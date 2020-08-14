Эксперт рассказал об особенностях отдыха в коронавирусную эпоху

Из беседы с директором Ассоциации "Турпомощь" Александром Осауленко зрители и читатели "Правды.ру" узнают как обезопасить себя от крутых штрафов в Турции, почему переполнены российские курорты и как карантинные меры способствуют развитию нашего туризма.

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— Как вы считаете, сегодняшняя ситуация должна помочь развитию нашей внутренней инфраструктуре и дать импульс внутреннему туризму?

— Безусловно. Я уже говорил, к сожалению, только подобные нынешней ситуации пока позволяют нам делать широкие шаги для развитии инфраструктуры, маркетинга, сферы услуг. В соотношении цена-качество мы еще не стали догонять (хотя где-то даже сравнялись в каких-то моментах), развитые в туристическом отношении страны. Возьмем ситуацию с программой кешбэка, который выплачивается государством напрямую туристу. Значит, ту прибыль, которую получает туроператор с реализации этого комплексного турпродукта, он может направлять не только на свою зарплату, но и на развитие этой инфраструктуры, повышение качества своих услуг.

Что помогает развитию российского туризма

Во всем мире экотуризм — это одно из тех направлений, которое приносит достаточно серьезный в процентном отношении по отношению к общей цене турпродукта доход, прибыль. Пока у нас в основном экотуризм развивается за счет энтузиастов, тех людей, которые живут в таких условиях.

В силу разных обстоятельств они хотят, чтобы эти места увидели, побывали в них как можно большее количество людей. Подобные программы могут им помочь заявить о себе достаточно широко, потому что весь этот продукт позиционируется на площадке Федерального агентства по туризму, продать его за соответствующую цену, плюс турист получит некие преференции в виде кешбэка.

— Чего греха таить, лето обычно связывают с отдыхом на море. Пляжи Крыма и Черноморского побережья сейчас переполнены?

— Да, переполнены. Мы начали предлагать путешествия по России фактически с начала июня. С определенными ограничениями, не все регионы были открыты. Нам потребовалось где-то месяца полтора для того, чтобы ситуацию восприятия санитарной безопасности, поэтапно объяснить людям. Если мы не нарушаем определенные нормы, то степень нашей защищенности от коронавируса достаточно велика.

Это получилось, потому что мы сегодня с вами видим не только забитые черноморские пляжи, но в том числе и балтийские пляжи. В Калининграде, например, загрузка отелей 97-98 процентов. Это сумасшедшая загрузка. И это у нас было на вторую половину июля. Мы знаем, что август и две декады сентября, как минимум, это уже 100-процентные продажи!

— Даже на Балтике еще две недели сентября?

— Да, да.

— В Турции какие-то изменения в связи с этим возникли?

— Сейчас изменения везде. Дальше жить, работать и отдыхать мы все-таки будем с определенными ограничениями.

— Какие меры принимаются там в связи с безопасностью. Начиная с аэропорта.

— Начиная с того момента, как вы сели в самолет, вы уже подпадаете под действия определенных норм. В частности, заполняете анкету, в которой указываете те данные, которые необходимы для соблюдения санитарных норм. При выходе из самолета вам измерят температуру, выявляют визуально или выборочно людей, у которых есть некие внешние симптомы, условно говоря, простудных заболеваний. Не требуется наличие справок, не требуется каких-то дополнительных технических моментов реализации, но вместе с тем есть четкое понимание того, как действовать в тех или иных ситуациях.

Многие отели создали на своей территории некие, назовем их, автономные санитарные зоны, куда в случае возникновения любых признаков заболевания, туда помещают туриста, где оперативно проводится диагностика и все такое прочее. Различные сценарии действий, но самое главное, никто никого на улицу не выкидывает. Пациента лечат и возвращают домой.

Турция: будьте предельно осторожны!

Основной положительный признак поездки россиян в Турцию — это шведский стол. Мы привыкли all inclusive (всё включено) на завтрак, на обед и ужин. Вот здесь тоже есть определенные изменения. Шведский стол никто не отменял, как и all inclusive, но механизм реализации изменился: не вы сами себе накладываете в тарелку, а сотрудник, который находится за стеклом. Вы показываете жестом и вам накладывают в тарелку то, что вы хотите.

Масочный режим вне территории, соблюдение социальной дистанции. Мы находимся в гостях, соответственно, по закону мы должны соблюдать те нормы, правила, правовые акты, которые существуют в этом государстве. Там существует очень жесткая система штрафов по несоблюдению санитарных норм. Например, если в месте относительно массового скопления людей, вы ходите не в маске, а там масочный режим, то вы получаете штраф порядка чуть меньше 10 тысяч рублей. Вы идете с семьей, забыли надеть маски, получили уже 30 тысяч рублей штрафа. Второй раз — снова штраф. Вот это очень важный момент.

— Пока только маски, без перчаток?

— Да, в основном масочный режим. Естественно, нужно соблюдать дистанцию там, где они обозначены визуально. Надо понимать, что это надо соблюдать. Вот и все.

Беседовал Игорь Буккер