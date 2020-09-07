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Автор Виктор Коваленко

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей

Туризм

Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева известна во всем мире своей научной и педагогической деятельностью. В ней сформировались передовые научные школы, из её стен вышли выдающиеся ученые и десятки тысяч талантливых специалистов, повлиявшие на развитие сельскохозяйственной науки и внесшие значительный вклад в развитие России.

Но мало кто знает, что на территории университета располагаются 12 уникальных музеев, среди которых Научно-художественный музей коневодства занимает особое место. Являясь "визитной карточной" Тимирязевской академии, он представляет собой сокровищницу конного дела.

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей. 409242.jpeg

Здесь собраны уникальные произведения искусства, отражающие всю историю отношений человека и лошади. В музее экспонируются и хранятся около 3000 работ русских и иностранных художников и скульпторов: М. Врубеля, П. Грекова, П. Клодта, П. Ковалевского, Е. Лансере, Ф. Рубо, В. Серова, К. Юона и многих других. Невозможно не обратить внимание на великолепные работы родоначальника русского анимализма Николая Егоровича Сверчкова — более 450 рисунков и акварелей, литографий и картин.

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей. 409243.jpeg
Сверчков Н. Г. "Головы лошадей"

Научно-художественный музей коневодства был открыт 23 января 1929 года в здании бывшего Императорского скакового общества при Государственном московском ипподроме. Основу фондов музея составила художественная коллекция известного русского коннозаводчика, владельца Прилепского конного завода Якова Ивановича Бутовича (1881-1937).

В 1940 году музей был передан Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, где стал неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Практически все темы программы по коневодству от истории породообразования до мастей, аллюров и особенностей использования лошадей "проиллюстрированы" художественными экспонатами. Такой симбиоз науки и искусства уникален.

Большинство картин — это так называемые "экстерьерные" портреты, в которых хорошо видно строение тела лошади, поставленной строго боком по отношению к зрителю, чтобы были видны все её четыре ноги.

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей. 409244.jpeg
Семенский В. В. "Тезей", жеребец английской скаковой породы

Музей познакомит с различными породами лошадей, с развитием коневодства, с лошадьми-рекордистами.

Значительное место в музее отведено картинам, показывающим использование лошадей в самых различных областях деятельности человека. Это сцены ипподромных испытаний, батальные, дорожные, охотничьи, трудовые и праздничные темы.

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей. 409241.jpeg
Грузинский П. Н. "Катанье на масленице"

Каждому посетителю, независимо от рода занятий и возраста, в музее найдется что-то близкое именно ему. Музей играет важную роль в сохранении природы человека, напоминая ему о тесных жизненных связях на протяжении тысячелетий с его верным спутником, другом и помощником — Лошадью.

Приглашаем посетить Научно-художественный музей коневодства — единственный в России музей, посвященный лошади.

Из истории российского коневодства: Научно-художественный музей. 409245.jpeg

Темы экскурсий:

  • История российского коневодства и коннозаводства
  • Классификация конских пород
  • Роль лошади в жизни человека

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, 44

Тел.: 8 (499) 976-10-03

horsemus@rgau-msha.ru

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Темы музей лошади внутренний туризм путешествие по россии
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