, конечно, экспозиции историко-художественного музея.

Среди музеев Нижегородской области Историко-художественный музей г. Семенова занимает особое место. Сегодня в Заволжский край можно приехать надолго:

  • попутешествовать по скитам,
  • заглянуть на предприятие "Хохломская роспись",
  • посетить музеи и отдохнуть на Керженце.

Экскурсии, интерактивы, выставки, мастер-классы расширяются и обновляются в музеях постоянно, и рассчитаны на все категории посетителей. Но так было не всегда… Имея богатейшую историю, культуру и промысел, наш город рос, долго скрывая в Керженских лесах свою красоту и богатства.

Становление музея началось в 1934 году, когда "всесоюзный староста" М. И. Калинин от имени Советского правительства подписал документ об учреждении в Семенове музея кустарно-художественных изделий. Музей был открыт в одном из классов школы ХОД, а через два года и восемь месяцев он переехал в двухэтажное здание на улице Матвеева. Директором музея был художник, энтузиаст Георгий Петрович Матвеев.

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Первыми экспонатами стали работы учащихся: игрушки, резные доски, хохломские изделия. В 1937 году в музей поступила мебель с резьбой и инкрустацией 19 века. Сегодня купеческий зал с редкой мебелью из ценных пород дерева является визитной карточкой Исторической экспозиции музея. Тогда же, в 30-е годы, школьники с инженером Чувиляевым Ф. К. собирали лесные находки по берегам реки Керженец. Эти работы и сейчас любимы детьми всех возрастов. Смотришь на экспонат, и гадаешь — что это? Змея, свернувшаяся на ветке, или старичок-лесовичок?

В этот период в город приезжали такие знаменитости как искусствовед Анатолий Бакушинский и художник Петр Кончаловский. Картины Кончаловского П. П. украшают стены МТЦ "Золотая Хохлома". В 50-е годы были выполнены уникальные резные работы, украшенные глухой и прорезной резьбой — панно, портреты М. Горького, К. Тимирязева и другие. Каждый год музей пополнял свою копилку и радовал посетителей. Многие помнят парадные залы старого музея, где у входа располагалась резьба. Следующее по расположению следовало ложкарное дело, затем лесные находки, резные панно и ковши. На втором этаже располагалась коллекция хохломской росписи и библиотека музея.

В 1973 году стоимость билета в музей составляла 3 копейки, на приобретение экспонатов выделялось 500 р. в год. Краеведы и школьники активно собирали экспонаты для интерьера крестьянского быта. В этот период были сформированы коллекции игрушки, ложки, резьбы и хохломы. Музей охотно посещали местные жители и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

В 1991 году по решению областного совета народных депутатов Музей художественных промыслов и Музей историко-литературный объединились в один Государственный историко-художественный музей, и переместились в новое здание.

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Одной из самых интересных стала экспозиция "История и быт Семеновского уезда в дореволюционный период". Исторический зал предлагал к осмотру орудия труда и быта, одежду крестьян и мещан, изделия семеновских кузнецов и прочее (всего — свыше 500 экспонатов). Над созданием этого зала работал художник НГИАМЗ Улановский А. И. и сотрудники музея. Центральное место в экспозиции занимали материалы о древлеправославном христианстве. В этом году эта экспозиция расширена и дополнена новыми материалами, появился макет моленной и келейной комнаты. Кроме истории музей расскажет посетителям о резном, игрушечном деле, а также большом советском периоде города Семенова.

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К юбилею поэта-земляка Б. П. Корнилова в 2017 г. была открыта новая экспозиция. Она сохранит все важные моменты, рассказывающие о жизни поэта-земляка, но подана в новом современном ключе. Полностью восстановлен семеновский период — подлинные вещи из дома поэта, его личные вещи, документы, рукописи, демонстрируют скромность и целостность учительской семьи Корниловых. Именно в среде семьи, тяжелого труда и необыкновенных керженских красот рождались первые произведения поэта. В ленинградский период вошло творческое окружение поэта, его взросление и признание и трагический 1938 год, год, когда погиб Борис Корнилов.

Гордостью музея является выставочный зал, оснащенный интерактивным экраном и мультимедийной установкой. Этот зал соответствует всем требованиям и предназначен для демонстрации передвижных выставок и лекций, проходящих в музее.

Сотрудники музея приглашают всех жителей и гостей посетить новые экспозиции и узнать интересные факты из жизни города Семенова.

Материал предоставлен сотрудниками музея

Адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Ванеева, д. 5А

Тел.: 8 (83162) 5-19-30, 5-27-61
semenmuseum@mail.ru

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