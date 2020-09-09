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Автор Виктор Коваленко

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!

Туризм

Каким должен быть современный музей? Мы спорим об этом давно. Точнее, с нами спорят. И несмотря на огромное количество наших гостей, нет-нет да и скажет кто-нибудь: это не музей! А иногда даже добавят: квази-музей, недо-музей…Ну, правда, бывают и более масштабные сравнения — это какой-то Диснейленд…

А всё из-за того, что нет фондов, мало исторических экспонатов… Давайте размышлять.

  • Во-первых, музейные фонды. Есть общепринятый термин "музей открытых фондов", это про нас — ну очень трудно, а порой и просто невозможно частному музею выделять специальные помещения под фонды, как собственно и приобретать дополнительные экспонаты. 
  • А во-вторых, для чего идут туристы в музей? Чтобы увидеть, чтобы узнать, чтобы понять, чтобы научиться, чтобы удивиться в конце концов. То есть главная составляющая все-таки — информация. По теме. А уже потом — каким образом, через какие артефакты или гаджеты она передаётся посетителю. Ведь есть же чисто виртуальные музеи, есть музеи под открытым небом, есть интернет музеи и так далее.

Сошлюсь на наших коллег из Музея чак-чака в Казани Дмитрия и Раушанию Полосиных, которые уж очень хорошо сказали об истории развития музейного дела.

"Если говорить конкретно о музеях, то сначала они выполняли функцию хранилища, потом стали выполнять образовательную роль, а сейчас должны приносить счастье."

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Эмоции, гостеприимство, душа — вот за чем идут к нам наши гости, вот что они хотят получить в новых музеях. Причем, действительно, часто бывает так, что музеями называются магазины, мастерские, склады антиквариата… Мы согласны, что сейчас только ленивый не называет своё детище музеем. И это нехорошо! Но ведь часто номинально музей подпадает под категорию, и всё там вроде правильно и даже научно. А вот души нет! И ничего не получается, и турист не идёт… Потому что все-таки не антиквариат нужен туристу, а история — причем интересная, живая, настоящая. Хотя одно другому не мешает!

Купец Владимир Бландов в Костромской губернии в конце XIX века открыл первую свою сыроварню, а уже в начале следующего века Костромской сыр стал широко известен и востребован. Кострома в короткий срок получила статус неофициальной сырной столицы Центральной России!

В настоящее время традиции сыроварения продолжают современные предприятия по всей области, сыр производится только из натурального молока. В Костроме существует Сырная биржа, три года назад здесь открылся Музей сыра, а год спустя прошёл первый Фестиваль сыра.

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409258.jpeg
История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409257.jpeg

Музей сыра разместился в особняке XVIII века купца Рещикова. Сырные "сомелье" познакомят гостей с экспозицией и расскажут удивительные истории о сыроделии, продемонстрируют коллекции сырных принадлежностей, покажут процесс приготовления сыра.

Ну и, конечно, посетителям музею дадут продегустировать лучшие сорта костромских сыров, расскажут, как правильно его есть и хранить. Желающие тут же в сырной лавке смогут приобрести понравившиеся сорта, которые упакованы в фирменные сувенирные коробочки.

Когда мы задумывали и создавали наш Музей сыра в Костроме, мы придерживались именно этой парадигмы. И конкретные примеры держали в уме — Музей пастилы в Коломне, музей "Музыка и время" в Ярославле, музеи Мышкина, Городца, многие европейские варианты. Хотелось сбалансировать, совместить историю и развлечение, дать глубину информации и подарить эмоции. Нам (и не только нам) кажется, что это удалось! Многочисленные положительные отзывы, высокие оценки и просто количество гостей голосуют за это!

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409262.jpeg

В нашем музее есть экспонаты, имеющие историческую ценность, причем мы стараемся их фонд пополнять по возможности. В экспозиции представлены:

  • старинные весы и приспособления для производства сыра,
  • книги по сыроделию и советские плакаты,
  • маслобойки,
  • формы,
  • прессы,
  • ножи.

Кстати, многих гостей впечатляют экспонаты именно советского периода — стеклянные бутылки для молока, бидоны, доильные аппараты.

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409259.jpeg

Но при этом в музее сыра можно подоить корову (муляж исконной "костромской" породы), погонять виртуальных мышей или даже закатить сырную голову в футбольные ворота.

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409260.jpeg

Сочетание воссозданных уголков русской избы, стен купеческого особняка конца XVIII века и ярких фантазийных сырных интерьеров, исторической информации и странных сырных шляп… А почему нет?

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409253.jpeg

А еще в музее сыра много юмора и обязательное правило — подавать информацию легко, непринужденно. Абсолютное большинство наших гостей именно это и отмечают. О чем они говорят?

История со вкусом: все о Его Величестве сыре!. 409263.jpeg

"Мы узнали о сыроделии так ненавязчиво и интересно, мы зарядились положительной энергией, мы хорошо отдохнули…"

А почему нет? Почему музей должен только загружать? Может быть должны быть также и музеи лёгкие, оптимистичные, душевные, мотивирующие, заряжающие…

Поймите нас правильно — мы только за! За серьезные, научные, глубокие музеи, за музеи, которые проводят огромную просветительскую и научную деятельность. Важная работа наших коллег беспрекословна! И пусть она тоже будет интересной! Примеры есть и их много, как в наши очень академические музеи приходят инновации, технические новшества, современное искусство, и просто приходит турист. За тем же самым — за удивлением и эмоцией.

Удивительно, что не только гостям мы дарим позитив. Работники музея часто говорят:

"Мы счастливы, что работаем здесь! То есть эти эмоции мы дарим и самим себе, или гости их дарят нам…"

Ну что же — музей должен дарить счастье!

Сергей Ступаков, директор Музея сыра. 

Адрес: г. Кострома, ул. Чайковского, 19.

Тел.: +7 (4942) 641-444

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Темы сыр музей кострома внутренний туризм путешествие по россии
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