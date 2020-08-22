Дом-музей Мичурина в Мичуринске

Пожалуй, в нашей стране нет садовода, которому не было бы известно имя Ивана Владимировича Мичурина, селекционера, садовода-генетика. Он родился в семье мелкопоместного дворянина в Рязанской губернии, а мировую известность приобрел в небольшом городке Козлове, ныне Мичуринске Тамбовской области, переименованном в честь великого преобразователя природы еще при его жизни, в 1932 году.

Если не по количеству садов, то по любви местных жителей к яблокам, современный Мичуринск по праву может считаться яблочной столицей Тамбовщины. Здесь в садах можно встретить старинные сорта, выведенные Мичуриным:

Бельфлер-китайка,

Восковое,

Антоновка шестисотграммовая и другие.

Ежегодно во время цветения садов город, в большей части которого сохранилась историческая застройка прошлого и позапрошлого столетий, погружается в белоснежное облако.

Число музеев в этом городке поражает даже искушенных путешественников. Некоторые из них — мемориальные, полностью передают дух ушедшего времени и увлечения своих хозяев. Один из них — Дом-музей И. В. Мичурина.

От основной городской застройки музей отделен рекой Лесной Воронеж, через которую перекинут подвесной пешеходный мост. Пройдя по мосту, взору открывается идиллический пейзаж — блестящая вода, зелень кустарников, склонившиеся над водной гладью ракиты. Мост упирается в ворота питомника, за которыми виднеется небольшой домик зеленого цвета, который многие ошибочно принимают за дом Мичурина. Но до настоящего дома-музея нужно от моста пройти по дорожке в глубину сада.

Двухэтажный деревянный дом появился здесь в 1952 году. С момента его постройки и до 1957 года в нем жил ученик Ивана Владимировича, известный ученый, академик РАСХН Павел Никанорович Яковлев. В наши дни в доме открыт Музей достижений научных учреждений города, созданных по инициативе И. В. Мичурина. В музее три выставочных зала.

В первом посетители смогут познакомиться с экспозициями, посвященными Ивану Владимировичу Мичурину,

второй рассказывает о жизни и деятельности его учеников,

третий — о современных научных достижениях Мичуринска.

По пути к дому биолога посетителям музея приходится пересекать территорию основного питомника имени И. В. Мичурина, своего рода музея под открытым небом, где собран уникальный генофонд гибридных растений и сортимента, на основе которого уже получено более 500 новых сортов и проходят сортоиспытания новые формы. Здесь же установлен памятник Мичурину.

Дорожка, обсаженная яблонями, увитая актинидиями, выводит к небольшому двухэтажному дому из кирпича. Именно в этом доме, который Мичурин спроектировал сам, Иван Владимирович жил и вел научную деятельность с 1900 по 1935 год.

Особняк получился небольшим, чему, впрочем, есть объяснение — ученый был достаточно маленького роста, ниже 160 см, неприхотлив в быту. На втором этаже четыре жилые комнаты, полуподвальный этаж — хозяйственный.

Туда со второго этажа была проведена слуховая труба — своего рода "телефон", с помощью которого, хозяин мог общаться с кухней.

В доме все вещи подлинные, в том числе инструменты и приборы, которые создал сам Мичурин. Рядом с домом до сих пор растет дуб-великан, посаженный Иваном Владимировичем.

Земли под дом и питомник Мичурин купил в 1898 году. На бросовом участке земли, изрезанном оврагами, температура была в среднем на 3-5 градусов ниже, чем в городе, что как раз было и нужно селекционеру. Именно здесь он культивировал морозоустойчивые сорта, которые потом прижились и на севере России. В саженцы груш, яблонь, вишен ученый вкладывал практически все свои сбережения, живя очень скромно. Иван Владимирович даже табак курил собственной селекции, считая, что в нем меньше никотина.

В 1917 году Мичурина посетил Калинин, которого принимали на улице и угощали чаем с вареньем. С тех пор портрет Калинина занял почетное место на стене в гостиной, а в доме сохранился подаренный главой Советского правительства шкаф.

Делом всей своей жизни Иван Владимирович считал улучшение ассортиментов садов. Он мечтал "перенести" юг на север, чтобы в условиях средней полосы России можно было возделывать сорта плодово-ягодных деревьев и кустарников, которые выращивались только на юге, в более мягких климатических условиях.

С тех пор прошло не одно десятилетие, менялось отношение к селекции, развивались подходы и технологии. Но и сегодня можно с уверенностью сказать, что дело Мичурина живо. Одни из продолжателей мичуринских традиций — сотрудники Агробостанции Мичуринского аграрного университета. Станция расположена перед перекидным мостом, ведущим в питомник. Здесь собрана прекрасная по сортовому и видовому разнообразию коллекция хеномелеса (японской айвы), представлены более 100 видов декоративных кустарников и 50 видов многолетних травянистых растений. Для посетителей даются уроки садоводства, цветоводства, мастер-классы по обрезке растений и изготовлению домашних настоек.

Еще одно уникальное "мичуринское" место — Лаборатория цветоводства Всероссийского института садоводства имени И. В. Мичурина. Здесь работают по-настоящему творческие люди с огромной фантазией и безграничной любовью к цветам. Продолжая дело великого селекционера, специалисты лаборатории занимаются выведением новых сортов гладиолусов, однолетних астр, изучают декоративные кустарники. Но самая активная работа ведется в области селекции лилий. За более чем 50 лет ученые создали свыше 100 сортов и гибридных форм лилий, на 77 выданы авторские свидетельства. Работа по "изобретению" нового сорта длится не менее 10-12 лет, а ее результат никогда не известен заранее. Цветы неземной красоты получают нежные и красивые названия:

Варенька,

Диадема,

Апельсинка,

Люстра,

Осенний вальс,

Белые Паруса,

Вишенка,

Андромеда.

Процесс получения новых сортов можно сравнить с магией, а место, где проводят испытания — сказочный сад, в котором ежегодно в июле распускаются сотни цветков.

Кстати, первый гибридный сорт лилий Мичурин вывел еще в 1914 году. Лилия получила название "Фиалковая" из-за сильного фиалкового аромата. В Мичуринске практически каждый знает историю о том, как голландцы предлагали Мичурину 20 тысяч царских рублей золотом за луковицы необычной лилии с условием, что этот цветок больше не будет выращиваться в России. Селекционер лилию не продал.

Ежегодно в сентябре в Мичуринске проходит Всероссийская выставка "День садовода". Специалистам здесь открываются большие возможности для обмена опытом, знакомства с новыми технологиями, а любители садоводства могут приобрести посадочный материал и необходимое оборудование для работы в саду. В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки выставка, скорее всего, не состоится, но организаторы не унывают и надеются на встречу с многочисленными поклонниками аграрного дела в следующем году.

Материал предоставлен Информационно-туристическим порталом Тамбовской области www. turtmb.ru.