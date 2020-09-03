В гостях у Вячеслава Тихонова: Что можно посмотреть в доме-музее актера

Подмосковный город Павловский Посад неразрывно связан с именем великого советского и российского актёра театра и кино Вячеслава Васильевича Тихонова. Здесь он родился, на улице Володарского, которая переименована в честь актера, находился его родной дом.

25 августа 2018 года именно здесь был открыт дом-музей Вячеслава Тихонова. Дом-музей — это мультимедийный комплекс, который позволяет познакомиться с творчеством знаменитого земляка.

Дизайн экспозиции, созданный Уральским региональным институтом музейных проектов, представляет собой оригинальное произведение музейного искусства, позволяет максимально ассоциироваться с уникальной личностью великого актера, подчеркивает его достоинства и создает нужную атмосферу в представлении того или иного периода его кинотворчества.

Музейная экспозиция создавалась на основе традиционных требований: центром композиции является мемориальная комната с подлинными образцами мебели и предметами быта, переданных семьей Тихоновых. Так же в музее используются интерактивные и новейшие компьютерные технологии: на первом этаже находятся две сенсорные панели, в которых можно просматривать видеоролики и фотографии с актером.

Экспозиция начинается в вестибюле, где посетители сразу же встречают глаза В. В.Тихонова на его одном из ранних портретов в юношеском образе. Художественные идеи — образ дерева и голубя — лежат в основе художественного оформления экспозиции № 1 зала, посвященного его детству и ранней юности. Часть зала занимает пространство, где реконструирован интерьер кинотеатра "Вулкан", где можно представить себя тем мальчишкой, который заразился кинематографом во время просмотров фильмов.

Зал № 2 знакомит с кинотворчеством В. В.Тихонова в 1940-х-1970-х гг., демонстрации мультимедийных программ о 7 наиболее знаковых фильмах актера. В этом зале устроен кинозал с большим экраном, где возможна организация просмотра художественных и документальных фильмов. В частности, здесь проводятся встречи с актерами, кинорежиссерами, сценаристами в рамках проведения Международного кинофестиваля им. В. Тихонова "Семнадцать мгновений".

Экспозиция зала № 3 ассоциируется со встречей с прекрасным простым человеком, каким был В. В.Тихонов в жизни. В центре зала располагается витрина с наградами актера, его личные вещи: письма, кинематографические костюмы, фотографии из личного архива.

С момента открытия музей посетило более семи тысяч человек, проведено более 500 экскурсий. Также в музее можно пройти увлекательные квесты: "Школа разведки" и "Ключ от всех дверей", посетить тематические мастер-классы, кинолектории и интерактивные занятия по специализированным музейным программам.

Адрес: Московская область,

г. Павловский Посад,

ул. Тихонова (Володарского) д.66.

Тел.: +7(916) 462-98-80.