На правом берегу Дона, в двухстах километрах южнее Воронежа, раскинулось Белогорье, привлекающее тысячи туристов своими удивительными пещерными храмами, вырубленными в меловых горах. Одно из красивейших мест Белогорья — Спасский женский монастырь, который находится в селе Костомарово Подгоренского района Воронежской области.
Село получило своё название по фамилии помещика Костомарова, которому в XVIII веке земли с государственными крестьянами на Дону пожаловала императрица Анна Иоановна. Правда к началу XIX века земли опять отошли к государству.
Сегодня в селе проживает менее 300 жителей.
Известность селу принесли вырубленные в меловых горах пещеры, об истории происхождения которых до сих пор спорят учёные — достоверных письменных свидетельств в летописях не сохранилось.
Многие исследователи считают, что пещерным храмам на берегах Дона больше 1000 лет. Существует легенда, что они возникли в Придонье на заре становления христианства, к таким выводам подводит сходство пещерных монастырей с древними культовыми строениями турецкой Каппадокии, природа которой тоже напоминает окрестности Костомаровского монастыря. По своему строению и функционалу Донские пещерные храмы аналогичны древним подземным сооружениям Турции. Они служили укрытиями древних христиан от летней жары и от набегов кочевых племен.
В XVII веке на Дону, спасая православную веру от польских католиков, скрывались украинские иноки, которые обживали существующие храмы и кельи. В конце XVIII — начале XIX веков подземные культовые сооружения продолжали расширяться, но в каком статусе они находились, история умалчивает.
После революции 17-го года Белогорский, Воскресенский, Дивногорский и Успенский монастыри закрыли и разграбили. Но в Костомаровских пещерах некоторые подвижники продолжали тайно нести службу, а в 1946 году верующие близлежащих сел добились официального разрешения совершать молебны. Но всё же через 13 лет светские власти приняли решение закрыть Спасскую пещерную церковь и распустили общину, существовавшую при нём. Пещерные храмы власти планировали использовать для производства меловых блоков, но, к счастью, работы так и не были начаты.
После этого Костомаровские пещеры были заброшены на долгие годы. Лишь в 1993 году начались восстановительные работы и через четыре года открылся Спасский женский епархиальный монастырь. За минувшие два с лишним десятилетия пещерные храмы полностью восстановлены. Также в широкой балке, в окружении холмов со скудной растительностью на склонах, были сооружены храм Матери Божией "Взыскание погибших", жилые корпуса для монахинь и хозяйственные постройки. Над монастырём возвышается Гора Голгофа, увенчанная деревянным крестом.
Путешественники могут посетить храм Серафима Саровского, которую, по легенде, создали в 1903 году, в год прославления святого. А также кельи затворников, где температура круглый год держится на отметке +13-15.
Самой известной является Пещера покаяния, куда верующие приходили с просьбами о прощении и заступничестве. Последним обитателем этой пещеры был отшельник Петр, расстрелянный здесь же в 1937 году.
Для приёма паломнических групп и туристов в монастыре имеется гостиница на 70 мест, трапезная, лавка церковной атрибутики и сувениров.
Спасский женский монастырь ежегодно посещает большое количество паломников и туристов из разных регионов России и зарубежья, обитель привлекает уникальной красотой природы и пещерных храмов.
Адрес: Воронежская обл., Подгоренский р-н,
с. Костомарово, ул. Монастырская, 1.
Тел.: (473-94) 5-46-37
smonastyr@gmail.com
www.kostomarovo.ru
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